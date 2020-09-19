Рыбинский маньяк изнасиловал и убил девочек-сестёр. Все, что известно о преступлении. Коротко

Новость об убийстве двух сестёр 8 и 13 лет в Рыбинске потрясла всю Ярославскую область. Тема моментально стала ведущей во всех СМИ России. Маньяка искали четыре дня, многие с напряжением смотрели за сводками новостей. Мы решили восстановить хронологию событий, чтобы каждому было понятно, как все происходило за эти несколько дней.



Все, что известно о преступлении, коротко:

