Умер шансонье Михаил Гулько: он дуэтом с Михаилом Кругом исполнял песню «Золотые купола»

В июле артист отпраздновал свой 95-летний юбилей Источник: Радио Шансон / Telegram

Народный артист и исполнитель шансона Михаил Гулько умер на 96-м году жизни. О его смерти сообщили в Telegram-канале «Радио Шансон».

«Ушел из жизни Михаил Гулько — легендарный исполнитель, один из тех артистов, без которых невозможно представить историю шансона по-русски», — сообщается в Telegram-канале радио.

В июле артист отпраздновал свой 95-летний юбилей. О причине его смерти ничего не известно. Также не уточняются время и место прощания с шансонье.

Гулько родился в 1931 году. Творческая судьба артиста была связана с Москвой и Нью-Йорком. Широкую известность он получил благодаря альбому «Синее небо России».

Несмотря на то что он прожил в США почти 50 лет, шансонье всегда оставался русским душой. Известно, что в 2002 году Гулько получил диплом «Академик шансона» из рук Михаила Танича, а в 2007-м стал лауреатом премии «Шансон года».

Песня «Купола» с его участием была выпущена в альбоме «Посвящение» Михаила Круга. А в 2014 году Гулько выпустил «Золотые купола» сольной партией в составе альбома «Неспетые песни».