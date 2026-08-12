«Это тот, кого ты травила»: таксиста приговорили к 22 годам за убийство семьи его девушки. Сейчас он звонит ей с угрозами

В ночь с 5 на 6 февраля прошлого года в поселке Северный Коммунар в Пермском крае произошло двойное убийство. В квартире нашли тела 86-летней женщины и ее 52-летнего сына. Убийца скрылся. Полиция сразу распространила ориентировки на Рустама Алтыева. Местные жители рассказывали 59.RU, что от Рустама сбежала его девушка Ульяна и он из мести убил ее отца и лежачую бабушку. После случившегося он поехал в Пермь искать Ульяну, по пути звонил ей и угрожал.
Рустама задержали в Перми в торговом центре — по ориентировке местная жительница узнала его и вызвала полицию. Мужчину приговорили к 22 годам колонии.
Несколько дней назад с нами связалась сама Ульяна и рассказала, что Рустам позвонил ей с угрозами. Девушка боится за себя и жизнь своего четырехлетнего сына. Также она опасается, что могут пострадать другие ее родственники: мама и вторая бабушка. Мы поговорили с девушкой.
Имя потерпевшей девушки, которая потеряла своих родных, в тексте изменено по ее просьбе.
Готовил завтраки каждое утро
Ульяна родом из поселка Северный Коммунар в Сивинском округе. Она в одиночку воспитывает четырехлетнего сына. В августе 2024 года Ульяна познакомилась с Рустамом Алтыевым.
«Он таксовал. Оказалось, что его с детства знал мой отец. Рустам учился в нашей местной школе, а так как я младше его, то не запомнила Рустама в те годы, — рассказала Ульяна. — В поселке жили его мать с отчимом. Мимо нашего дома Рустам периодически проезжал на машине, здоровался с отцом. Так мы стали незаметно общаться. И ребенок начал тянуться, просил на машинке покататься».
Через некоторое время Рустам сам признался Ульяне, что отбывал срок в колонии. В архивном репортаже телеканала «Ветта» подробно описывается, какое именно преступление совершил Рустам Алтыев. В 2013–2014 годах он со своим подельником Виктором Полянским занимался разбоем. Они подвозили подвыпивших пассажиров, избивали их, даже девушек, а после забирали деньги и ценные вещи.
Подельников задержали в 2014 году. Кроме грабежей, на тот момент 25-летнему Алтыеву предъявили обвинение в изнасиловании 16-летней девушки в 2013 году. В интервью из зала суда журналисту телеканала Алтыев заявил, что секс был по обоюдному согласию.
«У меня девушек было столько, сколько у всех следователей на голове волос нет», — похвастался на камеру Алтыев.
За семь разбоев, три грабежа, кражу и изнасилование Алтыева приговорили к 8,5 года колонии. В зале суда он просил журналиста телеканала передать следователям угрозу.
«Пускай купят себе каски покрепче к нашему освобождению! Я им уже написал, и капитану юстиции, всем! Это не угроза — это предупреждение», — говорил Алтыев.
Ульяне новый сожитель всё это рассказал в иных красках. Он поделился, что «его подставили».
«Он прямо такую масочку надевал, прямо давил на жалость, — вспоминает Ульяна. — Я же изначально не знала, что это за человек. А с его слов это было вообще по-другому, что вообще, мол, это клевета. Меня еще подкупило то, что он сам признался».
Ульяна говорит, что полтора месяца Рустам был идеальным. Он вставал в пять утра и готовил ей завтраки.
«Я смотрела и думала: золотой мужчина, — делится девушка. — Но спустя полтора месяца его словно подменили, он просто стал абсолютно другим человеком».
«Подумай о жизни людей»
Ситуация обострилась, когда пара перебралась в Пермь. Там Рустам снимал квартиру и работал по-прежнему в такси.
«Буквально недельку всё было хорошо. А потом вся его сущность начала вываливаться наружу, — говорит Ульяна. — Он начал ревновать меня абсолютно ко всем, даже к соседям. До этого его бывшая жена мне говорила, что он довел ее до срывов и она пила антидепрессанты. Я не выдержала нападок Рустама и решила сбежать в родной поселок. В прямом смысле просто сбежать».
Через некоторое время Рустам приехал в Северный Коммунар и пришел к Ульяне. Семья Ульяны жила в двухэтажном домике. На втором этаже — сама Ульяна с сыном, а на первом — ее отец с 86-летней бабушкой. Она очень плохо ходила, могла дойти лишь до туалета и кухни, держась за стены, на улицу не выходила совсем.
«Я, по сути, эту квартиру-то специально купила, чтобы за бабушкой ухаживать, к ней спускаться, чтобы всё рядышком было», — вспоминает Ульяна.
Рустам попросился пожить у девушки, сказал, что в Перми разбил свою машину, которую арендовал для такси. Обещал, что скоро найдет работу, даже поедет на вахту.
