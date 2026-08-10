«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы

Поход в кинотеатр — это ритуал, а пересмотр старого кино — акт самозащиты Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Крутить старые фильмы в кинотеатрах — распространенная практика сегодня, полюбившаяся зрителю. Мы погружаемся в сладостное умиротворение при виде зернистой кинокартины конца 1980-х — начала 1990-х, с удовольствием пересматриваем Джима Джармуша и ждем, когда откроется продажа билетов на сеанс. Обнаружив в списке премьер любимый со студенческой скамьи фильм «Влюбись в меня, если осмелишься» 2003 года, корреспондент NGS.RU задумалась о том, что и она сама, и ее окружение всё чаще выбирают для просмотра в кинотеатре старое доброе кино, нежели громкую новинку. Почему так происходит и что случилось с индустрией — в рассуждениях от первого лица.

Алёна Золотухина Журналист НГС

Феномен растущей популярности повторных показов уже давно не новость. Практика показывать фильмы из прошлого появилась несколько лет назад, а в последние три-четыре года обрела в России массовую популярность. Кинотеатры один за другим подхватывают тренд, запуская на большом экране любимые зрителями франшизы вроде «Сумерек», «Гарри Поттера», «Властелина колец» или авторское фестивальное кино. Залы заполнены — и это при условии, что почти все картины доступны на стриминговых платформах.

Люди приходят не за новизной и даже не за качественной картинкой и акустикой — домашние кинотеатры сегодня оснащены более чем основательно. Нас прельщает культура кино, нам нравится быть причастными к миру кинематографического искусства. Старое кино — живое, на нем еще нет отпечатка искусственного интеллекта, технологий. В нем есть душа, что нас и привлекает. Мы идем за эмоциями, атмосферой, включая дух сопричастности и незримой общности.

Современный кинематограф переживает кризис содержания. Голливуд, который долгие годы был главным поставщиком качественного развлекательного контента, скатился в тотальную коммерцию, где искусство вторично, а местами даже третично. Крупные студии заточены на поиск работающих шаблонов, стабильно приносящих кассу, и в этом стремлении они потеряли главное — способность удивлять и трогать.

Ридли Скотт как-то сказал, что современное кино тонет в посредственности. Режиссер пересматривает собственные фильмы, отмечая, что они всё так же хороши и не устарели, в то время как дорогостоящие блокбастеры оборачиваются громкими провалами («Капитан Марвел», «Аватар», «Джокер: Безумие на двоих» и прочие). Фокус внимания сместился, главные герои теперь — спецэффекты, а не люди. Создатели всё больше увлекаются технологиями, теряя связь со зрителями. Фильмы превращаются в карикатуру на жизнь: преувеличенную, неестественную, лишенную той самой человечности, ради которой мы вообще смотрим кино.

Мы больше не узнаём себя в персонажах, не отслеживаем их эмоции, не улавливаем знакомых ощущений. Вместо этого нам предлагают бесконечные ремейки, ребуты и сиквелы — пережевывание того, что когда-то было свежим и живым, но теперь превратилось в обезличенный продукт. Искусственный интеллект, который всё чаще вторгается в сценарии, способен предложить инновационные идеи, но он не может воспроизвести ту глубину, которую способен вложить в свое произведение человек. Кинематограф, который когда-то был искусством, рискует стать просто индустрией контента.

В таком контексте обращение к старым фильмам выглядит не просто как акт ностальгии, а как акт психологической самозащиты. В мире, где новости пугают, а будущее кажется всё более туманным, старые фильмы дают нам то, чего так не хватает в реальности: чувство спокойствия и твердой почвы под ногами. Они выходили тогда, когда всё еще было хорошо — или, по крайней мере, нам так казалось. Они не требуют осмысления, их можно смотреть как после тяжелого рабочего дня, так и фоном к основным делам. В них нет тревоги современных сюжетов, нет навязчивой «повестки», нет ощущения, что тебя чему-то учат или пытаются что-то тебе продать. Есть просто история, рассказанная искренне, с любовью к персонажам и уважением к зрителю.

Конечно, можно посмотреть старое кино дома, но визит в кинотеатр — ритуал. Мы меняем декорации, движемся навстречу эмоциям и просто наслаждаемся моментом. Рисуем воспоминания, к которым обратимся сквозь годы. Показ культовых кинокартин на большом экране превращает обычный вечер в событие, когда в залах царит непередаваемая атмосфера… жизни. Всеобщий смех, аплодисменты, одобрительные восклицания, а то и слёзы — смотря что на экране.

У сегодняшнего зрителя, уставшего от бесконечного потока информации и технологического шума, появилась потребность возвращения к истокам. Аналоговая жизнь — вот что нам нужно. Мы не хотим видеть компьютерные миры и мультивселенные в ультравысоком разрешении. Нам просто хочется замедлиться. Просмотр в зале кинотеатра любимого кино из детства дает нам эту возможность, мы хватаемся за эти два часа как за спасательную соломинку, не отпуская ее до самых титров.

Кино из прошлого — наша точка опоры, позволяющая удержаться в эпоху бешеной турбулентности. Мы не отрицаем новинки и не ставим крест на будущем кино, мы просто выбираем то, от чего на душе становится тепло и спокойно.