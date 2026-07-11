«Большинство стояли зря»: водители показали очереди на АЗС по Ярославской области — видео

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Найти топливо стало настоящим квестом

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Очереди собираются на АЗС Ярославля и области | Источник: Читатели 76.RU Очереди собираются на АЗС Ярославля и области | Источник: Читатели 76.RU

Очереди собираются на АЗС Ярославля и области

Источник:

Читатели 76.RU

В субботу, 11 июля, водители массово сообщают об очередях на ярославских заправках. Причем, очереди выстраиваются не только в городе, но и на трассе М-8.

В редакцию прислали видео с разных АЗС. Не везде, отстояв очередь, автомобилистам удавалось заправиться. Подобное произошло около 16 часов у заправки «Роснефть» на улице Большая Норская на окраине Дзержинского района. Туда сегодня скопилась очередь в полкилометра.

«Закончился бензин там, большинство стояло эту очередь зря», — рассказал читатель 76.RU.

Обстановка на АЗС Ярославля и области

Источник:

Читатели 76.RU

Вереницы машин стояли у «Газпромнефти», что расположена у трассы М-8 на въезде в Ярославль. Аналогичная очередь была на АЗС этой сети в районе поворота на деревню Жабино на границе с Ростовским округом.

Жители Ярославля рассказывают: отстоять час, чтобы заправить машину на 30 литров (почти везде действует ограничения по покупке), сегодня считается удачей. Так, ярославец в ночь на 11 июля отстоял 3,5 часа, чтобы заправить авто.

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Ситуация в Ярославской области ещё не самая тяжелая: в соседней Вологодской АЗС буквально высохли, из-за чего автомобилисты едут за заправляться в наш регион. Ярославский губернатор назвал это одной из причин дефицита топлива на АЗС.

Мы публиковали рассказ северян о том, как они проехали через пустые станции Архангельской и Вологодской областей, дотянув на припасенных 10 литрах бензина в канистре до Ярославля.

Правительство страны признало проблемы с топливом по причине частичного выхода из строя НПЗ из-за налета беспилотников.

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Анна Ёлкина
главный редактор
Бензиновая тревожность Бензиновый кризис АЗС
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Комментарии
45
Гость
11 минут
Те не канистры виноваты были? Нет?
Гость
15 минут
Чем дальше, тем хуже. Экономике трындец
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Гость
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