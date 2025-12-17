НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Продажа Центрального рынка В Ярославле не смогли продать Центральный рынок. В чем причина

В Ярославле не смогли продать Центральный рынок. В чем причина

Объект выставляли на торги

265
Аукцион по продаже Центрального рынка признан несостоявшимся | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUАукцион по продаже Центрального рынка признан несостоявшимся | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Аукцион по продаже Центрального рынка признан несостоявшимся

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле не состоялись торги по продаже Центрального рынка. По словам заместителя мэра Артема Молчанова Александра Черневского, позже будет объявлен еще один аукцион по поиску покупателя объекта. Этот вопрос обсуждался на заседании муниципалитета Ярославля 17 декабря.

Напомним, что 19 ноября 2025 года 100% акций АО «Центральный рынок» были выставлены на продажу за 150 миллионов 470 тысяч рублей. По правилам торгов победителем должен был стать участник, предложивший наибольшую сумму.

«Нет недопущенных претендентов», — говорится на сайте «ГИС Торги».

Аукцион признан несостоявшимся.

Для того чтобы участвовать в аукционе надо было оставить задаток в 30,1 миллиона рублей. Шаг в аукционе оценивался в 200 тысяч рублей | Источник: официальный сайт «ЕИС Торги»Для того чтобы участвовать в аукционе надо было оставить задаток в 30,1 миллиона рублей. Шаг в аукционе оценивался в 200 тысяч рублей | Источник: официальный сайт «ЕИС Торги»

Для того чтобы участвовать в аукционе надо было оставить задаток в 30,1 миллиона рублей. Шаг в аукционе оценивался в 200 тысяч рублей

Источник:

официальный сайт «ЕИС Торги»

Почему продают Центральный рынок

Как объяснил мэр Ярославля Артем Молчанов, сейчас первостепенной задачей для городских властей является приведение в порядок исторического центра. Привлечение инвестора и продажа Центрального рынка — один из способов достижения этой цели.

«Тот способ приватизации, который будет реализован, предполагает продажу акций Центрального рынка, а не ликвидацию предприятия. Предприниматели, которые сегодня работают на Центральном рынке на основе договора аренды, продолжат деятельность — их арендные отношения продолжают действовать», — заверил глава Ярославля.

Кроме того, мэр пообещал, что если в будущем возникнет необходимость, власти города готовы взять на себя трудоустройство предпринимателей, которые сейчас арендуют площади на Центральном рынке.

Напомним, что Центральный рынок уже пытались продать в 2021 году. Тогда против этого выступили депутаты и жители города. В результате мэрия отказалась от идеи. Но небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона все-таки продали фирме «Галерея».

Кристина Геворкян
корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
4
Гость
22 минуты
у покупателей денег нет, вы держитесь там, вам всего хорошего
Гость
18 минут
затянуть пояса!!
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем