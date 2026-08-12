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Происшествия Жителей Ярославской области приговорили за граффити против СВО и поджог — сколько им дали

Жителей Ярославской области приговорили за граффити против СВО и поджог — сколько им дали

Их обвинили в госизмене и диверсии

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Двух ярославцев приговорили к тюрьме за госизмену | Источник: Ярославский областной суд / vk.comДвух ярославцев приговорили к тюрьме за госизмену | Источник: Ярославский областной суд / vk.com

Двух ярославцев приговорили к тюрьме за госизмену

Источник:

Ярославский областной суд / vk.com

В Ярославской области двух жителей региона приговорили к колонии за госизмену и диверсию. По версии следствия, ярославцы сотрудничали с украинской террористической организацией.

Подсудимые 40-летний Илья Дубенский из Ярославля и 33-летний Владислав Тертычный из Гаврилов-Яма, по данным следствия, с марта 2026-го действовали по предварительному сговору.

«Мужчины нанесли не менее 45 граффити на зданиях Ярославля и Гаврилов-Яма с символами террористической организации и надписями против проведения специальной военной операции», — рассказали в областном суде.

Кроме того, по заданию украинского куратора обвиняемые подожгли релейный шкаф на железной дороге в Гаврилов-Ямском районе. Как объяснили в суде, так мужчины хотели нарушить работу транспорта.

Один из обвиняемых признался, что за поджог ему предложили 23 тысячи рублей. Переписку они вели в одной из соцсетей.

Приговор вынесли 12 августа | Источник: Ярославский областной суд / vk.comПриговор вынесли 12 августа | Источник: Ярославский областной суд / vk.com

Приговор вынесли 12 августа

Источник:

Ярославский областной суд / vk.com

12 августа Дубенского и Тертычного судили по статье 275 УК РФ и по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ.

«Суд назначил виновным наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч и с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев», — добавили в суде.

Статья 275 УК РФ «Государственная измена» наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Без штрафа наказание может доходить до пожизненного заключения.

Пункт «а» части 2 статьи 281 УК РФ «Диверсия» наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Пункт «а» является квалифицирующим признаком тяжести и означает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Подсудимых приговорили к 21 году тюремного заключения со штрафом

Источник:

УФСБ России по Ярославской области

Приговор в законную силу на данный момент не вступил, сторона защиты имеет право оспорить его.

Ранее Ярославский областной суд отправил в колонию строго режима 35-летнего жителя Рыбинска за передачу данных украинским спецслужбам и комментарий в Интернете.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Госизмена Граффити Суд Уголовное дело Диверсия
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Холодное лето пятьдесят третьего - хороший фильм. Сейчас не снимают таких.
Гость
3 часа
Позорище!
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Гость
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