«Это немножко обезьянка, немножко человек»: кому идеально подойдет кошка сфинкс — объяснение эксперта

Котенок канадского сфинкса Источник: kotomir.com

Сфинксы способны влюбить в себя с первого взгляда — их выразительная внешность мало кого оставляет равнодушным. Об особенностях этой породы NGS.RU рассказала Ольга Груздь, президент клуба любителей кошек «Котомир» и эксперт по всем породам кошек.

Виды сфинксов

Чистокровные сфинксы бывают трех разновидностей: канадские, донские и петербургские (петерболды). Старшая среди этих пород — канадские сфинксы. Их вывели в 1966 году в Онтарио, в Канаде.

«У них рецессивный ген наследования бесшерстности. То есть повязав канадского сфинкса с любой другой породой, шерстяной, мы не получим сфинксов», — пояснила Ольга Груздь.

Котята породы петерболд Источник: kotomir.com

Донских и петербургских сфинксов вывели российские фелинологи, эти породы формировались независимо от канадских.

«При вязке с любой шерстяной кошкой или котом они могут сразу же дать нам бесшерстных котят. Это гомозиготный признак бесшерстности», — отметила эксперт.

Сфинксы без документов — родословной и метрики — разведению не подлежат.

Стандарт породы

Донские и канадские сфинксы внешне немного похожи. Они крепкого телосложения, среднего размера, мускулистые, с телом грушевидной формы. А вот гены бесшерстности у них разные.

Канадские котята с документами Источник: kotomir.com

«Петерболды в корне отличаются от донских и канадских сфинксов. Они произошли благодаря вязке донского сфинкса и ориентальной кошки. За стандарт породы взяли элегантность, тонкость и изящество ориентальных и сиамских кошек. Тело стройное, растянутое, с длинной головой. А ген бесшерстности по типу донского сфинкса — то есть они могут сразу производить бесшерстных котят», — описывает стандарт породы Ольга Груздь.

Петерболдов до сих пор можно вязать с сиамами и ориенталами.

Котенок донского сфинкса из питомника «Котомирус» Источник: kotomir.com

Кожа у донских и петербургских сфинксов отличается от кожи канадцев — у последних она более плотная и крепкая на ощупь.

«У донов и петриков (мы их ласково так называем) — очень тонкая и нежная кожа, напоминающая на ощупь кожу ребенка. „Бэби скин“ написано в стандартах у этих сфинксов», — рассказывает эксперт.

Кому подходят сфинксы

Ольга Груздь об этой породе говорит с особой любовью:

«Немножко обезьянка, немножко человек, немножко собачка и еще немножко кошка — так говорят про сфинксов. Их нужно брать людям, которым очень хочется тактильности. Потеряв свою шерсть, сфинксы будто бы приобрели человекозависимость. Эти кошки будут искать вашего общества, ждать вас с работы, укладываться с вами спать, будут просить вас играть с ними, придут на коленки, даже если вы не позовете, заберутся на стол. Сфинксы — обладатели тонких пальчиков, которыми они очень изящно и красиво играют и трогают вас за щечки».

Котята породы петерболд Источник: kotomir.com Источник: kotomir.com

Она также обращает внимание, что сфинксы подходят людям с аллергией на шерсть кошек:

«Бывает аллергия на шерсть, а бывает на эпителий (кожу) кошек. Люди с аллергией на шерсть, в том числе у нас в клубе, спокойно живут со сфинксами».

Особенности ухода

Кожа сфинкса очень нежная и чувствительная. Любые высыпания или царапинки будут очень заметны. Долго пролежав под прямыми солнечными лучами, сфинкс может получить ожог, как и если прислонится во сне к батарее. При этом сфинксы очень теплолюбивые. Поэтому для любимца нужно обустроить уютное теплое место: гамачок или полочку вблизи источника тепла.

Кот из питомника канадских сфинксов KanBenOri Источник: kotomir.com

«Приобретая сфинкса, вы должны быть готовы к тому, что их иногда нужно купать. Нечасто, потому что существует заблуждение, что это нужно делать раз в неделю. Сохранение естественного pH кожи кошки крайне важно, это ее защита. Если кошка испачкалась, вспотела, иногда можно обойтись влажной салфеткой», — уточняет эксперт.

Питание у сфинксов такое же, как и у остальных кошек: кто-то кормит только производственными кормами, кто-то придерживается смешанного типа (сухой корм + мясо, рыба, курица, кисломолочка).