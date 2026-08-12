«Это тот, кого ты травила»: таксиста приговорили к 22 годам за убийство семьи его девушки. Сейчас он звонит ей с угрозами

Рустам Алтыев во время задержания в 2025 году у торгового центра Источник: ГУ МВД РФ по Пермскому краю

В ночь с 5 на 6 февраля прошлого года в поселке Северный Коммунар в Пермском крае произошло двойное убийство. В квартире нашли тела 86-летней женщины и ее 52-летнего сына. Убийца скрылся. Полиция сразу распространила ориентировки на Рустама Алтыева. Местные жители рассказывали 59.RU, что от Рустама сбежала его девушка Ульяна и он из мести убил ее отца и лежачую бабушку. После случившегося он поехал в Пермь искать Ульяну, по пути звонил ей и угрожал.

Рустама задержали в Перми в торговом центре — по ориентировке местная жительница узнала его и вызвала полицию. Мужчину приговорили к 22 годам колонии.

Несколько дней назад с нами связалась сама Ульяна и рассказала, что Рустам позвонил ей с угрозами. Девушка боится за себя и жизнь своего четырехлетнего сына. Также она опасается, что могут пострадать другие ее родственники: мама и вторая бабушка. Мы поговорили с девушкой.

Имя потерпевшей девушки, которая потеряла своих родных, в тексте изменено по ее просьбе.

Готовил завтраки каждое утро

Ульяна родом из поселка Северный Коммунар в Сивинском округе. Она в одиночку воспитывает четырехлетнего сына. В августе 2024 года Ульяна познакомилась с Рустамом Алтыевым.

«Он таксовал. Оказалось, что его с детства знал мой отец. Рустам учился в нашей местной школе, а так как я младше его, то не запомнила Рустама в те годы, — рассказала Ульяна. — В поселке жили его мать с отчимом. Мимо нашего дома Рустам периодически проезжал на машине, здоровался с отцом. Так мы стали незаметно общаться. И ребенок начал тянуться, просил на машинке покататься».

Через некоторое время Рустам сам признался Ульяне, что отбывал срок в колонии. В архивном репортаже телеканала «Ветта» подробно описывается, какое именно преступление совершил Рустам Алтыев. В 2013–2014 годах он со своим подельником Виктором Полянским занимался разбоем. Они подвозили подвыпивших пассажиров, избивали их, даже девушек, а после забирали деньги и ценные вещи.

Подельников задержали в 2014 году. Кроме грабежей, на тот момент 25-летнему Алтыеву предъявили обвинение в изнасиловании 16-летней девушки в 2013 году. В интервью из зала суда журналисту телеканала Алтыев заявил, что секс был по обоюдному согласию.

«У меня девушек было столько, сколько у всех следователей на голове волос нет», — похвастался на камеру Алтыев.

За семь разбоев, три грабежа, кражу и изнасилование Алтыева приговорили к 8,5 года колонии. В зале суда он просил журналиста телеканала передать следователям угрозу.

«Пускай купят себе каски покрепче к нашему освобождению! Я им уже написал, и капитану юстиции, всем! Это не угроза — это предупреждение», — говорил Алтыев.

Ульяне новый сожитель всё это рассказал в иных красках. Он поделился, что «его подставили».

«Он прямо такую масочку надевал, прямо давил на жалость, — вспоминает Ульяна. — Я же изначально не знала, что это за человек. А с его слов это было вообще по-другому, что вообще, мол, это клевета. Меня еще подкупило то, что он сам признался».

Ульяна говорит, что полтора месяца Рустам был идеальным . Он вставал в пять утра и готовил ей завтраки.

«Я смотрела и думала: золотой мужчина, — делится девушка. — Но спустя полтора месяца его словно подменили, он просто стал абсолютно другим человеком».

«Подумай о жизни людей»

Ситуация обострилась, когда пара перебралась в Пермь. Там Рустам снимал квартиру и работал по-прежнему в такси.

«Буквально недельку всё было хорошо. А потом вся его сущность начала вываливаться наружу, — говорит Ульяна. — Он начал ревновать меня абсолютно ко всем, даже к соседям. До этого его бывшая жена мне говорила, что он довел ее до срывов и она пила антидепрессанты. Я не выдержала нападок Рустама и решила сбежать в родной поселок . В прямом смысле просто сбежать».

Через некоторое время Рустам приехал в Северный Коммунар и пришел к Ульяне. Семья Ульяны жила в двухэтажном домике. На втором этаже — сама Ульяна с сыном, а на первом — ее отец с 86-летней бабушкой. Она очень плохо ходила, могла дойти лишь до туалета и кухни, держась за стены, на улицу не выходила совсем.

«Я, по сути, эту квартиру-то специально купила, чтобы за бабушкой ухаживать, к ней спускаться, чтобы всё рядышком было», — вспоминает Ульяна.

Ульяна показала фото своей бабушки в молодости Источник: личный архив Ульяны Это отец Ульяны Источник: личный архив Ульяны

Рустам попросился пожить у девушки, сказал, что в Перми разбил свою машину, которую арендовал для такси. Обещал, что скоро найдет работу, даже поедет на вахту.

