Рыбинский маньяк изнасиловал и убил девочек-сестёр. Все, что известно о преступлении. Коротко

Новость об убийстве двух сестёр 8 и 13 лет в Рыбинске потрясла всю Ярославскую область. Тема моментально стала ведущей во всех СМИ России. Маньяка искали четыре дня, многие с напряжением смотрели за сводками новостей. Мы решили восстановить хронологию событий, чтобы каждому было понятно, как все происходило за эти несколько дней.
Все, что известно о преступлении, коротко:
- Первое сообщение об убийстве сестёр появилось вечером вторника,
15 сентября. Тела девочек нашла их мама. Тогда же был назван главный подозреваемый — сожитель их мамы, ранее судимый за убийство и изнасилование.
- Позже Следственный комитет РФ опубликовал видео из квартиры, где произошло убийство. На кадрах видно, что на месте тщательно работают следователи.
- Вход в подъезд заблокировали спецслужбы, жителей дома пускали в квартиры только с сопровождением. В разговоре с 76.RU соседи говорили, что не слышали ничего подозрительного в вечер убийства.
- Днём 16 сентября выяснилось, что женщина переехала к маньяку совсем недавно. Накануне она развелась с мужем и махнула в Рыбинск — строить новые отношения.
- В тот же день следователи сообщили, что преступник, убивший девочек-сестёр в Рыбинске, еще и изнасиловал их.
- Мама убитых девочек работала в одной из местных больниц медсестрой. И в день убийства она задержалась на работе.
- Мы выехали на место и поговорили с коллегами мамы убитых девочек, с директором школы, где они учились. Пообщались с соседями и попытались разобраться в случившемся.
- 17 сентября губернатор Ярославской области назначил вознаграждение за информацию о местоположении подозреваемого Виталия Молчанова.
- В этот же день появилось видео, на котором убийца девочек-сестёр выходит из своего подъезда. Полиция говорила, что в день убийства подозреваемый был в этой же одежде.
- Стало известно о страшном прошлом подозреваемого. Виталий Молчанов уже был cудим за убийство и изнасилование ребёнка.
- Утром 18 сентября силовики задержали подозреваемого. На оперативном видео мужчина признался в убийстве малышек. Позже в распоряжении 76.RU появились кадры, как Молчанова заводят в отделение полиции.
- Виталия Молчанова, которого подозревают в убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, поймали во многом благодаря уличным камерам видеонаблюдения «Ател». На записи видно, что мужчина хотел сдаться полиции и простоял у опорного пункта почти час, но тот был закрыт.
- В этот же день выяснилось, как сейчас себя чувствует мама девочек. Валентина живёт в больнице, в которую пару месяцев назад устроилась медсестрой.