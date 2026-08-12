Изменили саму конструкцию: в Ярославской области починили колесо обозрения, на котором застряли люди

В Ярославской области отремонтировали колесо обозрения, на котором застряли люди Источник: Рыбинск / vk.com, Колесо обозрения «Небо Рыбинска» | Волжский парк / vk.com

На Волжской набережной в Рыбинске отремонтировали колесо обозрения, на котором в июле застряли люди. Об этом 11 августа рассказали в компании, обслуживающей аттракцион.

ЧП произошло 28 июля. Заблокированных на колесе людей с высоты 12–35 метров снимали спасатели МЧС. Тогда в кабинах застряли пять человек, среди которых были дети и пожилая женщина.

Причиной остановки аттракциона, как сообщалось ранее, стал выход из строя частотного преобразователя. На данный момент запчасть заменили на новую.

«Кроме того, мы приобрели еще два новых частотных преобразователя в резерв, чтобы необходимое оборудование для замены находилось у нас в наличии», — отметили в компании, обслуживающей аттракцион.

По словам организации, после поломки они связались с производителем колеса и согласовали внесение изменений в саму конструкцию аттракциона.

«Цель этих изменений — обеспечить возможность ручной прокрутки колеса в случае необходимости экстренной эвакуации пассажиров. Система установлена, проверена и работает», — рассказали в компании.

Кому принадлежит колесо

Колесо обозрения «Небо Рыбинска» в Волжском парке появилось в ноябре 2025 года. Однако планировали его установку еще с 2022-го. Проект представил архитектор Александр Жданов, на согласование места с градозащитниками ушел год. В итоге аттракцион было решено поставить между улицами Бородулина и Пушкина, прямо перпендикулярно берегу Волги. Начальная цена установки составляла 45 миллионов.

Инвестором проекта выступил владелец ООО «Городской сквер» казанский бизнесмен Тимур Габбасов. В 2020 он также реконструировал парк в Рыбинске.

Высота колеса — 55 метров, всего установлено 24 кабины. Среднее время поездки, по информации компании, равняется 15 минутам. Аттракцион работает круглогодично.

Взрослый билет обойдется в 350 рублей, детский — 200. Дети до 3 лет могут прокатиться на колесе бесплатно. Также есть возможность приобрести вип-билеты: получасовая поездка на аттракционе стоит 1,9 тысячи рублей, часовая — 3 тысячи.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», обслуживанием колеса с начала его установки занимается ИП Солодова Татьяна Сергеевна. Микропредприятие было зарегистрировано в марте 2025 года в селе Косково Брейтовского района Ярославской области. Организация специализируется на торговле розничными играми и игрушками в специализированных магазинах, прокате и аренде товаров для отдыха и спортивных товаров, а также осуществляет деятельность парков культуры, отдыха и пляжей, тематических парков, организаций по проведению культурных и развлекательных мероприятий.