«Лицо поехало вниз»: эти 5 звезд отказались от пластики, но всё равно неотразимы

Наши героини уверены: не надо смиряться с возрастными изменениями — надо их полюбить Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Стареть красиво и с достоинством — искусство, доступное немногим, особенно в мире шоу-бизнеса, зацикленном на внешности. Героини нашего сегодняшнего материала пошли против системы: они принципиально обходят стороной пластических хирургов, не закрашивают седину и не боятся крупных планов в кино. При этом их глаза сияют так, что затмят любую 20-летнюю модель. В чем секрет их феноменальной формы, если уколы красоты и скальпель здесь совершенно ни при чем?

Сати Казанова

Сати Казанова принципиально отказывается от пластических операций и «тяжелых» уколов красоты, связывая свой выбор с духовной философией и полным принятием возраста. По ее мнению, бесконечная погоня за молодостью бессмысленна, так как содержание всегда важнее внешней оболочки.

В прошлом артистка пробовала делать инъекции ботокса, но этот опыт оказался крайне неудачным. Сати рассказывала, что после укола почувствовала себя очень плохо. С тех пор она считает популярные синтетические препараты слишком агрессивными и токсичными для организма и полностью их исключила.

Сати Казанова с головой ушла в аюрведу и благодаря ей поддерживает себя в форме Источник: Евгений Мессман / ТАСС

При этом совсем от процедур Казанова не отказывается.

— Ботоксу предпочитаю процедуры методики аюрведы. Есть у меня одна чудесница, которая по ним работает и к которой я езжу раз в несколько месяцев. Она колет мне аюрведический препарат. Он абсолютно органический, основанный на выжимках растений, — рассказала певица изданию «Леди Mail». — И, безусловно, он не дает тех эффектов, как у всех синтетических веществ, которые содержат в себе достаточно агрессивные компоненты. Этот же препарат выводится очень быстро, и он лишь помогает собственному организму.

Певица признаётся, что у нее, как и у всех, меняется овал лица, снижается тургор кожи и появляются морщины, но это ее не пугает. Позиция Сати основана на восточной философии: «Тело тленно, но то, что внутри него, вечно. И если я буду переживать о временном, то мне не хватит времени и сил заботиться о вечном».

Казанова убеждена, что природная красота, даже с естественными несовершенствами, притягивает людей гораздо сильнее. По ее словам, лицо, которого ни разу не касался скальпель, но которое излучает внутренний свет, радость и легкость, выглядит по-настоящему живым и гармоничным, в отличие от идеальных, но «пластиковых» и отталкивающих лиц.

Артистка уверена, что тело — это храм, а овал лица можно отлично корректировать и поддерживать в домашних условиях с помощью регулярных упражнений и самомассажа.

Ирина Алферова

Одна из самых красивых актрис советского кино известна своей жесткой и непоколебимой позицией: она категорически отказывается от пластических операций, уколов красоты и любых радикальных вмешательств в свою внешность.

Главный аргумент Алферовой — пластическая хирургия стирает человеческую индивидуальность.

— Не могу сказать за всех людей, но для актрис, похоже, возраст так и остался проблемой. Вы посмотрите, все сделали себе пластику и стали похожи одна на другую. Ну это же неправильно, — говорила Ирина Алферова в интервью журналу HELLO.

Для Ирины Алферовой «пластика» и «потеря индивидуальности» означают одно и то же Источник: Владимир Гердо / ТАСС

Кроме того, Ирина Ивановна убеждена: лицо человека — это книга его жизни, в которой важна каждая страница. Морщинки, по ее мнению, — это не дефект, а отражение пережитых эмоций, мыслей, страданий и радостей. Актриса считает, что попытка стереть возраст хирургическим путем лишает лицо души и живой энергетики.

Ирина Алферова считает, что стареть нужно красиво и с достоинством.

— А со своей внешностью приходится мириться. Смотрю иногда в зеркало, и кажется, что передо мной чужое лицо. Внутри-то ты не стареешь, — делилась Ирина Ивановна. — Недавно ездила на фестиваль, и перед выступлением показывали подборку моих картин. Я аж замирала оттого, какая на экране была красивая женщина — глубокая, милая, как мне ее жалко стало.

И муж, Сергей Мартынов, поддерживает решение актрисы отказаться от уколов молодости и скальпелей.

— Хорошо, что у меня есть муж, который, если я прихожу со словами: «Вот это мы сейчас подтянем, это подрежем», тут же отвечает: «Развод и девичья фамилия. Сию же минуту!» — говорит актриса.

Евгения Симонова

Всенародно любимая принцесса советского кино и ведущая актриса Театра имени Маяковского принципиально отказывается от пластических операций. Даже перешагнув 70-летний рубеж, она сознательно выбирает естественное старение и никогда не пыталась переделать свое лицо.

