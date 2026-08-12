«Еду мне кидали прямо в воду»: как бизнесмен решился на 77-километровый заплыв по Неве — вдохновляющая история

Барнаулец проплыл 77 километров в холодной Неве Источник: Александр Зайцев

Гидрокостюм, холодная вода Невы и дистанция длиной 77 километров — такой вызов бросил себе барнаульский бизнесмен Александр Зайцев. Он провел в воде больше 14 часов, проплыл всю реку без остановок и стал одним из 43 человек в мире, кому это удалось. О том, как подготовиться к такому экстремальному ультрамарафону, сложно ли это морально и какие особенности есть у таких заплывов, он рассказал NGS22.RU.

Мазался жиром, чтобы сохранять тепло

Любовь к плаванию появилась у Александра еще в детстве: с 1-го по 8-й класс он активно посещал бассейн и уже тогда понимал, что душа определенно лежит к этому спорту. В старшей школе он уделял много внимания учебе и подготовке к поступлению, а затем увлекся игровыми видами спорта. Вернуться к плаванию он решил лишь в 2016 году, когда понял, что теряет форму:

— У меня тогда начались проблемы со здоровьем, появился лишний вес, болели суставы. Из активностей остался только футбол по выходным, где я порвал связку на колене, полгода ходил с костылем, а потом пошел восстанавливаться в зал. Думал, в лучшем случае заново научусь ходить, но запустились нужные процессы, мышцы стали укрепляться, и здоровья стало куда больше. Затем мне захотелось начать бегать, потом я участвовал в триатлонах, а там и вспомнил о своей любви к плаванию и начал больше тренироваться именно в этом направлении.

Уже на тот момент за спиной Александра были заплывы на 3,8 километра в открытой воде — дистанцию захотелось наращивать.

Источник: Городские медиа

— Помню, еще в 2016 году, когда ходил в бассейн, не любил длинные заплывы, а тренер раз в три месяца устраивал нам тренировку, где мы должны были проплыть около 8 километров. Как-то раз даже сбежал с такой тренировки: пока все строились и слушали его, технично увильнул, потому что ненавидел длинное плавание, а потом втянулся, начал плавать по 20 километров в спокойном темпе и понимать, что устаю гораздо меньше, чем раньше.

Сейчас спортсмену 47 лет и он убежден: любые группы мышц можно натренировать для нужного результата, особенно когда понимаешь, к чему стремишься.

— У нашего организма большие возможности, дело лишь в желании и тренировочном процессе. При подготовке к ультрамарафону я выработал свою тактику: сразу попытался понять, какие навыки, качества и форму мне надо приобрести. Я знал, что на заплыве будет прохладная вода, поэтому сразу понял, что придется готовиться еще и психологически. За полгода около десяти раз плавал в открытой воде. Изучил, что закаливание, например, особого смысла не имеет — это во многом врожденная особенность организма, — рассказывает он.

Источник: Александр Зайцев

К холоду Александр подошел не только морально, но и технически. По его словам, большое значение в таких заплывах имеет экипировка.

— Есть специальные гидрокостюмы, у меня их четыре — на разные условия и температуру воды. Перед стартом я намазал тело ланолином — это жир на основе овечьей шерсти, который помогает сохранять тепло. Потом надел гидрокостюм, специальный воротник, неопреновую шапочку, сверху силиконовую, перчатки, плавательные носки. Я вообще мерзляк, поэтому максимально утеплился. Но всё же было понимание, что пока плыву в своем спокойном темпе и не останавливаюсь, то не мерзну.

«Не хотелось, чтобы это заканчивалось»

В обычной жизни Александр совмещает семью, бизнес и спорт: дома его ждут жена и трое детей, а в рабочие дни — предпринимательские задачи, поэтому вместо ежедневных многочасовых тренировок спортсмен делал акцент на понимании возможностей собственного организма.

