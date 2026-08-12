«Мне хочется скукожиться»: дочь Василисы Володиной пожаловалась на жизнь с известной матерью

Виктория Володина мечтает, чтобы ее перестали ассоциировать со звездной фамилией Источник: victoria__volodina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Быть ребенком известного человека со стороны кажется билетом в красивую и беззаботную жизнь, но для Виктории Володиной — дочери знаменитого телеастролога Василисы Володиной — этот статус долгое время оставался тяжелым бременем. У себя в соцсетях она довольно эмоционально рассказала о серьезных минусах своего статуса.

По словам Виктории, главная проблема, с которой она сталкивается, — это то, что все ее «абсолютно уродские детские фотографии разбросаны по всему интернету».

— Поэтому каждый раз, когда я знакомлюсь с новым парнем и он заходит меня погуглить, я хочу сгореть со стыда, — отметила Виктория.

Второй минус — в том, что там, где живет дочь астролога, ее знают абсолютно все — «каждая собака, каждая бабка, сидящая у подъезда».

— Даже несмотря на то, что мне сейчас 25 лет и я полностью обеспечиваю себя сама и живу отдельно, если моим соседям вдруг что-то не нравится, они жалуются на меня моим. родителям, — говорит девушка.

За 25 лет у Виктории набралось достаточно минусов жизни под известной фамилией Источник: victoria__volodina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К тому же из-за звездной матери Виктория, по ее словам, вечно находилась в тени ее успеха. С самого детства девушку воспринимали не как самостоятельную личность, а исключительно как дочь Василисы Володиной.

— Каждый раз, когда ко мне подходят люди и говорят: «Я знаю, чья ты дочь», мне хочется скукожиться до размеров теннисного мяча, — признается Володина-младшая. — Этот статус накладывает на меня какие-то дополнительные обязательства, это делает меня чуть-чуть выше, хотя я обычный смертный человек.

Любые личные достижения девушки окружающие подсознательно списывали на связи, деньги или громкое имя ее мамы, что сильно било по самооценке и мешало строить собственную идентичность.

— Абсолютно все мои достижения в бизнесе, в учебе, в спорте обесценивались. И многие говорят о том, что они просто проплачены моими родителями. И если не мои знаменитые родители, то я сама из себя ничего не представляю. Люди говорили, что мне даже результаты ЕГЭ проплатили, — перечисляет Виктория.

Еще один недостаток статуса девушки — завышенные ожидания общества. Публика и сверстники часто ждут от детей знаменитостей идеального поведения, безупречной внешности и мгновенных успехов во всем. Виктория призналась, что постоянное пристальное внимание и страх совершить ошибку под прицелом чужих глаз порождали сильное внутреннее напряжение. Каждый ее шаг, выбор одежды или университета окружающие оценивали через призму «соответствия» звездной семье.

— Я не могу делать то, что я хочу, на людях, и суперсвободно вести себя в социуме, потому что любое действие может отразиться на репутации моей семьи, ну или просто завтра появиться в СМИ, — пожаловалась девушка.

Наконец, в детстве Викторию откровенно буллили за то, чем занимается ее мама.

— Даже учителя на уроках говорили о том, что астрология — это лженаука и вообще астрологи обманывают людей, прямо при всем классе. Это, как сами понимаете, не укрепляло отношения с одноклассниками, а иногда посреди урока мне приходилось просто выходить, хлопнув дверью, — вспоминает девушка.

Недостатков набралось столько, что все они не уместились в один ролик Источник: victoria__volodina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Саму себя Виктория Володина представляет как экс-маркетолога L’Oréal, Coca Cola и Land Rover.

— Создаю результативные рилс через стратегию и сценарии, — объясняет девушка.

Некоторое время назад она хотела объединить свои навыки маркетолога с талантами матери, рассказывала, какие рилс снимать астрологам, чтобы привлечь тысячи новых клиентов, помогала родительнице развивать астрологический центр. Но позже ее интересы сместились в сторону интернет-маркетинга, контента и коммуникаций.

Сейчас Володина-младшая активно ведет личный блог, где разбирает маркетинговые приемы разных компаний и публичных личностей. Теперь же она поднимает темы психологии, сепарации, личных границ и трудностей, с которыми сталкиваются дети публичных людей.