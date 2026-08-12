Вот это закат! 20 фотокарточек о том, какими мы запомним летние вечера в Ярославле

Атмосферные снимки теплого летнего вечера в Ярославле
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Лето в Ярославле особенно красиво на закате. Когда солнце опускается за горизонт, город постепенно меняет краски: дома и мосты окрашиваются в золотые и оранжевые оттенки, а небо над Волгой становится розово-голубым.
В это время на улицах не становится тише: ярославцы возвращаются домой, гуляют по набережной, катаются на велосипедах, а по Волге продолжают идти суда. В этом фоторепортаже запечатлели уходящее лето. Ведь по
прогнозам синоптиков, в Ярославле на ближайшую неделю зарядят дожди.
Закатное солнце подсветило верхушки домов
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Дороги залились теплым оранжевым светом
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Длинные тени тянутся от фонарей и дорожных знаков
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Ярославцы ждут автобусы на остановках в вечернем городе
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Вечер — идеальное время для велопрогулки
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Стая птиц взлетает с пожарной каланчи
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Последние лучи солнца окрашивают часовую башню речного вокзала в ярко-оранжевый цвет
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Отдыхающие на электрокатамаране «Белояр» любуются вечерним Ярославлем и делают снимки на память
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Небо над Волгой постепенно окрашивается в оранжевые тона
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Небо напротив заката наливается лиловыми оттенками
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Ярославцы наслаждаются вечерней прогулкой по набережной
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Многие ярославцы добираются домой на велосипедах через Октябрьский мост
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Железнодорожный мост на фоне красно-оранжевого закатного неба
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Город потихоньку готовится ко сну
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Красно-оранжевые краски заката постепенно сменяются голубо-розовыми оттенками
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Облака над крышами домов словно нарисованы кистью
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Финальные аккорды заката: ярко-красные облака на нежно-голубом небе
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Птицы кружат над городом, пока последние краски неба постепенно гаснут в преддверии ночи
Источник:
Александр Куренной / 76.RU