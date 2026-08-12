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Происшествия Репортаж «Раз не моя, пусть никому не достанется!»: обманутая мошенниками учительница подожгла свою квартиру, когда ее пришли выселять приставы

«Раз не моя, пусть никому не достанется!»: обманутая мошенниками учительница подожгла свою квартиру, когда ее пришли выселять приставы

Женщина устроила пожар от отчаяния

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5 августа в Москве на улице Менжинского жительница многоквартирного дома подожгла свою квартиру | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU5 августа в Москве на улице Менжинского жительница многоквартирного дома подожгла свою квартиру | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

5 августа в Москве на улице Менжинского жительница многоквартирного дома подожгла свою квартиру

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На улице Менжинского в Бабушкинском районе Москвы уже несколько дней пахнет гарью — 5 августа 68-летняя пенсионерка, которая продала жилье по «схеме Долиной», подожгла свою квартиру, когда ее пришли выселять приставы и добросовестный покупатель. Новой владелице, которая четыре года судилась за право жить на честно приобретенной жилплощади, достались обгоревшие стены, обугленные потолки и разруха.

30-летняя Нино Цитлидзе, купившая квартиру — тоже учительница, как и виновница пожара. Она рассказала MSK1.RU, что происходило в день выселения бывшей хозяйки, в каком сейчас состоянии жилье и как женщина стала жертвой мошеннической схемы.

Имела плохую репутацию и много жаловалась

Рядом со злополучным домом на улице Менжинского есть детская площадка, но на ней никто не играет: все родители с детьми стараются уйти подальше от вездесущего запаха гари. Внутри дома всё в саже, так как вспыхнувший огонь моментально вышел за пределы квартиры и разошелся по коридорам.

«Самое главное, человек подверг риску жизни других людей, — считает Нино, новая владелица квартиры. — Дом газовый, и, если бы его вовремя не потушили, мог бы произойти взрыв. Наталья Алексеевна — женщина, совершившая поджог, жила здесь всю жизнь, однако многие соседи никогда с ней не разговаривали и вообще старались не взаимодействовать».

Стены в доме после пожара | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСтены в доме после пожара | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Стены в доме после пожара

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Одна из соседок Натальи, Наринэ, рассказала, что также живет в этом доме с детства. По словам женщины, у пенсионерки была плохая репутация.

«Я с ней не общалась, но я тут живу с рождения, как и она. И постоянно о ней ходили слухи, что она всюду ходит, жалуется. Это психиатрические симптомы, такие лечатся в психушке. В общем, я не знаю, если ее в психушку не заберут, она же опять нас спалит», — рассказала Наринэ.

Когда был пожар, женщина была дома и вызвала пожарных, которые вывели ее из квартиры в кислородной маске.

Пенсионерка подожгла квартиру, когда к ней пришли приставы

Источник:

предоставлено покупательницей квартиры Нино

«Это был тихий ужас. Я сидела дома, и вдруг дым такой страшный поднялся со второго этажа. Я высунулась на лестницу, а здесь такой черный смог страшный. До этого я слышала крики внизу. Женщина орала: „Жить не хочу, сейчас всё подожгу!“ Потом вообще вопль, и дым поднялся. Выйти из квартиры было невозможно», — поделилась соседка.

Среди жителей дома больше всего не повезло соседям снизу: после тушения пожара их квартиры залило. Им приходится не только бороться с запахом гари, но и разбираться с сырыми стенами и испорченной техникой.

Больше всего пострадала комната, загоревшаяся первой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUБольше всего пострадала комната, загоревшаяся первой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Больше всего пострадала комната, загоревшаяся первой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Распылила горючую жидкость, пока собирала вещи

Больше всего пострадала комната, загоревшаяся первой: сгорели все вещи, обои, остались только голые кирпичные стены. В остальных комнатах, покрытых сажей от пола до потолка, почти вся мебель сохранилась, только некоторые предметы расплавились от огня.

В гостиной стоит большой книжный шкаф с коллекцией собраний сочинений — Наталья Алексеевна до пенсии работала в школе учителем информатики. На столе лежат уцелевшие судебные бумаги: постановления, кассационные жалобы.

Шкаф с книгами в сгоревшей квартире | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUШкаф с книгами в сгоревшей квартире | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Шкаф с книгами в сгоревшей квартире

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

До принудительного выселения бывшей хозяйке квартиры было направлено два официальных уведомления от Федеральной службы судебных приставов с требованиями покинуть квартиру. Наталья Алексеевна проигнорировала это, и когда к ней пришли приставы с понятыми, сказала: «Подождите, я соберу свои вещи». После этого она распылила горючую жидкость, и из входной двери полыхнул огонь. У приставов, которые вытащили женщину из горящей квартиры, были зафиксированы ожоги рук и лица.

После пожара пенсионерку госпитализировали в НИИ&nbsp;Склифосовского | Источник: ЧП НТВ / T.me, предоставлено покупательницей квартиры НиноПосле пожара пенсионерку госпитализировали в НИИ&nbsp;Склифосовского | Источник: ЧП НТВ / T.me, предоставлено покупательницей квартиры Нино

После пожара пенсионерку госпитализировали в НИИ Склифосовского

Источник:

ЧП НТВ / T.me, предоставлено покупательницей квартиры Нино

Некоторые СМИ пишут, что у поджигательницы 70% ожогов тела, однако нынешняя владелица Нино уверена, что их не больше 20%, так как после происшествия женщина могла самостоятельно передвигаться и говорить. По словам Нино, после поджога пенсионерка кричала: «Раз квартира не моя, пусть она никому не достанется!»

Многие вещи в квартире уцелели | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМногие вещи в квартире уцелели | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Многие вещи в квартире уцелели

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Идеальная сделка»

Нино приобрела квартиру еще в 2022 году. Она нашла ее на официальных сайтах по продаже недвижимости.

«Я очень тщательно подходила к покупке жилья, потому что это для меня первая собственная квартира, и я приобретала ее в ипотеку. Я посмотрела более десяти квартир. Остановила выбор именно на этой, так как она была в собственности одной семьи более 20 лет», — рассказала Нино.

По ее словам, во время совершения покупки всё было идеально, и она даже подумать не могла, что владелица находится под влиянием мошенников. Она сама показывала квартиру, объясняла причину продажи — хочет переехать в частный дом, поближе к родственникам, на свежий воздух.

Балкон сгоревшей квартиры | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUБалкон сгоревшей квартиры | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Балкон сгоревшей квартиры

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Она [владелица] прошла освидетельствование в психиатрической больнице имени Ганнушкина о том, что она понимает и полностью отдает отчет всем своим действиям. Далее она прошла еще второе освидетельствование в другой больнице. Она предоставила даже свидетельство о смерти своих родителей, чтобы доказать, что обладание квартирой ей перешло. Банк проверил все документы, и только после этого были одобрены сделка и ипотека. Мы подписали сделку непосредственно в отделении банка. И самый главный момент: она выдала расписку о том, что ко мне никаких денежных претензий не имеет и что освободит квартиру в течение недели. И как бы всё, идеальная сделка».

Хозяйка продавала квартиру около месяца, рассматривала разных покупателей. Наталья даже самостоятельно заключила договор с агентством по недвижимости для сопровождения сделки.

Нино Цитлидзе, новая хозяйка квартиры | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНино Цитлидзе, новая хозяйка квартиры | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Нино Цитлидзе, новая хозяйка квартиры

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Меня оставили без денег, без квартиры и с ипотекой на 30 лет»

Однако в день передачи ключей Наталья Алексеевна пропала. А затем Нино позвонили сотрудники правоохранительных органов и вызвали на допрос. В этот день пенсионерка в домашних условиях изготовила коктейль Молотова и подожгла здание военкомата Бабушкинского и Тимирязевского района. После этого дня у Натальи Алексеевны начался условный срок, а у Нино — борьба за купленную квартиру, продлившаяся четыре года.

Ванная в сгоревшей квартире | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВанная в сгоревшей квартире | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ванная в сгоревшей квартире

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Суд первой инстанции я выиграла в 2024 году. Было принято решение о выселении Ивановой Натальи Алексеевны из квартиры и признании сделки действительной. После этого хозяйкой была подана апелляционная жалоба в Московский городской суд. И 2 июня 2025 года Московский городской суд принял решение о признании сделки недействительной, а меня — недобросовестным покупателем, и при этом о моих денежных средствах ни слова. То есть меня оставили без денег, без квартиры и с ипотекой на 30 лет. После этого я подала уже в кассационную инстанцию. Она приняла решение о признании сделки действительной и об отмене решения Мосгорсуда, потому что был найден ряд неточностей, несоответствий».

Нино рассказала, что финальное заседание по ее делу проходило в тот же день, что и заседание по делу Ларисы Долиной, которая также продала свою квартиру под влиянием мошенников.

Кухня в сгоревшей квартире | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКухня в сгоревшей квартире | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кухня в сгоревшей квартире

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сейчас поджигательница находится в НИИ Склифосовского. Ей грозит реальный срок за умышленный поджог. Нино ждет разъяснений от правоохранительных органов, и после этого планирует делать в квартире капитальный ремонт, на который нужно будет еще найти деньги. По словам Нино, за четыре года жизни в съемной квартире она уже потратила 3 млн рублей — это треть стоимости ее ипотечной жилплощади.

«Я никогда не пожелаю никому попасть в такую ситуацию. Вы сами видите, как этот путь, например, в моей истории завершился. Как я и до этого говорила, ни одна человеческая жизнь не стоит ни квартиры, ни денег. Вчера человек рисковал всеми находящимися в этом доме. Дом газовый — это известно. Кто знает, чем это могло бы закончиться», — поделилась Нино.

Последствия пожара | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПоследствия пожара | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Последствия пожара

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ранее мы публиковали видео очевидцев, снятые во время пожара. Также почитайте, как риелтор Ларисы Долиной оказался жертвой мошенников и остался без квартиры за сотни миллионов.

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Комментарии
11
Гость
2 часа
вот на что идут от жадности
Смирняга

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Таких бабок надо судить и по суду еще и ущерб взыскивать
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