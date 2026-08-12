«Когда выбило, был дома»: ярославцы рассказали, как получали компенсации после налетов БПЛА

Как получить компенсацию, если обломки БПЛА повредили имущество Источник: Александр Куренной / 76.RU

6 августа ярославцы пережили самую массовую атаку БПЛА. В ту ночь громыхало долго — над регионом ликвидировали 93 беспилотника. Жертвами налета стали четыре человека, получившие осколочные ранения, владельцы трех сгоревших домов и хозяева квартир в многоэтажках, где повыбивало окна. А также владельцы припаркованных рядом машин. Из-за попадания обломков, по сообщению губернатора, загорелись топливные резервуары на НПЗ. Пожары потушили, а людям обещали компенсировать ущерб.

Читательница 76.RU Полина рассказала, как проходит процесс получения компенсации. Ее семья на утро после прилета украинских беспилотников обнаружила дыру в своем автомобиле.

Ярославна рассказала об опыте получения компенсации после налета БПЛА Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Обязательно ехать в полицию»

Если имущество пострадала от обломком БПЛА, все повреждения необходимо зафиксировать.

«Мы позвонили в администрацию утром, там сказали, что обязательно нужно сначала ехать в полицию, поэтому мы поехали во Фрунзенский отдел», — рассказала ярославна.

В отделе в тот день собралась очередь. Кто-то стоял по своим делам, но большинство хотели написать заявление по факту ущерба после атаки.

«Перед нами было человек пять. После где-то минут сорока ожидания нас приняли, всё спокойно записали, выдали талон о принятом заявлении. С ним уже поехали в администрацию», — поделилась Полина.

Когда мы утром звонили в полицию, нам сказали, что подъехать сами они не смогут, потому что большое количество заявок. Но когда мы были в администрации, мужчина в очереди рассказал, что к ним во двор утром сотрудники приезжали сами, всё осмотрели, зафиксировали. Как мы поняли, это из-за того, что там сразу несколько машин пострадало. читательница 76.RU Полина

На парковке у входа в администрацию Фрунзенского и Красноперекопского районов стояли машины с повреждениями. Горожане подгоняли транспорт для фиксации ущерба. Рядом сотрудники администрации заполняли протоколы. По словам ярославны, несколько сотрудников параллельно работали с разными людьми: по очереди подходили к каждой машине. После этого на руки выдавали памятку с контактными данными и списком документов, которые необходимо предоставить вместе с заявлением.

Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов Источник: Александр Куренной / 76.RU

В нужный кабинет собралась очередь из нескольких ярославцев. Подождать пришлось минут 10, после чего один из сотрудников администрации прошел с Полиной до машины и сфотографировал ущерб.

«Он сказал, что дальше нужно обращаться за частной оценкой. Как она будет готова, вместе со всеми документами и заявлениями нужно вновь обратиться в администрацию уже для написания заявления на компенсацию ущерба», — поделилась порядком действий Полина.

Куда обращаться, чтобы получить компенсацию Узнать Для сбора комплекта необходимых для получения компенсации документов необходимо обратиться: в территориальный отдел полиции для фиксации факта причинения ущерба;

в территориальную администрацию по месту причинения ущерба для составления акта фиксации повреждений. Телефоны районных администраций: 40-94-60 (Дзержинский район);

40-97-52 (Заволжский район);

40-92-40 (Красноперекопский и Фрунзенский районы);

40-90-00 (Кировский и Ленинский районы);

72-13-19, 71-50-63 (администрация Ярославского муниципального района). Телефоны приемных ОМВД России по городским районам Ярославской области: 55-47-24 (Дзержинский район);

24-07-37 (Заволжский район);

72-95-21 (Кировский район);

21-86-04 (Красноперекопский район);

73-26-32 (Ленинский район);

46-36-53 (Фрунзенский район).

«До сих пор пью»

7 августа журналисты 76.RU отправились в территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов на Московском проспекте, 107. У здания стояли счастливые молодожены, пока пострадавшие заносили документы для компенсации. Некоторые из ярославцев еще решают вопросы с последствиями предыдущей июльской атаки.

Людей в здании было немного. У дверей кабинета пара торопливо записывала повреждения.

У кабинетов ярославцы заполняли заявления Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Подождите, дайте хоть заполнить», — отказываясь общаться с журналистами, ответила женщина.

В этот момент из кабинета вышел Павел. Еще в ночь на 27 июля во время налета БПЛА выбило окна в квартире его мамы, а во дворе пострадали соседские машины. Сначала семья отправилась в полицию, где все повреждения зафиксировали по фото, а после и в администрацию.

«Очередей сегодня нет, я без очереди прошел», — ответил Павел.

В ту ночь, когда выбило окна, был дома. Страшно ли было? До сих пор пью. Павел пострадавший от БПЛА

Пока Павел не знает, какую сумму выплатят в качестве компенсации.

«У нас никаких выплат не производится. Мы просто людям помогаем оформлять документы», — пояснили 76.RU в территориальной администрации.

Всех приняли

В самой администрации говорят, что даже в утро после налета очередей не было. Люди, по их словам, приходили постепенно в течение дня и надолго здесь не задерживались.

«У нас здесь очередей нет. Где очередь? И вчера [6 августа] не было очереди», — говорят сотрудники.

С их слов, 7 августа несколько людей подошли к половине девятого утра. К обеду всех уже приняли, также распечатали все заявления и согласия.

«Я вчера была, очереди не было. Сейчас тоже никого», — поделилась зашедшая в кабинет потерпевшая.

Коридоры администрации были практически пустые Источник: Александр Куренной / 76.RU

Две сотни пострадавших квартир

По данным сотрудников, после массированных атак в территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов обратились собственники 200 квартир, поврежденных во время налетов. Где-то были выбиты только окна, в других — разрушений больше.

У нас вообще даже с первого дня не было очередей. Мы сами обходили еще квартиры пострадавших. Я увидела вот этот ужас с домом № 1 (номер дома изменен. — Прим. ред.), где всё полностью обвалилось, нужно было идти по квартирам, мы пошли только по тем, где бабушки и дедушки, чтобы вот это всё оформить. Мы это уже делаем по накатанной, у нас это еще было по осени. сотрудница администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля

Сотрудники администрации о пострадавших говорят с сочувствием. С их слов, озлобленные люди попадаются редко. Чаще разговор ведется спокойно, без нервов.

«Здесь успокоили, всё сделали, всё решили, только документы нужно принести. Сегодня мы сделали всё на максимум. После все документы мы отвозим в министерство, а там уже назначается сумма выплаты», — рассказали в администрации.

Напомним, если во время налета пострадало ваше имущество, вы имеете право на компенсацию. Подробную инструкцию о том, как и за что можно получить выплаты, опубликовали здесь.