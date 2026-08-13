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Происшествия Севастополь погрузился во тьму из-за массированной атаки дронов — власти выступили со спецобращением

Севастополь погрузился во тьму из-за массированной атаки дронов — власти выступили со спецобращением

Экстренные службы устраняют последствия налета беспилотников

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Из-за дронов, которые вывели из строя энергетическую инфраструктуру, город остался без света | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (архивное фото)Из-за дронов, которые вывели из строя энергетическую инфраструктуру, город остался без света | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (архивное фото)

Из-за дронов, которые вывели из строя энергетическую инфраструктуру, город остался без света

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU (архивное фото)

В Севастополе ввели особый режим на объектах энергетической инфраструктуры после массированной атаки дронов. В результате удара город оказался обесточен. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В результате атаки на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности», — написал Михаил Развожаев в своем официальном аккаунте в мессенджере MAX. Он добавил, что будет оперативно информировать население о ходе восстановительных работ.

В связи с отключением электроэнергии власти города обратились к местным жителям с инструкцией. Севастопольцам рекомендовали экономить заряд мобильных устройств. Гаджеты попросили использовать только для экстренной связи, снизить яркость экранов до минимума и отключить фоновые приложения.

Жителей также призвали не включать все бытовые приборы одновременно сразу после восстановления подачи электричества. На данный момент оперативные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

Ночью 11 августа беспилотники атаковали поселок Новоселовское в Крыму. Там погиб один местный житель.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Атака БПЛА Дрон Атака беспилотника
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Комментарии
6
Гость
32 минуты
Прощаемся с Крымом? А власти что думают?
Гость
1 час
И это справедливо.
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Гость
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