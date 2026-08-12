Как приготовить те самые сосиски в тесте как в школе — секретный рецепт

В теплом молоке растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10–15 минут, пока не появится пенная шапка. Если используете сухие, смешайте как указано в инструкции.

В опару добавьте яйца, соль, растительное и растопленное сливочное масло. Начинайте постепенно всыпать муку, замешивая сначала ложкой, затем руками. Тесто должно быть мягким, слегка липким, но эластичным. Не забивайте его мукой.

Смажьте миску маслом, положите тесто, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1–1,5 часа до увеличения в 2 раза. Обомните и дайте подойти еще раз — минут 30.

Если сосиски в натуральной оболочке, проварите их 2–3 минуты в кипятке и обсушите. Если в искусственной, снимите оболочку, обсушите бумажным полотенцем от влаги.

Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 1 см. Нарежьте его на полоски шириной примерно 2,5–3 см, по длине чуть больше сосиски. Возьмите сосиску и оберните ее полоской теста по спирали, внахлест, плотно прижимая края.

Уложите готовые изделия швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Оставьте на 20–30 минут, чтобы тесто поднялось повторно.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте каждую сосиску взбитым яйцом для румяной корочки, посыпьте кунжутом, если хотите. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета.