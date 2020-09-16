«Там любовь вспыхнула». Мама убитых сожителем девочек развелась ради него с мужем-полицейским

Мама убитых сожителем девочек развелась ради него с мужем-полицейским
Как она могла поехать к малознакомому мужчине, да еще и с дочками? Такими вопросами сейчас задаются многие, кто читает историю убитых в Рыбинске девочек. Двух сестер 8 и 13 лет жестоко зарезал сожители их мамы. Теперь он в бегах. Как маму девочек судьба свела с таким человеком? В этом помогли разобраться наши коллеги из NGS.RU. Они поговорили со знакомыми на родине девочек.
В Рыбинске мама с дочками были приезжими. Родители малышек — Валентина и Валентин — родом из Омска. У пары всё складывалось поначалу хорошо. Он закончил там милицейскую академию, она — медицинский университет.
Около десяти лет назад, по словам родственников, они переехали из Омска в посёлок Краснозёрское Новосибирской области. Валентин там сначала работал начальником ИВС, потом начальником отделения уголовного розыска. В прошлом году, со слов родных, Валентин ушёл на пенсию, однако в отделе МВД «Краснозёрский» нашим коллегам из NGS.RU сказали, что Валентин Викторович находится в отпуске уже два месяца.
— Всё свободное время Валентин Викторович посвящает своей семье. Помогает супруге по хозяйству, учит уроки вместе с детьми и, конечно же, занимается с младшей дочерью, — так рассказывали о семье на сайте МВД России по НСО в 2014 году в материале «Полицейские семьи Краснозёрского района».
Видео: Следственный комитет
Старший сын Сергей учится сейчас в Новосибирске. Молодой человек не общается с прессой. Обе девочки ходили в гимназию в посёлке. Валентина работала медсестрой в приёмном покое местной больницы.
— У старшей девочки были отличные способности, она училась в классе с математическим уклоном. Девочки спокойные, творческие... — рассказали корреспонденту НГС в школе (про одаренность девочек говорят и их одноклассницы в Рыбинске — в классе сразу заметили талант к рисованию).
А потом весной внезапно — развод. Валентина уехала работать в Омск, дети остались жить с отцом. Потом мама приехала за девочками и увезла их в Омск к бабушке, и уже оттуда семья переехала в Рыбинск.
В переписке старшей девочки с приятелем есть слова о том, что из-за развода родителей они с мамой скоро переедут. Ребёнок жалуется, что не хочет уезжать из Краснозёрского.
По словам знакомых семьи, Валентина с Виталием Молчановым познакомилась по переписке, о его криминальном прошлом женщина вроде как не знала. Уже в апреле в соцсетях у пары стали появляться совместные фото. «С любимым мужчиной», — писала Валентина, выкладывая из Рыбинска снимок с Виталием.
— Там любовь вспыхнула, она детей собрала и из Омска в Рыбинск рванула, никому ничего не говорила, она вообще никогда ни жаловалась, ни хвалилась в плане своей личной жизни, мы о разводе с мужем-то случайно узнали, — рассказала коллегам из NGS.RU Татьяна, приятельница Валентины.
Соседи пары в Рыбинске тоже отметили — цветёт роман между Валентиной и Виталием.
— Всё время за ручку ходили, — говорит одна из соседок. И что на него нашло?..
Дурного об «отчиме» — так девочки называли Виталия — они не говорили.
— Я не слышала, чтобы что-то плохое про него говорили. С матерью вроде тоже хорошие отношения были. Про него — либо отчим, либо дядя Виталя мелькало в речи. Рассказывали, что сюда переехали к этому мужчине, из-за матери то есть, — говорят ребята из класса в рыбинской школе (девочки вышли на учёбу в сентябре и сразу нашли себе друзей, были веселыми, дружелюбными).
Напомним, двух сестер-школьниц нашли мертвыми в их квартире 15 сентября. Тела девочек были искромсаны. По подозрению в убийстве сейчас ищут сожителя их матери. Мужчина до сих пор в бегах. Вся оперативная информация — в нашей хронике.