«Не давали прохода и звали пить водку»: как туристка одна уехала в Турцию и захотела сбежать через день

Дарья не ожидала столкнуться с некоторыми минусами Турции Источник: Дарья Ходосевич / YA62.RU

Турция много лет остается одним из самых популярных направлений для отдыха россиян. Многие ездят туда семьями, но среди молодежи набирают популярность соло-трипы — путешествия в одиночку. На такой эксперимент решилась корреспондент YA62.RU Дарья Ходосевич.

Ей есть чем поделиться и о чем предостеречь девушек, планирующих одиночную поездку в эту страну, особенно если она будет первой, как у автора. Далее — история от первого лица.

Незадолго до отпуска я обнаружила, что авиабилеты из Москвы домой в Красноярск и обратно обойдутся мне практически в 50 тысяч рублей. Ценник на авиарейсы по стране привел меня в шок. А новость от коллеги о том, что им с мужем билеты до Кипра и обратно вместе с багажом обошлись в 80 тысяч, заставила задуматься.

Но думала я не очень долго, потому что быстро нашла билеты до Стамбула за 10 тысяч. Выбор стал очевиден: я собрала вещи и одна отправилась в Турцию. Возможность появилась, поэтому и размышлять-то было не о чем.

А вот о безопасности подумать всё же стоило… Как жаль, что в предвкушении своего первого одиночного путешествия (да и вообще первого выезда за границу) я не предусмотрела все возможные риски.

Любвеобильность турецких мужчин — всемирно известный факт, тем более в отношении иностранок. Я его, может, и знала, но совсем позабыла, поэтому на месте знатно удивилась. Одежда у меня была невызывающая — летние яркие платья и юбки, большая часть из которых длиной в пол. Надо еще уточнить, что за всю жизнь в России со мной на улице знакомились только единожды, это был представитель кавказского народа.

Нашим мужчинам такое несвойственно, да и в России многие девушки всегда выглядят с иголочки, поэтому планка стандартов красоты у нас высокая. Конечно, неприятные случаи с домогательствами были, как и у всех девушек во всём мире, но это так называемая «база», которую можно ожидать вообще в любой стране.

Вечерний Стамбул прекрасен, но гулять по нему в одиночку в первые дни было не очень комфортно Источник: Дарья Ходосевич / YA62.RU

И вот в первый день в Стамбуле я вышла знакомиться с городом в длинном розовом платье и хлопковой накидке, защищающей руки от солнца. За первые 20 минут на улице со мной попытались познакомиться два раза и один раз предложили выйти замуж, в шутку, конечно (вроде).

На следующий день попыток познакомиться было уже 15, а предложений о замужестве пять. Один фотограф бежал за мной (я просто быстро хожу), чтобы попросить попозировать для его аккаунта в социальных сетях. После съемки он позвал меня моделью на полноценную фотосессию.

Я уточнила, что у меня есть молодой человек, поэтому мы можем пофотографироваться, но только как приятели. На этом моменте парень стал заметно грустнее.

Кошки — настоящий символ Стамбула, их можно встретить буквально везде, включая метро и ТЦ Источник: Дарья Ходосевич / YA62.RU Даже суровые турки не упускают возможности погладить кота Источник: Дарья Ходосевич / YA62.RU

В первый день излишнее внимание еще забавляло. Но затем его стало настолько много, что мне буквально не давали прохода. Я нацепила большие наушники, солнечные очки и сделала максимально строгое лицо. Но турки всё равно находили предлог, чтобы заговорить и позвать пить кофе, а иногда и сразу водку. Хотелось бежать от такой заинтересованности!

Конечно, мужчины не угрожали и не домогались, но к такому напору я не привыкла. На второй день он надоел очень сильно. Всем желающим познакомиться я отвечала прямолинейно и доступно: «Нет, у меня есть молодой человек».

Но практически всем туркам было глубоко наплевать на этого «молодого человека». Только один из них после этой фразы сразу отступил и сказал что-то вроде: «Ого, ты какая-то другая. Я это уважаю». Уж не знаю, что он имел в виду, но всем бы его понятливость.

И одно дело, если бы все так реагировали, но, когда от каждого турка приходится «отцепляться» по 10 минут, это начинает раздражать. В России таким непонятливым молодым людям я смогла бы объяснить суть намного быстрее, но в чужой стране, скажу честно, побоялась.

