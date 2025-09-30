«Людей — за ворота?» Чем живет Центральный рынок в Ярославле, который хотят отдать частнику. Репортаж

Как предприниматели относятся к продаже Центрального рынка в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют продать 100% акций АО «Центральный рынок», в данный момент принадлежащих мэрии. От сделки хотят получить минимум 150 миллионов рублей прибыли. Власти говорят, что на территории рынка могут появиться кафе и рестораны, новый собственник должен будет привести объект в порядок.

О закрытии рынка сразу после продажи речи не идет, однако неизвестно, какие планы на территорию могут возникнуть у инвестора в будущем.

Журналисты 76.RU побывали на Центральном рынке и узнали мнения предпринимателей, продавцов и покупателей об идее продажи рынка, и о том, что они будут делать в случае его закрытия.

Фасаду здания, кажется, не помешает покраска Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Надо продавать»

Центральный рынок на Депутатской улице в Кировском районе Ярославля встречает посетителей вещевыми палатками. Ни о какой единой стилистике речи не идет, если не считать таковой потрепанные временем брезентовые навесы и однотипные прилавки. Ветер гоняет по земле мелкий мусор, изредка роняя незакрепленные манекены.

Построенный в 80-х рынок будто застрял в тех же годах. Вещи развешены на металлических сетках внутри обшарпанных павильонов и разложены по стойкам. Иногда роль прилавков выполняют самодельные конструкции из картонных коробок. В полдень понедельника на рынке немноголюдно, продавцы толкуют между собой и бросают быстрые взгляды на редких потенциальных покупателей.

На открытой части рынка, в основном, продают одежду и обувь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куски пластика, имитирующие крышу, пожелтели от времени Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри крытая часть рынка выглядит более привлекательно, чем снаружи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Крытая часть изнутри выглядит более ухоженной. Пол и часть прилавков отделаны разноцветными кафельными плитками. Люди снуют между торговыми точками, закупаясь овощами, мясом, рыбой, конфетами и всякой всячиной.

Островки изобилуют разнообразием товаров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда без контрольных весов на рынке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мы довольны, надо продавать. Потому что если сделают пешеходную зону, то делать тут нечего уже давно. Рынок как предприятие умрет», — с ходу сказала предпринимательница, не пожелавшая представляться. Она работает на Центральном с 1997-го.

«А если рынок закроется, куда пойдете?» — спрашиваем.

«Хоть куда! Места есть, имея деньги, можно где угодно арендовать. Для нас это не проблема. На Ленинский не пойдем, там нет парковки. В наше время, чтобы продавать продукты на рынке, нужно, чтобы была парковка. Это очень важно. А так, как здесь нет парковки, вы посмотрите, что происходит. Время — обед, а ни одного человека на рыбе, мясе. Людей почти нет. Почему? Потому что нет парковки», — высказалась предпринимательница.

Часть площади в помещении огорожена лентой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Люди любят все красивое»

Коллеги женщины высказались не столь категорично. Они признали, что отсутствие парковки затрудняет положение, но хотят, чтобы рынок сохранился.

«Мы не хотим уезжать. Мы здесь уже 26 лет работаем. Сейчас покупателей нет, потому что рынок требует ремонта, дальнейшего восстановления, чтобы он был более современным. Может, при новом собственнике все отремонтируют. Тогда будет намного лучше», — рассказала продавец рыбы Елена.

Люди любят все красивое. Елена продавец рыбы на Центральном рынке

Елена считает, что рынку требуется современный ремонт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Рынки — это лицо города»

Маргарита больше 30 лет торгует на Центральном рынке медом из Костромской области.

«Реализуем свою продукцию, нас все вполне устраивает. Покупатели спрашивают, где можно будет приобрести нашу продукцию. Не знаю, как мы дальше будем строить свои планы», — рассказала Маргарита.

«Не знаю, как мы дальше будем строить планы» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По ее словам, наличие торговых центров, супермаркетов и маркетплейсов не влияет на количество покупателей. На рынке за долгие годы сформировалась своя клиентская база. У многих продавцов есть номера покупателей и наоборот. Узнать о наличии нужного товара можно просто по звонку.

Маргарита говорит: она и другие предприниматели готовы остаться, даже если новый владелец поднимет аренду. Лишь бы сделал ремонт.

«С удовольствием останемся. Потому что у нас свои клиенты, туристов очень много. Рынок — это точка притяжения и взрослых и детей. Люди разного достатка приходят. Везде центральные рынки существуют, везде их развивают. Рынки — это лицо города. По ним можно понять, какая есть продукция, изделия от местных производителей», — объяснила Маргарита.

Часть павильонов в понедельник оказалась закрыта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди пока стараются не думать о переезде. Они надеются, что новый владелец, все же, решит сохранить рынок. Одним из существующих плюсов арендаторы называют систему кондиционирования и охлаждения помещения

«Для продуктов это очень большой плюс. Когда-то руководители были правильные. Они в это вложились, выбили деньги и мы все лето, весь сезон, торгуем в комфортных условиях. Если мы говорим Белинский рынок, этого там нет», — рассказала одна из предпринимательниц.

