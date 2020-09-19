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Тема дняВыпил и убил детей: признание маньяка из Рыбинска

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Рыбинский маньяк изнасиловал и убил девочек-сестёр. Все, что известно о преступлении. Коротко

Мы собрали всю информацию о зверском преступлении

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Маньяка задержали через <nobr class="_">4 дня</nobr> после убийства

Маньяка задержали через 4 дня после убийства

Новость об убийстве двух сестёр 8 и 13 лет в Рыбинске потрясла всю Ярославскую область. Тема моментально стала ведущей во всех СМИ России. Маньяка искали четыре дня, многие с напряжением смотрели за сводками новостей. Мы решили восстановить хронологию событий, чтобы каждому было понятно, как все происходило за эти несколько дней.

Все, что известно о преступлении, коротко:

  • Первое сообщение об убийстве сестёр появилось вечером вторника, 15 сентября. Тела девочек нашла их мама. Тогда же был назван главный подозреваемый — сожитель их мамы, ранее судимый за убийство и изнасилование.
  • Позже Следственный комитет РФ опубликовал видео из квартиры, где произошло убийство. На кадрах видно, что на месте тщательно работают следователи.
  • Вход в подъезд заблокировали спецслужбы, жителей дома пускали в квартиры только с сопровождением. В разговоре с 76.RU соседи говорили, что не слышали ничего подозрительного в вечер убийства.
  • Днём 16 сентября выяснилось, что женщина переехала к маньяку совсем недавно. Накануне она развелась с мужем и махнула в Рыбинск — строить новые отношения.
  • В тот же день следователи сообщили, что преступник, убивший девочек-сестёр в Рыбинске, еще и изнасиловал их.
  • Мама убитых девочек работала в одной из местных больниц медсестрой. И в день убийства она задержалась на работе.
  • Мы выехали на место и поговорили с коллегами мамы убитых девочек, с директором школы, где они учились. Пообщались с соседями и попытались разобраться в случившемся.
  • 17 сентября губернатор Ярославской области назначил вознаграждение за информацию о местоположении подозреваемого Виталия Молчанова.
  • В этот же день появилось видео, на котором убийца девочек-сестёр выходит из своего подъезда. Полиция говорила, что в день убийства подозреваемый был в этой же одежде.
  • Стало известно о страшном прошлом подозреваемого. Виталий Молчанов уже был cудим за убийство и изнасилование ребёнка.
  • Утром 18 сентября силовики задержали подозреваемого. На оперативном видео мужчина признался в убийстве малышек. Позже в распоряжении 76.RU появились кадры, как Молчанова заводят в отделение полиции.
  • Виталия Молчанова, которого подозревают в убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, поймали во многом благодаря уличным камерам видеонаблюдения «Ател». На записи видно, что мужчина хотел сдаться полиции и простоял у опорного пункта почти час, но тот был закрыт.
  • В этот же день выяснилось, как сейчас себя чувствует мама девочек. Валентина живёт в больнице, в которую пару месяцев назад устроилась медсестрой.

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убийство в Рыбинске
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