— С января по июнь у меня в среднем было две тренировки в неделю, иногда три. Вначале я больше занимался в зале, в бассейн ходил лишь на короткие тренировки, работал больше над техникой. Уже с мая иногда начал плавать по два раза в день около четырех раз в неделю, но даже тогда редко получалось проплыть больше 15 километров в неделю, хотя по классической схеме подготовки нужно было проплывать около 25.

Александр признаётся, что не выполнил и 70% необходимого тренировочного объема, но даже это не помешало ему спокойно пройти дистанцию и получить удовольствие от процесса.

— В этом сезоне с дистанции ультрамарафона сошли человек 5 из 10–12 решившихся. Я знаю, что они все очень много тренировались, по шесть раз в неделю ходили в бассейн, проплывали по несколько километров за тренировку. И я думаю, что в этом и была ошибка подготовки: к соревнованиям они подошли уже уставшими, нервная система начала давать сбой. Я же пошел покорять Неву отдохнувшим, спокойным, а главное — голодным до плавания.

Александр признаётся: в какой-то момент ему даже не хотелось, чтобы заплыв заканчивался Источник: Александр Зайцев

Даже несмотря на масштаб дистанции, страха перед стартом у Александра не было, а во время самого заплыва он не чувствовал усталости и практически до финиша получал лишь удовольствие от процесса.

— Если просто посмотреть на число 77 километров, то, конечно, оно кажется огромным. Но если перевести это в часы, то получается 14. Да, это целый день, с утра до вечера, но это понятная задача. Нужно просто один раз в год подготовиться, выспаться, набрать форму и спокойно, медленно работать, распределяя силы. В какой-то момент даже не хотелось, чтобы это заканчивалось.

В этом марафоне Александр был единственным пловцом: у него не было цели соревноваться, но была возможность проверить свои силы. Регистрироваться пришлось за полгода, а стоимость такого заплыва составила 160 тысяч рублей.

Шел покорять Неву голодным

Уверенности в удачном результате Александру добавили и предыдущие старты — изначально каждый из них казался ему страшным, но после финиша приходило осознание, что боялся он куда сильнее, чем это требовалось.

К слову, по правилам этого ультрамарафона пловец не мог выходить на сушу даже на непродолжительное количество времени, поэтому есть, как и справлять естественные потребности, приходилось прямо в воде.

— С туалетом не было сложностей. В каждом сложном, экстремальном виде спорта этому есть свое решение. Я заранее готовил организм к такой нагрузке и корректировал питание: примерно за двое суток до старта убрал салаты, клетчатку, белок и перешел на углеводы — кашу, лапшу, то, что легко усваивается. Поэтому к старту организм подошел подготовленным, желудок был пустым. Если говорить о воде, то при таких нагрузках организм ее тоже много теряет, но если всё же хочется в туалет, то справляешь нужду прямо в гидрокостюм — так делают даже на чемпионатах мира. У любой проблемы, как говорится, есть решение.

Для того чтобы сохранять тепло во время заплыва, он намазался ланолином — жиром на основе овечьей шерсти Источник: Александр Зайцев

Во время самого заплыва за безопасностью Александра следила команда сопровождения, а за питание отвечал помощник и друг спортсмена Артем Иванов. К слову, и он активно преодолевает себя, устраивая своему организму проверки на выносливость забегами по 25 часов. После одного из таких забегов NGS22.RU тоже общался с ультрамарафонцем. Почитать о его пути можно здесь.

— Касаться сопровождающей лодки было нельзя, поэтому еду мой помощник кидал прямо в воду в спортивной бутылке на веревочке. Я делал остановку буквально на минуту, съедал и плыл кролем дальше. В течение всего марафона каждые 30 минут я подпитывался различными гелями с глюкозой, несколько раз ел кашу с белковым изолятом, чтобы дать организму более понятную еду, а на десятом часу Артем прямо в каюте сварил мне бульончик с лапшой, поэтому особых проблем не было, — признаётся спортсмен.

Источник: Александр Зайцев

Такие заплывы стали для Александра еще одной возможностью открывать для себя новые горизонты этого мира.