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Он и она Забота друг о друге или тревожный звоночек? Разбираем плюсы и минусы раздельного сна супругов — может ли он привести к разводу

Забота друг о друге или тревожный звоночек? Разбираем плюсы и минусы раздельного сна супругов — может ли он привести к разводу

Всё больше пар отказываются от совместной постели ради качественного отдыха — что думает об этом психолог

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Пары порой выбирают качественный сон и спят отдельно | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUПары порой выбирают качественный сон и спят отдельно | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Пары порой выбирают качественный сон и спят отдельно

Источник:

Алёна Золотухина / NGS.RU

Многие свято верят: счастливые супруги обязательно засыпают в одной постели, обнявшись. Эта картинка настолько прочно засела в сознании, что раздельные кровати или тем более комнаты до сих пор воспринимаются как признак охлаждения чувств или предвестник развода. Реальность же вносит свои коррективы: храп, разные режимы работы, ворочание или вечная битва за одеяло делают совместный сон настоящим испытанием. И тогда встает непростой вопрос: сохранить привычный уклад в ущерб своему здоровью или решиться на «спальный развод»? NGS.RU разбирался в этой деликатной теме вместе с психологом Ниной Алексеевой.

«Норма» из прошлого

Убеждение, что спать вместе — это правильно и необходимо, всего лишь культурный штамп. Исторически совместный сон был вынужденной мерой для бедных слоев населения, у которых не было возможности иметь отдельные спальни. В аристократических кругах, напротив, спать раздельно считалось признаком благосостояния, а для интимной близости супруги «ходили друг к другу в гости».

По мнению психолога, проблема часто кроется в неумении партнеров различать понятия «близость» и «постоянное физическое присутствие».

«Настоящая близость возникает тогда, когда два человека могут быть разными, уважать эту разность и не стремиться к болезненному слиянию. Если один партнер жертвует своим сном и комфортом ради другого, это ведет не к укреплению союза, а к накоплению внутреннего напряжения и, как следствие, к кризису в отношениях», — отмечает Нина Алексеева.

Здоровый эгоизм во благо семьи

Современная психология всё чаще рассматривает «спальный развод» как инструмент заботы о себе и партнере. Во-первых, он положительно сказывается на качестве сна, а это база для здоровья, настроения и продуктивности.

«Это особенно актуально, когда один из партнеров храпит или беспокойно спит. Разбитое состояние после бессонной ночи — прямой путь к раздражительности и конфликтам. Полноценный отдых, напротив, делает нас более терпеливыми и спокойными», — комментирует Нина Алексеева.

Получается, что желание сохранить нормальный сон может уберечь отношения от ссор. Ведь ежедневное раздражение из-за ночных неудобств копится и перерастает в серьезные обиды.

«Когда люди лучше высыпаются, у них появляется больше энергии для общения днем, исчезают раздражительность и усталость», — подтверждает Нина Алексеева.

Раздельный сон часто улучшает и сексуальную жизнь. Психолог объясняет это так: когда близость перестает быть «доступной по умолчанию» и «засыпательной» рутиной, она становится более осознанным и желанным событием.

«Вы начинаете ценить время, проведенное вместе, и подходите к сексу с большим энтузиазмом, а не как к еще одному пункту в распорядке дня перед сном», — добавляет специалист.

Спать отдельно — значит признать право партнера на личное пространство и индивидуальные потребности. Это мощный жест уважения, который говорит: «Мне важно, чтобы ты чувствовал себя комфортно».

Когда раздельный сон — это тревожный сигнал

Иногда раздельный сон действительно идет на пользу супругам | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUИногда раздельный сон действительно идет на пользу супругам | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Иногда раздельный сон действительно идет на пользу супругам

Источник:

Алёна Золотухина / NGS.RU

У решения есть и обратная сторона. Совместное засыпание — это время для объятий, разговоров по душам и тактильного контакта. Эти ритуалы укрепляют связь и дают ощущение безопасности. Лишившись их, пара рискует превратиться в соседей по квартире.

«Если раздельный сон становится способом избежать решения более глубоких проблем, накопившихся обид или эмоциональной отдаленности, то это тревожный сигнал», — предостерегает Нина Алексеева.

Для человека, чей язык любви — прикосновения, предложение спать отдельно может быть болезненным и восприниматься как личный отказ. Если один из партнеров категорически против, а второй настаивает, это может привести к серьезному кризису, если не объяснить свои мотивы бережно и деликатно. Поэтому важно, чтобы раздельный сон был осознанным выбором ради того, чтобы избежать конфликтов и проблем в отношениях.

Сонные лайфхаки

Нина Алексеева дала несколько советов для тех, кто задумывается о раздельном сне.

«Начните с диалога, не ставьте партнера перед фактом. Начните разговор с заботы о нем: „Я хочу, чтобы мы оба высыпались и были бодрыми“. Важно подчеркнуть, что это решение — не про разрыв, а про качество вашей совместной жизни», — подсказывает психолог.

Попробуйте договориться о режиме. Возможно, вам не нужно спать отдельно постоянно. Начните с нескольких ночей в неделю. Например, в рабочие дни — раздельно, а на выходных — вместе.

«Создайте компенсирующие ритуалы. Если вы спите отдельно, время объятий и разговоров нужно вынести за пределы сна. Это могут быть совместные вечера, ритуалы перед сном (поваляться вместе, пообщаться, посмотреть сериал) или утренний кофе в постели друг у друга», — советует Нина Алексеева.

Используйте компромиссные решения. Иногда достаточно не разъезжаться по комнатам, а просто приобрести две односпальные кровати или как минимум два отдельных одеяла. Это решит проблему борьбы за покрывало и снизит дискомфорт от движений партнера.

«Раздельный сон — не приговор, а всего лишь один из инструментов для сохранения гармонии в паре. Он помогает снять напряжение, улучшить самочувствие и, как это ни странно звучит, даже разжечь огонь в отношениях», — резюмирует психолог.

Ключевое слово здесь — «осознанный». Если в основе вашего решения лежит любовь, уважение и желание сделать друг друга счастливее, то оно может стать вашим секретным оружием. Если же за ним стоит нежелание видеть партнера и решать реальные проблемы — это лишь первый шаг к отчуждению.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Сон Муж и жена Отношения в семье
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