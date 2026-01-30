В Ярославле не смогли продать Центральный рынок за 150,5 млн рублей. Причина

Не смогли продать Центральный рынок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле не смогли продать Центральный рынок на Депутатской улице за 150 млн 497 тысяч рублей. Торги должны были состояться 30 января 2026 года, однако их признали несостоявшимися.

«Не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником», — говорится на сайте «ЕИС Торги».

Напомним, что Центральный рынок еще в ноябре 2025 года пытались продать на торгах. Но тогда также не нашлось желающих купить объект. За четыре года до этого, в 2021 году, власти также хотели найти нового собственника для рынка. Тогда против этого выступили депутаты и жители города. В результате мэрия отказалась от идеи. Но небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона все-таки продали фирме «Галерея».

Новому владельцу вместе со 100% акций «Центрального рынка» перейдут крытый торговый павильон и нежилые помещения на улице Нахимсона в домах № 6/11 и 10, а также на улице Андропова, 15. Общая площадь недвижимости составляет 0,6719 га.

Причина продажи рынка

Ярославский Центральный рынок принадлежит городу. Ранее городские власти отмечали, что объект не приносит значимого дохода в бюджет. Мэр Артем Молчанов подчеркивал, что для приведения рынка в порядок требуются инвестиции в сотни миллионов рублей. У города таких возможностей нет.

«Мы, безусловно, сегодня просто не можем себе позволить расходовать бюджетные средства, городские доходы, расходовать на вложения в коммерческую недвижимость. Поэтому сегодня нам нужно для таких объектов, для восстановления, для такого деятельного сохранения привлекать частные инвестиции, привлекать внебюджетные источники», — отметил Артем Молчанов.