Затмение погрузило часть Земли в полную тьму — смотрим эпичные фото

Таким увидели затмение в испанском городе Ариха Источник: Borja Suarez / Reuters.com

Жители Северного полушария стали свидетелями одного из самых ожидаемых астрономических событий года — полного солнечного затмения 126-го сароса. Это явление стало уникальным для континентальной Европы, где полная фаза затмения не фиксировалась на протяжении последних 27 лет.

Затмение с борта МКС, с высоты 400 километров Источник: Петр Дубров / Роскосмос / Telegram

Лунная тень узкой полосой прошла через Гренландию, Исландию и северные регионы Испании, погрузив эти территории в полную темноту на 2 минуты 18 секунд. На остальной территории Европы, Северной Америки и в части Африки наблюдалась глубокая частичная фаза, сообщило международное информационное агентство EFE.

Луна закрыла полностью солнце, погрузив города во тьму Источник: Borja Suarez / Reuters.com

В России условия для наблюдения сильно зависели от населенного пункта, так как астрономическое событие совпало с заходом солнца. Стопроцентную фазу затмения можно было застать лишь в труднодоступных районах Крайнего Севера — на полуострове Таймыр и на севере Якутии.

Многие могли наблюдать за солнечным затмением в прямом эфире Источник: Борха Суарес / Reuters.com

Снимок сделан в Наваррете в Северной Испании Источник: Vincent West / Reuters.com

Тем не менее жители европейской части страны смогли насладиться впечатляющим зрелищем на закате. Наилучшие условия сложились в Калининграде, Санкт-Петербурге и Мурманске, где Луна закрыла солнечный диск более чем на 83–85%. В Москве явление оказалось едва заметным из-за того, что в пиковый момент солнце уже практически скрылось за горизонтом. А вот жители Сибири и Дальнего Востока вовсе не смогли его увидеть.