— Я не сторонник жестких способов омоложения, — заявила артистка. — Никаких пластических операций не делала. Пытаюсь поддерживать себя более мягкими средствами. Может быть, мне благодаря этому удается чуть притормозить момент старения. Но у меня нет задачи быть моложе. Мне просто хочется отсрочить момент старения. В первую очередь для того, чтобы моим внукам было не противно на меня смотреть.

Евгения Симонова уверена: настоящая красота в зрелом возрасте идет изнутри: от блеска в глазах, доброты, интеллекта и душевного спокойствия Источник: Александр Щербак / ТАСС

Евгения Павловна убеждена: попытки обмануть время с помощью скальпеля выглядят неестественно. Она считает, что каждый возраст прекрасен по-своему, а морщины — это естественная и благородная часть человеческой жизни. Актриса никогда не стремилась вернуть себе внешность 20-летней девушки, считая, что зрелая женщина должна выглядеть соответственно своим годам.

Симонова не раз подчеркивала, что для нее критически важна живая, подвижная мимика, а пластические операции и инъекции ботокса парализуют мышцы лица, лишая артиста возможности передавать тончайшие нюансы человеческих эмоций — от едва заметной грусти до радости. Симонова считает, что застывшая маска на лице — это профессиональная смерть для настоящего актера.

В отличие от актрис, которые из-за пластики застревают в одном амплуа, Евгения Симонова легко и гармонично перешла на возрастные роли. Она с удовольствием играет мудрых матерей, бабушек и характерных героинь в театре и кино. Ее лицо с естественными признаками возраста позволяет ей быть максимально убедительной и органичной в этих образах.

Татьяна Догилева

Сегодняшний категорический отказ Татьяны Догилевой от пластики — это результат очень тяжелого и травматичного опыта. В отличие от многих коллег, которые теоретически рассуждают о вреде операций, Догилева в начале 2000-х годов сделала круговую подтяжку лица и блефаропластику, после чего навсегда зареклась подходить к пластическим хирургам.

— Мне было 40 лет, а лицо поехало всё вниз. Пошла к врачу и всё «отстригла». Сейчас бы я не пошла к хирургу, хоть убей, — рассказывала актриса. — Трагедия была в том, что меня никто не узнавал, так поменялось лицо. Помолодела, овал лица изменился. Я говорила: «Здравствуйте, это я, Таня Догилева». И все говорили: «Таня, это не ты!» Потом привыкли. Я не против пластики. Но лично мне не нравится, когда лицо неподвижное. Молодая маска, а глаза немолодые.

Татьяна Догилева не хочет бороться за ускользающую молодость — ей нравится быть такой, какая она есть Источник: Ольга Зиновская / ТАСС

Актриса открыто и без прикрас рассказывала, через какой ад ей пришлось пройти во время восстановления после хирургического вмешательства. Долгие месяцы жутких отеков, синяков, болей и страха, что лицо так и останется перекошенным, заставили ее понять: подтяжки не стоят таких мучений и рисков для здоровья.

Со временем Татьяна Анатольевна сильно изменилась внешне, прибавила в весе и перешагнула в категорию зрелых дам. Она официально заявила, что больше не собирается худеть, морить себя голодом или колоть ботокс.

Отказ от погони за вечной молодостью неожиданно перезапустил карьеру Догилевой. В то время как «натянутые» актрисы ее поколения лишились ролей, Татьяна Анатольевна стала невероятно востребована в новом амплуа. Ее естественное, фактурное лицо и пышные формы идеально подошли для ролей колоритных матрон, харизматичных бабушек, чиновниц и комедийных героинь.

Оксана Фандера

— Не надо смиряться… Надо полюбить, — говорит Оксана Фандера, которая считает естественное старение высшим проявлением свободы и уважения к собственной природе.

Актриса, всегда отличавшаяся уникальной, утонченной красотой, открыто демонстрирует свои возрастные изменения и даже перестала закрашивать седину, превратив ее в элемент своего фирменного стиля.

— Мои пряди обрамляют мою душу. Я обожаю их. Люблю их настоящими. Как и всё остальное, — признаётся Фандера.

Оксана Фандера считает, что благородная зрелость выглядит гораздо притягательнее и сексуальнее, чем искусственно натянутая кожа Источник: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Оксана Фандера считает, что попытка искусственно удержать молодость — это проявление страха перед временем и зависимость от чужого мнения. Для нее истинная красота женщины заключается в зрелости, мудрости и принятии себя. Актриса убеждена, что каждая морщинка и седой волос — это честная история ее жизни, улыбок и переживаний, которую глупо и бессмысленно стирать скальпелем.

Она признаётся: с возрастом она всё больше замечает в своем отражении черты своих предков — мамы, бабушки. А пластическая хирургия, по мнению Оксаны Олеговны, грубо обрывает эту невидимую генетическую связь.