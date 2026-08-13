Хвича забил, а Сафонов пропустил. Как сыграли ПСЖ и «Астон Вилла» за Суперкубок УЕФА

Хвича забил один из голов в матче Источник: UEFA.com

В Австрии прошел матч Суперкубка УЕФА. Сильнейшего выявляли две лучшие команды на континенте по итогам прошлого сезона. Встречались победитель Лиги Чемпионов — французский ПСЖ — и обладатель Лиги Европы — английская «Астон Вилла». Как прошел матч, читайте в нашем обзоре.

Краткий экскурс, если вы вдруг всё пропустили

ПСЖ — действующий чемпион Франции (всего у них рекордные 14 титулов) и победитель Лиги чемпионов (второй раз подряд). Команду тренирует испанец Луис Энрике, который в середине «десятых» возглавлял «Барселону», а потом сборную Испании. Для российских болельщиков команда интересна тем, что основным вратарем является Матвей Сафонов, а на фланге бегает бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» из Грузии Хвича Кварацхелия.

Луис Энрике трижды выигрывал Лигу Чемпионов. Дважды — ПСЖ, еще один раз с «Барселоной» Источник: UEFA.com

«Астон Вилла» — одни из старейших клубов Англии. Команда побеждала в Кубке европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов) в 1982 году, а в 2026 году «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. Команду тренирует испанец Унаи Эмери. В 2012 году он возглавлял московский «Спартак». Но ничего там не выиграл.

Унаи Эмери пять раз выигрывал Лигу Европы Источник: UEFA.com

После ухода из команды испанец пять раз становился обладателем Лиги Европы с тремя разными клубами. Ни у кого другого нет такого достижения. А еще тренировал ПСЖ. Сегодня играл против бывшего клуба. При этом Эмери ни разу не побеждал в Суперкубке УЕФА. Сегодня у него была четвертая попытка.

За этот кубок шла борьба Источник: UEFA.com

Составы команд

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не стал экспериментировать с вратарской позицией и в старте выпустил Матвея Сафонова, который в прошлом сезоне выиграл конкуренцию у Люки Шевалье. По полю расположились четыре защитника (слева налево) — Нуне Мендеш, Вильян Пачо, Маркиньос, Ашраф Хикими; три полузащитника — Варрен Заир-Эмери, Витинья, Жуан Невеш; три нападающих — Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ и Манес Аклиуш.

Такой состав выпустил Эмери на матч Источник: UEFA.com

«Астон Вилла» вышла с «классическими» четыре-четыре-два. В воротах — Марко Бизот. Защитники — Йен Матсен, Пау Торрес, Виктор Линделеф, Мэтти Кэш. Полузащитники — Джордж Хеммингс, Бубакар Камара, Жоао Гомес, Джон Макгинн. Нападающие — Брайан Маджо и Эмилиано Буэндия.

Стартовый состав Унаи Эмери Источник: UEFA.com

Состав у каждой из команд не идеальный. С игроками ротации в старте. Футболисты выходят из отпусков, только-только вкатываются в новый сезон. Например, обладатель «Золотого мяча» и нападющий ПСЖ Усман Дембеле остался в запасе.

Судил матч Омар Артан из Сомали, которого не пустили в США на чемпионат мира. Он должен был работать на турнире, но американцы подозревали его в связях с террористами. Тем не менее Артан получил поддержку от других стран.

ПСЖ ожидаемо для многих забил (это сделал Хвича), а потом «уснул»

Несмотря на мощь ПСЖ и построение игры через тотальный контроль мяча — такова философия Луиса Энрике, — сначала интереснее выглядел английский клуб. Они высоко и плотно прессинговали, а также ходили в атаку. Но так было первые несколько минут первого тайма, а затем парижане постепенно забрали инициативу себе. Футболисты никуда не торопились, больше владели мячом, использовали всю ширину фланга.

Хвича празднует гол Источник: UEFA.com

В первом голе всё решило индивидуальное мастерство Хвичи. На 20-й минуте матча он мощно пробил с левого угла штрафной. Без шансов для вратаря.

После забитого гола ПСЖ ушел в спячку. Постепенно-постепенно и незаметно «Астон Вилла» перехватила инициативу. У 17-летнего нападающего Брайана Маджо было целых пять моментов. В первый раз он пробил головой, во второй — обводящим ударом, в третий — снова головой. Все — мимо ворот. Четвертый удар оказался в штангу.

Маджо и Пачо активно боролись за мяч в течение всего первого тайма. В итоге промежуточную победу одержал нападающий «Астон Виллы» Источник: UEFA.com

Таким образом, первый тайм подходил к концу. ПСЖ защищался, в атаку не ходил и подсел. «Астон Вилла» давила. Матвей Сафонов пропустил на 45-й минуте. Макгинн навесил с левого фланга, а Маджо в борьбе за мяч оказался сильнее защитника ПСЖ Вильяна Пачо и в падении с левой пробил в ближнюю «девятку». Сафонов до мяча не дотянулся.

Так забил Маджо Источник: UEFA.com

Яркое противостояние «нападающий Маджо — защитник Пачо» осталось за футболистом английского клуба.

Во втором тайме ПСЖ забил еще один мяч — невольно помогла нога защитника «Астон Виллы»

В перерыве Энрике заменил Аклиуша. Вместо него вышел Усман Дембеле. Французы активизировались. Включили скорости. «Астон Вилла» прижалась к своим воротам. Футболисты ПСЖ контролировали мяч, но время шло, а опасных атак у ворот англичан не возникало. Подходы к штрафной и проходы были, неприятные для «Астон Виллы», но не более.

До игроков «Астон Виллы» мяч на чужой половине поля доходил, у них получалось атаковать, а Матвей Сафонов не сидел без дела.

На 62-й минуте достаточно неожиданно забил Дезире Дуэ. Парижане хоть и контролировали игру, но без острых моментов. Усман Дембеле получил мяч в центре и отпасовал партнеру по команде направо. Дуэ вышел с фланга один на один с вратарем и ударил в дальний угол. Боковой судья зафиксировал офсайд. Но после паузы гол засчитали, потому что защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш был ближе к воротам — буквально в нескольких сантиметрах.

Дуэ забивает гол Источник: UEFA.com

Увеличивать преимущество футболисты ПСЖ не торопились. Они всё так же больше контролировали мяч, а на фланге активно бегал Хвича и в целом выглядел свежее своих партнеров по клубу. Были краткие периоды, когда англичане давили. Матвей Сафонов в такие моменты показал себя. Во время опасных атак «Астон Виллы» он отбивал их прострелы и удары. В других случаях помогали защитники.