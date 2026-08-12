НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

6 м/c,

зап.

 749мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,00
EUR 95,78
Дерево придавило ярославца
Как купить идеальную квартиру
Будет ли видно затмение
Массовый мор рыбы
Школьный квест для родителей
Компенсация после прилета БПЛА
Кто участковые районов
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Город Подробности Изменили саму конструкцию: в Ярославской области починили колесо обозрения, на котором застряли люди

Изменили саму конструкцию: в Ярославской области починили колесо обозрения, на котором застряли люди

Как оно теперь работает

566
В Ярославской области отремонтировали колесо обозрения, на котором застряли люди | Источник: Рыбинск / vk.com, Колесо обозрения «Небо Рыбинска» | Волжский парк / vk.comВ Ярославской области отремонтировали колесо обозрения, на котором застряли люди | Источник: Рыбинск / vk.com, Колесо обозрения «Небо Рыбинска» | Волжский парк / vk.com

В Ярославской области отремонтировали колесо обозрения, на котором застряли люди

Источник:

Рыбинск / vk.com, Колесо обозрения «Небо Рыбинска» | Волжский парк / vk.com

На Волжской набережной в Рыбинске отремонтировали колесо обозрения, на котором в июле застряли люди. Об этом 11 августа рассказали в компании, обслуживающей аттракцион.

ЧП произошло 28 июля. Заблокированных на колесе людей с высоты 12–35 метров снимали спасатели МЧС. Тогда в кабинах застряли пять человек, среди которых были дети и пожилая женщина.

Причиной остановки аттракциона, как сообщалось ранее, стал выход из строя частотного преобразователя. На данный момент запчасть заменили на новую.

«Кроме того, мы приобрели еще два новых частотных преобразователя в резерв, чтобы необходимое оборудование для замены находилось у нас в наличии», — отметили в компании, обслуживающей аттракцион.

По словам организации, после поломки они связались с производителем колеса и согласовали внесение изменений в саму конструкцию аттракциона.

«Цель этих изменений — обеспечить возможность ручной прокрутки колеса в случае необходимости экстренной эвакуации пассажиров. Система установлена, проверена и работает», — рассказали в компании.

Кому принадлежит колесо

Колесо обозрения «Небо Рыбинска» в Волжском парке появилось в ноябре 2025 года. Однако планировали его установку еще с 2022-го. Проект представил архитектор Александр Жданов, на согласование места с градозащитниками ушел год. В итоге аттракцион было решено поставить между улицами Бородулина и Пушкина, прямо перпендикулярно берегу Волги. Начальная цена установки составляла 45 миллионов.

Инвестором проекта выступил владелец ООО «Городской сквер» казанский бизнесмен Тимур Габбасов. В 2020 он также реконструировал парк в Рыбинске.

Высота колеса — 55 метров, всего установлено 24 кабины. Среднее время поездки, по информации компании, равняется 15 минутам. Аттракцион работает круглогодично.

Взрослый билет обойдется в 350 рублей, детский — 200. Дети до 3 лет могут прокатиться на колесе бесплатно. Также есть возможность приобрести вип-билеты: получасовая поездка на аттракционе стоит 1,9 тысячи рублей, часовая — 3 тысячи.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», обслуживанием колеса с начала его установки занимается ИП Солодова Татьяна Сергеевна. Микропредприятие было зарегистрировано в марте 2025 года в селе Косково Брейтовского района Ярославской области. Организация специализируется на торговле розничными играми и игрушками в специализированных магазинах, прокате и аренде товаров для отдыха и спортивных товаров, а также осуществляет деятельность парков культуры, отдыха и пляжей, тематических парков, организаций по проведению культурных и развлекательных мероприятий.

Ранее в Рыбинске открыли новый пешеходный центр. Мы публиковали фоторепортаж, как там всё изменилось.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Колесо обозрения Ремонт Аттракцион Рыбинск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
39
Гость
20 минут
здорово, что такие проекты появляются в Рыбинске! будем поддерживать местные инициативы!:)
Гость
20 минут
надеюсь, что после ремонта всё будет работать без сбоев. удачи команде!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Рекомендуем