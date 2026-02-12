Город Продажа Центрального рынка В Ярославле ищут охрану для Центрального рынка. Сколько за это заплатят

В Ярославле ищут охрану для Центрального рынка. Сколько за это заплатят

В Ярославле ищут подрядчика для охраны Центрального рынка. За работу готовы заплатить 6,1 миллиона рублей. На сайте «Госзакупок» указано, что заказчиком является АО «Центральный рынок». Подрядчик должен обеспечивать охрану рынка 365 дней с момента заключения договора.

«Место оказания услуг: розничный рынок и ярмарка, расположенные по адресу: улица Нахимсона, 6/11», — говорится в проектной документации.

Судя по размещенной информации, работать на месте должны три охранника, двое из которых обязаны находиться на объекте круглосуточно. Еще один будет выходить на смены ежедневно с 8:00 до 20:00.

На смене запрещается выполнять ряд вещей. Например, оставлять пост, перекладывать свои обязанности на других, принимать наркотики или употреблять алкоголь, спать, читать, вести неслужебные разговоры, играть в азартные и компьютерные игры и тому подобное.

Заявки от желающих будут принимать до 17 февраля 2026 года. Аукцион пройдет 20 февраля.

Центральный рынок в Ярославле пытаются продать в частные руки. Его впервые выставили на торги за 150,5 млн рублей в ноябре 2025 года, но тогда не нашлось желающих его купить. Ситуация повторилась в январе 2026 года, после чего мэр Артем Молчанов заявил, что такие объекты «не продаются за 3 секунды». По его словам, власти ищут инвестора, который займется модернизацией территории.

Мы публиковали репортаж с Центрального рынка, в котором рассказывали, чем живет культовое для города место.

Алина Сардекова
Специальный корреспондент
19
Гость
12 февраля, 07:15
Депутаты пускай охраняют .
Гость
12 февраля, 09:20
Страна охранников.
