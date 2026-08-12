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Город «Мыться приходится ледяной»: ярославцы пожаловались на отсутствие горячей воды — что случилось

«Мыться приходится ледяной»: ярославцы пожаловались на отсутствие горячей воды — что случилось

Публикуем, что говорят коммунальщики

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Ярославцы пожаловались на отсутствие горячей воды | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЯрославцы пожаловались на отсутствие горячей воды | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ярославцы пожаловались на отсутствие горячей воды

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Жители Кировского района в Ярославле пожаловались на отсутствие горячей воды в городе. О проблеме в редакцию сообщила читательница 76.RU.

По словам ярославны, горячую воду на улице Рыбинской, 49а, отключили 11 августа. К утру следующего дня ее так и не дали.

«Вечером вернулась с работы, а горячей воды нет. Предупреждений никаких не было! Думала, что хоть к утру сделают всё, но так и не появилось ничего. Мыться приходится либо ледяной водой, либо с тазиками. Слышала, что соседки у подъезда тоже обсуждали, что воды нет», — рассказала читательница 76.RU.

В ТГК-2 на запрос 76.RU ответили, что отключение горячей воды на Рыбинской, 49а, связано с устранением дефекта на трубопроводе.

«На время ремонта подающего трубопровода горячего водоснабжения подавалась по обратному. Теперь оба трубопровода в работе», — добавили в ТГК-2.

В случае отключения горячей воды можно обратиться в компанию по номеру +7 (4852) 79-79-77.

Ранее коммунальщики рассказывали, зачем каждое лето надолго отключают горячую воду.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Горячая вода ТГК-2 Жалоба Кировский район
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Комментарии
32
Гость
2 часа
ну да, такие отключения могут быть неприятными, но главное, что проблема решается! желаю всем скорейшего возвращения горячей воды!
Гость
2 часа
хорошо, что есть возможность получать информацию от тгк-2. это помогает понимать ситуацию.
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Гость
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