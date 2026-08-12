«Принял решение участвовать в СВО»: погиб известный ярославский волонтер-активист — кем он был

Погиб известный ярославский волонтер-активист Источник: ЯрЭкомобиль / Vk.com

В Ярославле погиб известный волонтер-активист. Речь идет об Артеме Козлове — председателе ассоциации «Ре: Форма», объединяющей экологические проекты города. В июне ярославцу исполнился 41 год.

О том, что Артема не стало, в «ЯрЭкомобиле» сообщили 7 августа. Козлов был руководителем и главным идеологом организации.

«Друзья, вы, наверное, заметили на акциях „ЯрЭкомобиля“ отсутствие нашего постоянного энерджайзера и руководителя Артема Козлова. Так сложилось, что в августе прошлого года он принял решение участвовать в СВО. Через некоторое время он пропал без вести, а недавно пришла информация, что он погиб», — рассказали волонтеры.

В 2021 году Артем Козлов давал 76.RU интервью, о том как правильно выбрасывать мусор. Тогда он вместе со своей командой еще только основал знаменитый в городе эколофт «Л.У.В.Р.» Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Раздельному сбору мусора Артем посвятил большую часть своей жизни Источник: Александра Савельева

Команда некоммерческой организации «ЯрЭкомобиль» существует в городе с 2017 года. Ее волонтеры периодически устраивают выездные акции по сбору вторичного сырья, обычно они проходят 2–3 раза в месяц. Места проведения чередуются по принципу «один раз в центре, другой — в одном из районов». Во время акции на место сбора приезжают «Газели», разворачивают большие мешки, куда ярославцы несут отсортированное и накопленное дома вторсырье. Это могут быть пластиковые упаковки, бутылки, канистры, крышки, а также пакеты, бумага и картон и другие виды мусора.

«Всё, что мы имеем: мероприятия, акции, обучение, в большинстве своем было организовано и поддержано Артемом. Он очень много сделал для становления экосообщества всей страны, не только Ярославля. Для нас всех он являлся идейным вдохновителем и мотиватором в плане сортировки отходов, да и вообще всей жизни, многие к нему прислушивались по разным вопросам. Артем, мы всегда будем помнить тебя и продолжать твое дело. Вечная память. Твои последователи в эколого-просветительской деятельности и сортировке отходов», — добавили в «ЯрЭкомобиле».

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Как писал сам Артем у себя в соцсетях, желание отправиться на фронт у него появилось с самого начала СВО, еще в 2022 году. В августе 2025-го он решился, начал проходить медкомиссию, а дальше уже снимал видео единомышленникам с военного полигона.

«Раздельный сбор должен продолжаться. Контейнеры, комплексы экологические работают. Всё хорошо. Думаю, что ребята справятся и с акциями, а мы будем воевать», — не забывал о своих экопроектах Артем.

В августе 2025 года Артем ушел на СВО Источник: ЯрЭкомобиль / Vk.com

С военного полигона он беспокоился о проведении экологических акций в Ярославле Источник: ЯрЭкомобиль / Vk.com