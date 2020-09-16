«Там любовь вспыхнула». Мама убитых сожителем девочек развелась ради него с мужем-полицейским

Как она могла поехать к малознакомому мужчине, да еще и с дочками? Такими вопросами сейчас задаются многие, кто читает историю убитых в Рыбинске девочек. Двух сестер 8 и 13 лет жестоко зарезал сожители их мамы. Теперь он в бегах. Как маму девочек судьба свела с таким человеком? В этом помогли разобраться наши коллеги из NGS.RU. Они поговорили со знакомыми на родине девочек.

В Рыбинске мама с дочками были приезжими. Родители малышек — Валентина и Валентин — родом из Омска. У пары всё складывалось поначалу хорошо. Он закончил там милицейскую академию, она — медицинский университет.

