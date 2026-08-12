Пять лучших сидератов: что посадить после чеснока, лука и других культур и получить плодородную землю

Зеленые удобрения — дешевый и эффективный способ восстановления земли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В конце июля на огороде начинают освобождаться первые грядки, например, от чеснока и лука, поэтому встает вопрос о посеве сидератов. Зеленые удобрения способны оздоровить почву и вернуть ей плодородие без больших затрат. Агроном назвала лучшие осенние сидераты, а также объяснила, почему нельзя оставлять землю пустой.

Почему нужно сеять сидераты

Сидераты, или зеленые удобрения, — это отличный способ восстановить землю и сделать ее плодородной. Первыми с огорода обычно уходят чеснок и лук, но оставлять почву пустой нельзя. Она и так истощилась после отдачи урожая, так еще и дождь, сорняки и ветер будут наносить свой вред.



«Грядки не должны пустовать, поэтому сеем сидераты сразу, как только они освободились. Можно под перекопку еще внести калий, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Под зиму сидераты нужно перекопать в землю, чтобы они перепрели».



Сидераты восстанавливают структуру почвы, удобряют ее и оздоравливают.

Когда сеять сидераты

За два месяца часть культур способна дать богатую зеленую массу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Грядки с весенними сидератами обычно заняты весь сезон, что часто неудобно, особенно если участок под огород не такой большой. В этом случае спасают культуры, которые быстро набирают зеленую массу. Их называют осенними сидератами.



«Можно сеять сейчас горчицу, рапс, горошек, рожь, масличную редьку. Они дадут хорошую зеленую массу. Рапс даже может успеть зацвести при теплой погоде. А вот фацелию и рожь лучше на весну оставить. Им не хватит времени до снега», — отметила специалист.



Если осенью для перекопки не останется времени, то можно оставить зеленую массу под снег, но всё же лучше вкопать ее в почву.

Горчица белая

Горчица белая отлично подходит в качестве сидерата, потому что очень быстро всходит и растет. Так сеянцы могут появиться на 3–4 день после посева.



«Горчица белая хорошо переносит заморозки вплоть до −5 градусов, так что сентябрь еще точно продержится, — отметила агроном. — И стоят семена недорого, чтобы плотно ее посеять. Но нужно помнить, что после горчицы не стоит сеять другие крестоцветные — капусту, редьку, редис».



Растение отпугивает проволочника и хорошо очищает почву от фитофтороза и гнилей. Отлично подойдет для посева на грядку, откуда были собраны чеснок и лук.

Рапс

В качестве осеннего сидерата нужно сеять озимый рапс. Это крестоцветная культура, так что для грядок с капустой, редисом, редькой и другими такими культурами не подойдет.



«Рапс успевает обычно зацвести осенью. Он по своей пользе в качестве удобрения легко обойдет даже навоз, — подчеркнула Людмила Шубина. — Корни глубокие, так что хорошо рыхлят почву».



Рапс также может оздоровить землю от корневых гнилей и фузариоза, а также отпугнуть проволочника.

Вика (посевной горошек)

Вика озимая — отличная бобовая культура, которая обогатит почву азотом и полезными бактериями. Именно бобовые переводят фосфор в более доступную для растений форму.

Но посевной горошек очень требователен к влаге, поэтому грядки с ним придется регулярно поливать. Также культура плохо переносит заморозки.

Овес

Овес стоит недорого и хорошо улучшает структуру тяжелых, глинистых почв. Мощная корневая система растения разбивает плотные комки. Также она способна угнетать корневые гнили и грибковые инфекции.

«После овса можно высаживать всё что угодно. Это хорошее преимущество, но при этом перекапывать его не так-то просто, — отметила Людмила Шубина. — Также эта культура достаточно привлекательна для проволочника и не подходит для картофельного поля».

Масличная редька

Еще одна крестоцветная культура, которая быстро растет и делает почву плодородной. У масличной редьки очень длинный корень, который легко пробивает комья земли и делает ее более рыхлой.