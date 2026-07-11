Волна смертельных болезней захлестывает города: новости 11 июля

Академик РАН предупредил о распространении опасных болезней Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 июля.

Тревожные сигналы о том, что ваш гаджет взломали

Мошенники всё чаще используют смартфоны и ноутбуки россиян, чтобы следить за их личной жизнью. Технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков рассказал «Ленте.ру», как распознать слежку и обезопасить себя.

Чаще всего злоумышленники внедряют вредоносное ПО, когда пользователь переходит по подозрительным ссылкам, скачивает файлы с ненадежных сайтов или устанавливает приложения из неофициальных источников. Через такое ПО хакеры могут, например, активировать камеру устройства.

На что стоит обратить внимание:

Горящий индикатор камеры на ноутбуке. В современных моделях светодиод подключен к камере на аппаратном уровне, его нельзя отключить удаленно. Если лампочка горит, хотя вы не используете камеру, это тревожный знак.

Цветная точка на экране смартфона. На устройствах с Android 12 и на всех iPhone в углу экрана появляется точка: зеленая — когда работает камера, оранжевая — когда задействован микрофон. Если точка загорается без ваших действий, устройство могут использовать для слежки.

Странные звуки и поведение гаджета. Насторожить должны щелчки в районе камеры, посторонние шумы и эхо во время звонков, внезапное падение скорости интернета.

Проблемы с батареей и перегревом. Быстрый разряд аккумулятора и нагрев устройства без серьезной нагрузки — еще одни возможные признаки несанкционированной активности.

Новые программы и изменения в автозагрузке. Появление незнакомых приложений может говорить о проникновении вредоносного софта.

Осенью начнут действовать новые правила для туристов

С 1 сентября в России начнут действовать обновлённые правила продажи туристических услуг. Туроператоры и турагенты будут обязаны предоставлять клиентам более полную информацию о поездке.

По словам заведующего кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова Романа Гареева, помимо стандартных сведений о маршруте, проживании и питании, компании должны разъяснять путешественникам правила въезда в страну, местные обычаи и потенциальные угрозы. Договоры станут детальнее: в них зафиксируют все важные нюансы поездки.

Города накроет аномальная жара

Синоптики Гидрометцентра России предупредили об аномальной жаре в ряде регионов страны. В Курганской области 11–12 июля температура поднимется до +37 °C, в Воронежской области ожидается до +35 °C, а в Новосибирской области и Алтайском крае жаркая погода сохранится с 11 по 14 июля.

Из‑за высоких температур с 11 июля на юго‑западе Приволжского федерального округа прогнозируется повышенная, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Также жару предсказывают и в Турции. Причиной станет теплый воздушный фронт, пришедший из Европы. На курортах Средиземноморского и Эгейского побережья температура может превысить 40 °C — это создает серьезную угрозу как для местных жителей, так и для туристов.

В Татарстане перевернулся автобус

В Черемшанском районе Татарстана пассажирский автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. Авария случилась ночью 11 июля на автодороге Кузайкино — Нурлат, вблизи села Ибраево Каргали.

В салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двоих детей. По данным ГУ МЧС по Республике Татарстан, погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии.

Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением. На месте работали 39 специалистов и 14 единиц техники, в том числе авиационный борт.

Из‑за чего банк может заморозить счет

Даже безобидная шутка в поле «Сообщение получателю» при банковском переводе способна привести к блокировке операций. Юрист центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский пояснил, что внутренние системы банка анализируют назначение платежа, и неоднозначные формулировки могут стать поводом для проверки.

Особенно рискованно использовать слова и фразы, связанные с терроризмом, оружием, наркотиками, взятками, отмыванием денег, мошенничеством, азартными играми, а также намеки на фиктивные сделки или угрозы. Автоматическая система не распознаёт юмор и контекст, поэтому лучше либо не заполнять это поле, либо использовать нейтральные формулировки.

