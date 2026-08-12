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Город Фоторепортаж Вот это закат! 20 фотокарточек о том, какими мы запомним летние вечера в Ярославле

Вот это закат! 20 фотокарточек о том, какими мы запомним летние вечера в Ярославле

Летний фоторепортаж из центра города

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Атмосферные снимки теплого летнего вечера в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUАтмосферные снимки теплого летнего вечера в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Атмосферные снимки теплого летнего вечера в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Лето в Ярославле особенно красиво на закате. Когда солнце опускается за горизонт, город постепенно меняет краски: дома и мосты окрашиваются в золотые и оранжевые оттенки, а небо над Волгой становится розово-голубым.

В это время на улицах не становится тише: ярославцы возвращаются домой, гуляют по набережной, катаются на велосипедах, а по Волге продолжают идти суда. В этом фоторепортаже запечатлели уходящее лето. Ведь по прогнозам синоптиков, в Ярославле на ближайшую неделю зарядят дожди.

Закатное солнце подсветило верхушки домов | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗакатное солнце подсветило верхушки домов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Закатное солнце подсветило верхушки домов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дороги залились теплым оранжевым светом | Источник: Александр Куренной / 76.RUДороги залились теплым оранжевым светом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дороги залились теплым оранжевым светом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Длинные тени тянутся от фонарей и дорожных знаков | Источник: Александр Куренной / 76.RUДлинные тени тянутся от фонарей и дорожных знаков | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Длинные тени тянутся от фонарей и дорожных знаков

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы ждут автобусы на остановках в вечернем городе | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы ждут автобусы на остановках в вечернем городе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы ждут автобусы на остановках в вечернем городе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вечер&nbsp;— идеальное время для велопрогулки | Источник: Александр Куренной / 76.RUВечер&nbsp;— идеальное время для велопрогулки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вечер — идеальное время для велопрогулки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стая птиц взлетает с пожарной каланчи | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтая птиц взлетает с пожарной каланчи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стая птиц взлетает с пожарной каланчи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Последние лучи солнца окрашивают часовую башню речного вокзала в ярко-оранжевый цвет | Источник: Александр Куренной / 76.RUПоследние лучи солнца окрашивают часовую башню речного вокзала в ярко-оранжевый цвет | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Последние лучи солнца окрашивают часовую башню речного вокзала в ярко-оранжевый цвет

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Отдыхающие на электрокатамаране «Белояр» любуются вечерним Ярославлем и делают снимки на память | Источник: Александр Куренной / 76.RUОтдыхающие на электрокатамаране «Белояр» любуются вечерним Ярославлем и делают снимки на память | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отдыхающие на электрокатамаране «Белояр» любуются вечерним Ярославлем и делают снимки на память

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Небо над Волгой постепенно окрашивается в оранжевые тона | Источник: Александр Куренной / 76.RUНебо над Волгой постепенно окрашивается в оранжевые тона | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Небо над Волгой постепенно окрашивается в оранжевые тона

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рыбалка с шикарным видом | Источник: Александр Куренной / 76.RUРыбалка с шикарным видом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рыбалка с шикарным видом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Небо напротив заката наливается лиловыми оттенками | Источник: Александр Куренной / 76.RUНебо напротив заката наливается лиловыми оттенками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Небо напротив заката наливается лиловыми оттенками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы наслаждаются вечерней прогулкой по набережной | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы наслаждаются вечерней прогулкой по набережной | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы наслаждаются вечерней прогулкой по набережной

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Многие ярославцы добираются домой на велосипедах через Октябрьский мост | Источник: Александр Куренной / 76.RUМногие ярославцы добираются домой на велосипедах через Октябрьский мост | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие ярославцы добираются домой на велосипедах через Октябрьский мост

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Железнодорожный мост на фоне красно-оранжевого закатного неба | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖелезнодорожный мост на фоне красно-оранжевого закатного неба | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Железнодорожный мост на фоне красно-оранжевого закатного неба

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Город потихоньку готовится ко сну | Источник: Александр Куренной / 76.RUГород потихоньку готовится ко сну | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Город потихоньку готовится ко сну

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Красно-оранжевые краски заката постепенно сменяются голубо-розовыми оттенками | Источник: Александр Куренной / 76.RUКрасно-оранжевые краски заката постепенно сменяются голубо-розовыми оттенками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Красно-оранжевые краски заката постепенно сменяются голубо-розовыми оттенками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Облака над крышами домов словно нарисованы кистью | Источник: Александр Куренной / 76.RUОблака над крышами домов словно нарисованы кистью | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Облака над крышами домов словно нарисованы кистью

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Но город еще не спит | Источник: Александр Куренной / 76.RUНо город еще не спит | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но город еще не спит

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Финальные аккорды заката: ярко-красные облака на нежно-голубом небе | Источник: Александр Куренной / 76.RUФинальные аккорды заката: ярко-красные облака на нежно-голубом небе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Финальные аккорды заката: ярко-красные облака на нежно-голубом небе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Птицы кружат над городом, пока последние краски неба постепенно гаснут в преддверии ночи | Источник: Александр Куренной / 76.RUПтицы кружат над городом, пока последние краски неба постепенно гаснут в преддверии ночи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Птицы кружат над городом, пока последние краски неба постепенно гаснут в преддверии ночи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Александр Куренной
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Закат Ярославль Набережная Небо Волга Город
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Снимите еще затмение с той вышки.
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Гость
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