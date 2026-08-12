Облака помешают? Как погода повлияет на видимость солнечного затмения в регионах России

Будет ли видно солнечное затмение в Центральной России Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В среду, 12 августа в Центральную Россию пришло похолодание. Эксперты центра «Фобос» предупреждали, что с середины недели в регионах опустится температура и зарядят дожди. Ухудшение погоды не обошло стороной и Ярославскую область.

Дожди и облачность могут помешать увидеть одно из главных астрономических явлений года — полное солнечное затмение. Правда, эксперты уточняют, что это относится, скорее, к жителям северных регионов Европейской России, где затмение было бы видно лучше, чем в центральной части страны.

«Отметим, что атмосферные факторы ограничат возможность полюбоваться редким космическим шоу. Практически всю северную половину Европейской России сегодня укроют поля фронтальной облачности циклона. Однако, в тёплое полугодие эти облака обычно бывают не столь плотными, и благодаря турбулентному перемешиванию среди этих массивов формируются зоны прояснений. Особенно много будет их на севере и северо-западе Русской равнины», — рассказали в «Фобосе».

По прогнозам, самые высокие шансы увидеть тень Луны у жителей Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга и Пскова. По словам экспертов, в этих городах облачность закроет не больше половины небосклона. А вот в Петрозаводске и Архангельске облака ожидаются плотнее, из-за чего видимость может ухудшиться.

Одновременно с этим ожидается, что усилится похолодание. Однако к выходным столбики термометров вновь поползут вверх.

«В Центральной России пик похолодания также придётся на четверг — если в Москве сегодня днём около +18 °С, то через сутки будет не больше +16 °С. А с пятницы в столицу начнёт возвращаться тепло, и в выходные воздух прогреется до +21…+24 °С», — рассказали в «Фобосе».

Погода в Ярославской области по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU», вечером 12 августа в регионе +13 °С, переменная облачность, небольшие дожди.

Ночью и днем 13 августа +11 °С, небольшие дожди прекратятся только к вечеру.

Ночью 14 августа +11 °С, пасмурно, без осадков. Днем +10 °С, утром начнутся небольшие дожди, которые продлятся до вечера.

Ночью 15 августа +9 °С, днем потеплеет до +13 °С. Будет пасмурно, но осадки не ожидаются.

Ночью 16 августа +11 °С, пасмурно, но без осадков. Дождь начнется к утру. Днем потеплеет до +15 °С, без осадков.

Ранее в культурно-просветительском центре им. В. В. Терешковой 76.RU рассказали, что жители Ярославской области смогут наблюдать солнечное затмение вечером 12 августа.

Правда, условия не самые благоприятные. Затмение начнется за несколько минут до захода Солнца за горизонт. Лунный диск начнет светило в 20:01, а в 20:07 Солнце уже будет заходить за горизонт. То есть в Ярославле будут видны лишь частные фазы солнечного затмения.

Получше ситуация будет в Рыбинске. Здесь затмение можно будет наблюдать в течение 12 минут. Но Ярославская область проигрывает северным регионам в плане обзора астрономического явления.

В каких городах будет видно солнечное затмение Узнать Анадырь — с 19:28 до 20:18. Наибольшая фаза — 0,62;

Архангельск — с 19:50 до 20:41. Наибольшая фаза — 0,83;

Брянск — с 20:09 до 20:14. Наибольшая фаза — 0,10;

Великий Новгород — с 20:02 до 20:47. Наибольшая фаза — 0,79;

Вологда — с 19:58 до 20:15. Наибольшая фаза — 0,33;

Калининград — с 20:11 до 21:03. Наибольшая фаза — 0,85;

Калуга — с 20:06 до 20:11. Наибольшая фаза — 0,09;

Кострома — с 20:00 до 20:05. Наибольшая фаза — 0,10;

Москва — с 20:04 до 20:09. Наибольшая фаза — 0,12;

Мурманск — с 19:44 до 21:28. Наибольшая фаза — 0,84;

Нарьян-Мар — с 19:41 до 20:20. Наибольшая фаза — 0,73;

Певек — с 18:45 до 20:28. Наибольшая фаза — 0,74;

Петрозаводск — с 19:56 до 20:47. Наибольшая фаза — 0,83;

Псков — с 20:04 до 20:55. Наибольшая фаза — 0,83;

Санкт-Петербург — с 20:00 до 20:51. Наибольшая фаза — 0,83;

Смоленск — с 20:08 до 20:29. Наибольшая фаза — 0,41;

Тверь — с 20:03 до 20:21. Наибольшая фаза — 0,35;

Уэлен — с 18:38 до 20:19. Наибольшая фаза — 0,58;

Ярославль — с 20:00 до 20:08. Наибольшая фаза — 0,15. Фаза солнечного затмения — степень покрытия диска Солнца Луной. Данные могут служить ориентиром и для близлежащих территорий.