«Он говорил: „Я встрял. Мне сейчас надо машину купить и жить-то мне негде“, — вспоминает Ульяна. — Я согласилась и пустила временно пожить у меня, хотя в поселке жила его мать. Прошло четыре месяца — работы у него так и не было. Рустам выпивал. Когда он был трезвый, всё было нормально, но пьяным он становился агрессивным. Начинал поучать моего сына, хотя ему три годика всего было, хотел его по-мужски воспитывать. Я просила не трогать ребенка. В общем, у нас из-за этого ругань началась. А в январе Рустам топором ранил моего папу в ногу . Я это понимала, но папа не признавался. Я тихонько наедине в комнате с папой пыталась поговорить, а он лежал, молчал, типа нормально всё».

В январе 2025 года Рустам смог устроиться на лесопилку в соседнее село Менделеево. Поработал он там ровно три дня — до 31 января.

«У него опять что-то тюкнуло в голове. Он начал обвинять меня в изменах. Прилетел однажды дикошарым, уже пьяный, — вспоминает Ульяна. — Я понимаю: всё, я сейчас просто от этого человека полностью отказываюсь. Я решила сбежать с ребенком. Собрала вещи и уехала в Пермь. Он начал названивать: „Прости, да, я всё осознал“. Я говорю: „Просто уйди из моего дома, просто закрой там всё и уйди, иди к маме живи, хоть куда“. То есть я его конкретно выгоняю. На следующий день он приехал в Пермь меня искать».

Ульяна избегала встречи с Рустамом и сказала ему по телефону, что не вернется. 4 февраля он уже угрожал девушке .

«Он говорил, что, если я не вернусь, я об этом пожалею. Сказал: „Если ты не думаешь о себе, подумай о жизни людей Фабрики“ (наш поселок мы называем не Северным Коммунаром, а Фабрикой, хотя предприятие давно закрылось), — рассказывает Ульяна. — После этих слов я заблокировала его номер. Утром 6 февраля он мне позвонил с другого и сказал: „Я сделал то, что уже не вернуть, и за это прощения просить не буду. Я ему говорю: „Ты что, убил кого-то?“ Он такой: „Ой, нет, что ты“».

После этого девушка стала звонить отцу, но тот не отвечал. Ульяна очень испугалась и дозвонилась до соседки. Женщина сказала, что дом Ульяны закрыт на замок.

Девушка позвонила в полицию, оперативники вскрыли замок и обнаружили в сундуке тело отца Ульяны. Бабушку нашли не сразу. Ее тело лежало внизу сундука, под телом сына.

Следственный эксперимент, на котором Алтыев показал, как расправился с жертвами Источник: СУ СКР по Пермскому краю

«Он просто убил их и сложил в сундук друг на друга. Всё там помыл, всю кровь за собой помыл, — рассказывает девушка. — Удары наносил молотком и ножницами. Я до сих пор не знаю всех подробностей, потому что я не смогла дочитать уголовное дело».

Новые угрозы: «Что ты звонишь, подстилка»

Пока Рустама искали, Ульяна узнала от своей знакомой, что она видела, как он убегал от их дома в день трагедии. Эти показания тоже легли в уголовное дело.

Уже в бегах Рустам продолжал названивать Ульяне.

«Он говорил, мол, ты следующая, — вспоминает Ульяна. — Звонил с нескольких номеров целый день. Угрожал: „Выйди со мной на контакт, у тебя еще мама жива, не забывай“ . Это всё тоже зафиксировано на диктофон, всё к делу приложено. Вот после этого звонка, после прямой угрозы меня взяли под госзащиту на полгода».

Сбежавшего Рустама задержали 7 февраля в торговом центре в Перми. Его узнала по ориентировке, которую распространила полиция, посетительница ТЦ . Женщина вызвала полицейских.

Обвиняемый показал, как наносил удары Источник: СУ СКР по Пермскому краю

Суд на Рустамом Алтыевым длился до мая 2026 года. За двойное убийство ему назначили 22 года колонии, первые пять лет из которых он должен провести в тюрьме, там условия строже. Приговор вступил в силу 15 мая 2026 года.

Спустя три месяца, 25 июля, Ульяне позвонили с неизвестного номера.

«Я взяла трубку, и мужской голос сказал: „Привет“. Я опешила и спросила: „Это кто?“ Он такой: „Это тот, кого ты травила всё это время“, — Ульяна поняла, что это позвонил Рустам. — Дальше я скинула звонок. Звоню следователям, они не сразу поверили и попросили скинуть номер звонившего. Я копирую номер, а телефон же сенсорный, и случайно у меня проходит звонок ему. Я тут же скидываю. А он сразу прислал сообщение: „Что ты звонишь, подстилка? “».

Рустам продолжал звонить девушке, но она не отвечала. Тогда он записал ей следующее голосовое сообщение: «Привет любимой гражданской жене. Скоро вернемся» (запись звонка есть в распоряжении редакции).

Такое сообщение получила Ульяна в июле этого года Источник: предоставлено Ульяной

«А потом моя знакомая, которая давала показания, что видела Рустама около нашего дома, прислала мне скриншот, — продолжает Ульяна. — Ее мужа Рустам пригласил в чат во „ВКонтакте“ и пишет ему: „Твоя жена назвала меня лживым. Пусть сейчас отгадает, где находится лживый“. И пишет следующее сообщение: 22 и смайлик. Ну типа 22 года ему дали. Рустам еще раз звонил, я трубку не брала. Следователи мне сказали не контактировать с ним вообще».

Сейчас Ульяна напугана. Она переживает за свою семью, а слова бывшего сожителя воспринимает как реальную угрозу жизни. Сотрудники правоохранительных органов в разговоре с ней предположили, что, возможно, осужденный мог раздобыть телефон и делать эти звонки.