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Еда Что приготовить Инструкция Как приготовить те самые сосиски в тесте как в школе — секретный рецепт

Как приготовить те самые сосиски в тесте как в школе — секретный рецепт

Осторожно: они вызывают привыкание

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Любимый перекус каждого школьника | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЛюбимый перекус каждого школьника | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Любимый перекус каждого школьника

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Пышное сдобное тесто и горячая сосиска внутри — это была настоящая мечта на большой перемене. Они разлетались за пять минут, а съедались еще быстрее. В школьных столовых их пекли огромными противнями, и запах разносился по всем коридорам. Повторить легендарный рецепт дома проще, чем кажется, главное — замесить правильное тесто.

Ингредиенты

  • Молоко теплое — 500 мл;

  • быстродействующие сухие дрожжи — 10 грамм (можно использовать свежие прессованные — 30 грамм);

  • сахар — 2 столовые ложки с горкой;

  • соль — 1 чайная ложка;

  • яйцо куриное — 3 штуки (одно смазки);

  • масло растительное без запаха — 50 мл;

  • масло сливочное растопленное — 50 грамм;

  • мука пшеничная — около 700–750 грамм;

  • сосиски молочные или сливочные — 18–20 штук;

  • кунжут или мак для посыпки по желанию.

Приготовление

  1. В теплом молоке растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10–15 минут, пока не появится пенная шапка. Если используете сухие, смешайте как указано в инструкции.

  2. В опару добавьте яйца, соль, растительное и растопленное сливочное масло. Начинайте постепенно всыпать муку, замешивая сначала ложкой, затем руками. Тесто должно быть мягким, слегка липким, но эластичным. Не забивайте его мукой.

  3. Смажьте миску маслом, положите тесто, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1–1,5 часа до увеличения в 2 раза. Обомните и дайте подойти еще раз — минут 30.

  4. Если сосиски в натуральной оболочке, проварите их 2–3 минуты в кипятке и обсушите. Если в искусственной, снимите оболочку, обсушите бумажным полотенцем от влаги.

  5. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 1 см. Нарежьте его на полоски шириной примерно 2,5–3 см, по длине чуть больше сосиски. Возьмите сосиску и оберните ее полоской теста по спирали, внахлест, плотно прижимая края.

  6. Уложите готовые изделия швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Оставьте на 20–30 минут, чтобы тесто поднялось повторно.

  7. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте каждую сосиску взбитым яйцом для румяной корочки, посыпьте кунжутом, если хотите. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета.

  8. Как только достали противень, накройте готовые сосиски чистым полотенцем на 5–7 минут — тогда корочка станет не жесткой, а нежной.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Сосиска Выпечка Тесто Рецепт
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