Радует, что русские не нарушают своих традиций даже в другой стране Источник: Дарья Ходосевич / YA62.RU

Вечером мне даже не захотелось идти на прогулку, и я легла спать пораньше. Настолько мне было некомфортно, оттого что я не могла спокойно в свое удовольствие осмотреть Стамбул. На следующий день я взяла экскурсию на Принцевы острова. До них можно без проблем добраться на общественном транспорте: паромы туда ходят каждый час, и мне хотелось хотя бы денек побыть среди группы, чтобы минимизировать непрошеное внимание и отдохнуть от него.

Правда, и там со мной пытался познакомиться гид с предложением провести вместе вечер! Но в остальном план сработал: замуж не звали — это уже радует.

На четвертый день я сдалась: отложила подальше в чемодан свои красивые летние вещи и начала одеваться как подросток. Добавила в свой образ как можно больше оверсайза и как можно меньше конвенциальной женственности. Это помогло, так что вот вам лайфхак, девушки!

Наряжаться хочется, но и каждые пять метров объяснять, почему я не хочу знакомиться, надоело. Конечно, от маргинальных личностей не поможет никакая закрытая одежда, но внимания к вам точно будет меньше.

Такой стиль в одежде отпугнул мужчин Источник: Дарья Ходосевич / YA62.RU

Еще одна особенность соло-трипа: ты единственный человек, который может что-то решить. Все развлечения, планирование времени и маршрута, поиск транспорта и расписаний — на тебе. Но для меня это не было глобальной проблемой, ведь по большому счету это ничем не отличается от обычной жизни. Только на день, на экскурсии, я немного отдохнула от ответственности, ведь всё было уже сделано за меня.

Если для вас лучший отдых — это понежиться на солнышке у моря и ни о чем не думать, то вам такой вариант вряд ли подойдет. Я предпочитаю активный отдых с как можно большим количеством новых впечатлений и считаю это лучшей перезагрузкой. Ну и отсыпной день после всего этого, конечно!

Другой фактор, который (теоретически) может отталкивать от путешествий в одиночку, — отсутствие компании, собеседника, да и просто того, кто разделит эмоции. Тебя не развеселит друг, если ты вдруг загрустишь, никто не предложит новые планы и не поможет в трудной ситуации. Или же нет?

На протяжении всей поездки я постоянно общалась с людьми: плавала с девушками из Сомали и Узбекистана в Мраморном море, поднималась в гору на острове с румынской семьей, а уж «смол-токи» и мимолетные знакомства были обычным делом. К тому же местные жители очень гостеприимны к туристам и только рады подсказать что-то и помочь.

У стамбульских школьников есть даже популярная подработка. В туристический сезон они стоят возле остановок и в многолюдных местах и помогают всем желающим разобраться в городе. Ребята могут подсказать, какой нужен номер автобуса или как пополнить транспортную карту.

В беде вас никто не бросит — надо лишь не стесняться просить и спрашивать! Но скромность же вряд ли то, о чем думают люди, которые одни летят в другую страну, верно?

Турецкая Уолл-стрит Источник: Дарья Ходосевич / YA62.RU

В соло-поездке может напрягать еще и страх не найти общий язык с иностранцами. У меня осталось только базовое знание английского, поэтому я была уверена, что буду пользоваться переводчиком для общения. Но на второй день я втянулась в разговорную речь, привыкла к турецкому акценту и спокойно понимала людей, как и они меня.

Конечно, словарный запас уже не тот, и после каждого диалога было ощущение: «Надо было сказать по-другому». Но все-таки я свободно общалась с людьми, мы даже обсуждали самые разные темы. Например, объясняла девочке-подростку в паре с ее мамой, что торопиться взрослеть не стоит, или выясняла у местных, почему в заброшке висит полицейская лента (там оказался притон).

Ну и, конечно, торговаться на местном рынке! Чтобы скинуть 300 лир (в рублях умножаем на два) за тарелку, которая изначально стоила 500 лир.

Даже при базовом уровне вы сможете разговаривать с людьми. Да, не высокопарными словами и афоризмами, без сложных времен и грамматических конструкций. Но главное, что это будет живое общение.

И даже если ваши знания чуть ниже начальных, вы всё равно сможете общаться. Я это знаю точно, ведь в Стамбуле я познакомилась с двумя китаянками, которые знали по-английски только hello. И мы всё равно смогли поговорить через переводчик и изобразительный язык жестов. Тут главное — желание!

Конкретно в Стамбуле точно не стоит опасаться того, что вы останетесь непонятыми. Многие турки знают русский и с радостью будут вам это демонстрировать. Правда, русский у них такой, что иногда легче будет говорить все-таки на английском…