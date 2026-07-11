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Культура Умер актер из фильма «Бумбараш» и сериала «Вечный зов» Юрий Смирнов

Умер актер из фильма «Бумбараш» и сериала «Вечный зов» Юрий Смирнов

Народного артиста не стало 11 июля

81
Артист играл в Театре на Таганке с 1963 года | Источник: Театр на ТаганкеАртист играл в Театре на Таганке с 1963 года | Источник: Театр на Таганке

Артист играл в Театре на Таганке с 1963 года

Источник:

Театр на Таганке

Умер народный артист России, актер театра и кино Юрий Смирнов. Его не стало 11 июля в возрасте 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Таганке.

«До последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединенного Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену. Последней работой Юрия Смирнова стал спектакль „Земляничная поляна“, в котором он исполнил главную роль профессора Исака Борга. Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Николаевича. Для всех нас это невосполнимая утрата!» — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не указывается. Информацию о дате и времени прощания объявят позже, уточнили в театре.

Юрий Смирнов 6 ноября 1938 года. В 1963 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина и в том же году был принят в труппу Театра на Таганке. Артист исполнял роли более чем в 30 постановках театра. Среди них — «А зори здесь тихие», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф», «Фауст», «Десять дней, которые потрясли мир», «Мастер и Маргарита», «Медея», «Мизантроп» и другие.

Также Юрий Смирнов снимался в кино. Одной из его первых работ стала роль в фильме «У твоего порога» в 1962 году. Широкую известность ему принесли роли Гаврилы в фильме «Бумбараш» и Петра Полипова в сериале «Вечный зов». За вклад в развитие театрального искусства Смирнов был удостоен званий заслуженного артиста РСФСР в 1989 году и народного артиста России в 1997 году.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
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