«Он говорил: „Я встрял. Мне сейчас надо машину купить и жить-то мне негде“, — вспоминает Ульяна. — Я согласилась и пустила временно пожить у меня, хотя в поселке жила его мать. Прошло четыре месяца — работы у него так и не было. Рустам выпивал. Когда он был трезвый, всё было нормально, но пьяным он становился агрессивным. Начинал поучать моего сына, хотя ему три годика всего было, хотел его по-мужски воспитывать. Я просила не трогать ребенка. В общем, у нас из-за этого ругань началась. А в январе Рустам топором ранил моего папу в ногу. Я это понимала, но папа не признавался. Я тихонько наедине в комнате с папой пыталась поговорить, а он лежал, молчал, типа нормально всё».
В январе 2025 года Рустам смог устроиться на лесопилку в соседнее село Менделеево. Поработал он там ровно три дня — до 31 января.
«У него опять что-то тюкнуло в голове. Он начал обвинять меня в изменах. Прилетел однажды дикошарым, уже пьяный, — вспоминает Ульяна. — Я понимаю: всё, я сейчас просто от этого человека полностью отказываюсь. Я решила сбежать с ребенком. Собрала вещи и уехала в Пермь. Он начал названивать: „Прости, да, я всё осознал“. Я говорю: „Просто уйди из моего дома, просто закрой там всё и уйди, иди к маме живи, хоть куда“. То есть я его конкретно выгоняю. На следующий день он приехал в Пермь меня искать».
Ульяна избегала встречи с Рустамом и сказала ему по телефону, что не вернется. 4 февраля он уже угрожал девушке.
«Он говорил, что, если я не вернусь, я об этом пожалею. Сказал: „Если ты не думаешь о себе, подумай о жизни людей Фабрики“ (наш поселок мы называем не Северным Коммунаром, а Фабрикой, хотя предприятие давно закрылось), — рассказывает Ульяна. — После этих слов я заблокировала его номер. Утром 6 февраля он мне позвонил с другого и сказал: „Я сделал то, что уже не вернуть, и за это прощения просить не буду. Я ему говорю: „Ты что, убил кого-то?“ Он такой: „Ой, нет, что ты“».
После этого девушка стала звонить отцу, но тот не отвечал. Ульяна очень испугалась и дозвонилась до соседки. Женщина сказала, что дом Ульяны закрыт на замок.
Девушка позвонила в полицию, оперативники вскрыли замок и обнаружили в сундуке тело отца Ульяны. Бабушку нашли не сразу. Ее тело лежало внизу сундука, под телом сына.
«Он просто убил их и сложил в сундук друг на друга. Всё там помыл, всю кровь за собой помыл, — рассказывает девушка. — Удары наносил молотком и ножницами. Я до сих пор не знаю всех подробностей, потому что я не смогла дочитать уголовное дело».
Новые угрозы: «Что ты звонишь, подстилка»
Пока Рустама искали, Ульяна узнала от своей знакомой, что она видела, как он убегал от их дома в день трагедии. Эти показания тоже легли в уголовное дело.
Уже в бегах Рустам продолжал названивать Ульяне.
«Он говорил, мол, ты следующая, — вспоминает Ульяна. — Звонил с нескольких номеров целый день. Угрожал: „Выйди со мной на контакт, у тебя еще мама жива, не забывай“. Это всё тоже зафиксировано на диктофон, всё к делу приложено. Вот после этого звонка, после прямой угрозы меня взяли под госзащиту на полгода».
Сбежавшего Рустама задержали 7 февраля в торговом центре в Перми. Его узнала по ориентировке, которую распространила полиция, посетительница ТЦ. Женщина вызвала полицейских.
Суд на Рустамом Алтыевым длился до мая 2026 года. За двойное убийство ему назначили 22 года колонии, первые пять лет из которых он должен провести в тюрьме, там условия строже. Приговор вступил в силу 15 мая 2026 года.
Спустя три месяца, 25 июля, Ульяне позвонили с неизвестного номера.
«Я взяла трубку, и мужской голос сказал: „Привет“. Я опешила и спросила: „Это кто?“ Он такой: „Это тот, кого ты травила всё это время“, — Ульяна поняла, что это позвонил Рустам. — Дальше я скинула звонок. Звоню следователям, они не сразу поверили и попросили скинуть номер звонившего. Я копирую номер, а телефон же сенсорный, и случайно у меня проходит звонок ему. Я тут же скидываю. А он сразу прислал сообщение: „Что ты звонишь, подстилка?
Рустам продолжал звонить девушке, но она не отвечала. Тогда он записал ей следующее голосовое сообщение: «Привет любимой гражданской жене. Скоро вернемся» (запись звонка есть в распоряжении редакции).
«А потом моя знакомая, которая давала показания, что видела Рустама около нашего дома, прислала мне скриншот, — продолжает Ульяна. — Ее мужа Рустам пригласил в чат во „ВКонтакте“ и пишет ему: „Твоя жена назвала меня лживым. Пусть сейчас отгадает, где находится лживый“. И пишет следующее сообщение: 22 и смайлик. Ну типа 22 года ему дали. Рустам еще раз звонил, я трубку не брала. Следователи мне сказали не контактировать с ним вообще».
Сейчас Ульяна напугана. Она переживает за свою семью, а слова бывшего сожителя воспринимает как реальную угрозу жизни. Сотрудники правоохранительных органов в разговоре с ней предположили, что, возможно, осужденный мог раздобыть телефон и делать эти звонки.
«Сейчас я написала заявление участковому», — говорит девушка.