Предприниматели называют плюсом устройства Центрального рынка систему охлаждения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Людей за ворота?»

Арендаторы уличных палаток съезжать со своих мест тоже не хотят. На открытой территории в основном торгуют одеждой. Эльвира занимается этим на протяжении 30 лет. Говорит: среди покупателей частые гости не только ярославцы, но и туристы.

«Туристы хотят на Центральный рынок. Им интересно пообщаться, поговорить. Рынок — он для общения. Мы дружим с людьми. Постоянные покупатели предпочтут рынок и торговым центрам и маркетплейсам. Это все нужно было давно в порядок привести, сделать почище, покрасивее. У нас есть люди с теплоходов. Что тут сделают? Стоянку или ресторан? Для кого? Зимой у нас туристов очень мало», — объяснила Эльвира.

Предприниматели говорят: туристы часто заглядывают на Центральный рынок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По ее словам, если аренда станет неподъемной, предприниматели просто уйдут.

«Но придет собственник, который совсем может даже и не ярославец, разрушит центр города. А не будет рынка — не будет интереса к центру. Вот у меня много лет одеваются покупатели из Тутаева, Борисоглебского, Углича. Это же не просто так. А если этого не будет, мы просто сдадим все свои ИП и уйдем. Потому что мы, по сути, уже пенсионеры. Значит, город наших налогов недополучит, если им плевать на людей. У нас тут коллектив, мы уже знаем друг друга», — рассказала Эльвира.

Или, получается, что новый собственник денежку в казну привезет, а людей всех за ворота? Идите куда хотите, вы нам не интересны? Так тоже быть не должно. Фактор человеческий должен быть. Мы не просто так тут стоим. Мы индивидуальные предприниматели, люди с образованием. Эльвира предпринимательница с Центрального рынка

«Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы розничная торговля сохранилась на рынке. Пусть будет кафе, ресторан. Но и торговля пусть будет. Пусть к нам туристы приезжают. Мы любим туристов», — рассказала Эльвира.

Люди хотят, чтобы рынок привели в порядок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ирина, владеющая вещевой палаткой, говорит: помимо прочего, важно историческое значение Центрального рынка для города.

«Если взять соседние улицы, они все в свое время были торговыми. Так было и в царское время. И в советское время я застала рынок. Очень много у нас местных производителей, которые хотят работать здесь, на рынке, продавать и солёные огурцы, и различные соленья, и мясо, и колбасы, и творог. И, конечно, одежду», — рассказала Ирина.

Туристы приезжают, говорят, в центре каждого города есть большие шикарные рынки с сухофруктами, фруктами, мясом, медом. Опять же, грибами, клюквой, брусникой. Это же всё наше. И вдруг это исчезает. Ирина предпринимательница с Центрального рынка

«Рынок нерентабельным быть не может»

Многие предприниматели вспоминают добрым словом бывшего директора рынка Владимира Сахова. Говорят: при нем был порядок. Сейчас они хотят того же.

Ощущение, будто рынок специально сплавляют и делают нерентабельным. Хотя он нерентабельным быть не может. Светлана предпринимательница с Центрального рынка

Светлана работает на Центральном рынке больше 25 лет. Она тоже занимается продажей вещей.

«Очень обидно, что рынок продают за бесценок. Ведь сколько было проектов, чтобы сделать красивое и удобное для горожан место в центре города. Конечно, в таком состоянии рынок не может существовать. Но это все во власти администрации города. А продать, все-таки, это слишком просто. Если найдется какой-то инвестор, хочется, чтобы он, все же, оставил рынок», — рассказала Светлана.

Светлана уверена, что рынок не может быть убыточным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Предпринимательница солидарна с коллегами: если территорию приведут в порядок, за аренду будет не жалко платить больше.

На рынке продают, в том числе, домашнюю одежду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Покупатели тоже переживают, что после продажи Центральный рынок могут закрыть.

«Отрицательно к этому отношусь. Потому что здесь такой хороший ассортимент и демократичные цены. Я не так часто меняю наряды, но иногда надо. Где же мы будем такое покупать? Где-то в торговых центрах в два раза дороже и совсем другой ассортимент. Жаль, очень жаль», — вздохнула ярославна Наталья.

Наталья много лет покупает одежду на Центральном рынке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Покупатели переживают, что не смогут покупать любимые товары в привычном месте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Две пенсионерки — Валентина и Галина — тоже считают, что рынок в центре Ярославля необходим:

«В бутиках, которые расположены вокруг, там все, извините, 44 размера и ниже. То есть, для молодежи. А здесь есть размеры, всегда можно что-то купить. И за продуктами ходим. У нас же здесь в центре нет нормальных магазинов, только недавно один супермаркет открыли. А так куда-то делись продовольственные магазины в центре города. У нас тут везде золото, обувь и наш любимый Центральный рынок».