Под проверку могут попасть и переводы, связанные с коммерческой деятельностью физлица. При этом проблемы грозят обеим сторонам — и отправителю, и получателю. Пока банк выясняет обстоятельства, деньги будут заморожены. Единого списка «запрещенных» слов у банков нет, критерии мониторинга не разглашаются, отмечает РИА Новости.

В вузах появятся четыре обязательных предмета

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что все студенты вузов независимо от специальности и формы обучения будут изучать четыре обязательные дисциплины. Это история, основы российской государственности, русский язык и философия.

Фальков отметил, что включение русского языка в единый блок поможет улучшить качество преподавания и укрепить единство образовательного пространства страны.

Как банки выявляют мошенничество при снятии наличных

Пресс‑центр МВД РФ сообщил о признаках, по которым банки определяют потенциально мошеннические операции при снятии наличных. По данным Банка России, среди ключевых индикаторов:

снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита;

перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей;

смена номера телефона для авторизации в интернет‑банке.

Отпускные выдают по новым правилам

С 1 сентября 2025 года расчет отпускных проводится по новым правилам. Как пояснила агентству «Прайм» главный бухгалтер Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Екатерина Голубкова, базовый принцип сохранился: отпускные рассчитывают исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев до отпуска. Но изменился перечень учитываемых выплат.

Теперь в расчет включают:

квартальные и годовые премии;

суммы повышения заработной платы в расчетном периоде.

При этом есть важное условие. Премии должны быть предусмотрены системой оплаты труда (трудовым или коллективным договором, локальными актами). Премии «за особые заслуги», выданные вне этих документов, в расчет не идут.

Как снизить платежи за коммунальные услуги

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон в интервью РИА Новости напомнил, что можно получить перерасчет платы за ЖКУ при длительном отсутствии дома.

Основные правила:

Основание для перерасчета — отсутствие дома более пяти полных дней подряд (дни отъезда и возвращения не учитываются).

С 2023 года перерасчет делают независимо от способа начисления платы (по количеству человек или по квадратным метрам).

Скидка на воду и газ доступна жильцам, у которых нет технической возможности установить счетчики.

Заявление на перерасчет можно подать до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения.

При опрокидывании катера во Вьетнаме погибли 15 человек

Недалеко от острова Фукуок на юге Вьетнама перевернулся прогулочный катер, на борту которого находились 32 туриста и 4 члена экипажа. По данным портала VnExpress, погибли 15 человек (две женщины и 13 мужчин), 21 человека спасли и доставили в больницу.

Катер потерял ход примерно в 400 метрах от острова Хон Мэй Рут Нгоай, после чего перевернулся. Среди пассажиров были туристы из Индии. По предварительной версии, причиной ЧП стали сильный ветер и высокие волны. Ведется расследование.

Онищенко заявил о росте хронических заболеваний в России

Россияне всё чаще будут сталкиваться с «болезнями‑всадниками» — хроническими неинфекционными заболеваниями кардиологического, онкологического, эндокринологического и нейродегенеративного профиля. Термин отсылает к библейским «четырем всадникам Апокалипсиса» и символизирует масштабные угрозы здоровью. Об этом в беседе с ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Среди причин академик назвал малоподвижный образ жизни, постоянные перегрузки и хронический стресс. Несмотря на снижение потребления алкоголя и табака, рост ожирения нивелирует эти позитивные тенденции.

По данным ВОЗ, к 2050 году число новых случаев рака может достичь 5 млн в год. В материалах Минздрава указано, что из‑за предотвратимой смертности от онкологии и болезней системы кровообращения ВВП России ежегодно недополучает почти 2,5 трлн рублей.

Также отмечается рост профессиональных бронхолегочных патологий: в 25 субъектах РФ показатели выше среднероссийских. Наиболее сложная ситуация — в Кузбассе, Республике Коми, Хакасии, Мурманской и Белгородской областях.

Другие новости

Помимо ежедневного дайджеста, мы собираем всё, что произошло в зоне СВО на этой неделе. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали в течение семи дней, можно здесь.