Умер актер из фильма «Бумбараш» и сериала «Вечный зов» Юрий Смирнов

Артист играл в Театре на Таганке с 1963 года Источник: Театр на Таганке

Умер народный артист России, актер театра и кино Юрий Смирнов. Его не стало 11 июля в возрасте 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Таганке.

«До последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединенного Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену. Последней работой Юрия Смирнова стал спектакль „Земляничная поляна“, в котором он исполнил главную роль профессора Исака Борга. Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Николаевича. Для всех нас это невосполнимая утрата!» — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не указывается. Информацию о дате и времени прощания объявят позже, уточнили в театре.

Юрий Смирнов 6 ноября 1938 года. В 1963 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина и в том же году был принят в труппу Театра на Таганке. Артист исполнял роли более чем в 30 постановках театра. Среди них — «А зори здесь тихие», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф», «Фауст», «Десять дней, которые потрясли мир», «Мастер и Маргарита», «Медея», «Мизантроп» и другие.