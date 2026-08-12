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Страна и мир Затмение погрузило часть Земли в полную тьму — смотрим эпичные фото

Затмение погрузило часть Земли в полную тьму — смотрим эпичные фото

Уникальное явление наблюдали в Европе и России

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Таким увидели затмение в испанском городе Ариха | Источник: Borja Suarez / Reuters.comТаким увидели затмение в испанском городе Ариха | Источник: Borja Suarez / Reuters.com

Таким увидели затмение в испанском городе Ариха

Источник:

Borja Suarez / Reuters.com

Жители Северного полушария стали свидетелями одного из самых ожидаемых астрономических событий года — полного солнечного затмения 126-го сароса. Это явление стало уникальным для континентальной Европы, где полная фаза затмения не фиксировалась на протяжении последних 27 лет.

Затмение с борта МКС, с высоты 400 километров | Источник: Петр Дубров / Роскосмос / TelegramЗатмение с борта МКС, с высоты 400 километров | Источник: Петр Дубров / Роскосмос / Telegram

Затмение с борта МКС, с высоты 400 километров

Источник:

Петр Дубров / Роскосмос / Telegram

Лунная тень узкой полосой прошла через Гренландию, Исландию и северные регионы Испании, погрузив эти территории в полную темноту на 2 минуты 18 секунд. На остальной территории Европы, Северной Америки и в части Африки наблюдалась глубокая частичная фаза, сообщило международное информационное агентство EFE.

Луна закрыла полностью солнце, погрузив города во тьму | Источник: Borja Suarez / Reuters.comЛуна закрыла полностью солнце, погрузив города во тьму | Источник: Borja Suarez / Reuters.com

Луна закрыла полностью солнце, погрузив города во тьму

Источник:

Borja Suarez / Reuters.com

В России условия для наблюдения сильно зависели от населенного пункта, так как астрономическое событие совпало с заходом солнца. Стопроцентную фазу затмения можно было застать лишь в труднодоступных районах Крайнего Севера — на полуострове Таймыр и на севере Якутии.

Многие могли наблюдать за солнечным затмением в прямом эфире | Источник: Борха Суарес / Reuters.comМногие могли наблюдать за солнечным затмением в прямом эфире | Источник: Борха Суарес / Reuters.com

Многие могли наблюдать за солнечным затмением в прямом эфире

Источник:

Борха Суарес / Reuters.com

Снимок сделан в Наваррете в Северной Испании | Источник: Vincent West / Reuters.comСнимок сделан в Наваррете в Северной Испании | Источник: Vincent West / Reuters.com

Снимок сделан в Наваррете в Северной Испании

Источник:

Vincent West / Reuters.com

Тем не менее жители европейской части страны смогли насладиться впечатляющим зрелищем на закате. Наилучшие условия сложились в Калининграде, Санкт-Петербурге и Мурманске, где Луна закрыла солнечный диск более чем на 83–85%. В Москве явление оказалось едва заметным из-за того, что в пиковый момент солнце уже практически скрылось за горизонтом. А вот жители Сибири и Дальнего Востока вовсе не смогли его увидеть.

Это солнечное затмение стало первым полным затмением в континентальной Европе с 1999 года. Небесное шоу началось в 18:34 мск и завершится в 22:58. Следующее подобное явление ждать еще год, оно будет 2 августа 2027 года.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Затмение Солнце Луна Космос
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