Миллионы на разрухе: как бизнесмен с уголовным прошлым зарабатывает в Ярославле на провальном благоустройстве

В Ярославле подрядчик провалил многомиллионное благоустройство Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Vk.com

Недавно в Ярославле возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка Судостроителей. Правоохранители сообщали, что на этом контракте бюджет получил ущерб больше 14 миллионов рублей.

В популярном месте для отдыха ярославцев царит разруха, грязь, новое оборудование не выглядит таковым. Аналогичная ситуация сложилась еще в двух местах — парке 30-летия Победы в Дзержинском районе и территории ДК «Гамма» за Волгой.

У трех парков есть кое-что общее — контракты на благоустройство выиграла скандальная компания «Ярдорремстрой», о которой, кажется, слышал каждый ярославец. В свое время ее включали в реестр недобросовестных подрядчиков, а владелец фирмы Вагинак Погосян имеет за плечами реальный срок по уголовной статье.

В этом тексте рассказываем о провальных проектах «Ярдорремстроя» и объясняем, почему фирма продолжает зарабатывать миллионы на ярославском благоустройстве.

Торговля спиртным и уголовное дело

У Вагинака Погосяна, владеющего «Ярдорремстроем», богатая биография. Дела он начал вести еще в 90-е, а его история в Ярославле тянется со времен перестройки.

Поначалу он был не предпринимателем, а наемным рабочим — водителем грузовика в частной фирме. После приобрел несколько ларьков на Магистральной улице, торговал в основном спиртным. В начале нулевых Вагинак Погосян вышел на дорожный рынок.

Первые скандалы с участием предпринимателя прогремели в 2014 году. Уже тогда его называли главным дорожником Ярославля. Дело в том, что компания «Автодор», директором которой в те времена был Погосян, была субподрядчиком по уборке улиц Ярославля. Кроме того, фирма регулярно выигрывала контракты на ремонт ярославских дорог.

У Вагинака Погосяна за плечами уголовная статья Источник: 76.RU / Youtube.com

Директора «Автодора» задержали по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 19 млн рублей. По версии следствия, подчиненные Погосяна по его распоряжению предоставили в «Ярдорслужбу» документы о закупке противогололедных реагентов и о выполнении работ по обработке ими проезжей части Юбилейного моста. Но сведения в документах были недостоверными.

«Ярдорслужба» перечислила на счет «Автодора» деньги за выполненные работы. Затем Погосян дал распоряжение бухгалтеру «Автодора» перечислять деньги со счета «Автодора» на расчетные счета компании ООО «Вертикаль» и других «партнерских» организаций. Таким образом деньги обналичивались. В числе денег, перечисленных по фиктивным договорам с этими компаниями, были и средства, полученные от хищения средств по госконтракту на противогололедную обработку.

До колонии так и не доехал и продолжил дело

Погосян пытался решить проблему до суда и возместил бюджету заявленную сумму, в надежде на примирение сторон. Но это не сработало и дорожник получил полтора года лишения свободы в колонии-поселении. С учетом времени, проведенного под стражей, Погосян должен был отсидеть чуть меньше года и двух месяцев.

Помимо этого, Погосяну было запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с ремонтом и содержанием улично-дорожной сети.

Вагинак Погосян на фото в клетчатом костюме, смотрит прямо в камеру Источник: ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com

Приговор Погосяну вынесли в июне 2015 года, а в ноябре выяснилось, что он так и не оказался в колонии. Это объяснялось тем, что дорожник проходит лечение. Правда, какое именно, было неизвестно. Одновременно с этим компания «Автодор» начала процедуру банкротства.

Уголовное прошлое не помешало Погосяну зарабатывать на дорожном бизнесе. Он начал тихо вести дела через ООО «Ярдорремстрой» — компанию, образованную в 2000 году и зарегистрированную на Промышленной улице. С 2019 года получал контракты на благоустройство дворов в Ярославле, ремонт дорог в регионе и за его пределами.

На каждом объекте — разруха

О предпринимателе вспомнили в публичном поле, когда «Ярдорремстрой» выиграла закупку у мэрии на текущее содержание дорог в первые четыре месяца 2020 года, предложив 6,2 млн рублей при начальной цене контракта 6,9 млн рублей. По контракту подрядчик должен залатать ямы на нескольких сотнях улиц в городе.

После этого фирма продолжала получать муниципальные контракты. Но сделать все качественно и в срок удавалось не всегда (чаще не удавалось). Например, ремонт Которосльной набережной в 2021 году затянули. Вызывало вопросы и его исполнение. Подрядчику даже пришлось срезать свежий асфальт, потому что он был уложен с нарушениями.

Несмотря на далеко не идеальное исполнение работ по контрактам и затягивание сроков, в 2021 году «Ярдорремстрой» смогла заполучить большинство контрактов в городе. Это и ремонт Комсомольской улицы за 44,7 миллиона рублей, и благоустройство Юбилейного парка за 20 миллионов рублей, и ремонт еще более десятка участков дорог.

Практически ко всем объектам были вопросы. Сроки сдачи Комсомольской улицы постоянно переносились, тротуар, засыпанный грудами песка, выглядел как стройплощадка.

В Юбилейном парке работы тоже не удалось сдать вовремя. Ярославцам приходилось мириться с разрухой и отсутствием пешеходных зон. Власти обещали, что «Ярдорремстрой» оштрафуют, а сам подрядчик говорил, что не может закончить работы в парке из-за отсутствия материалов.

Терпение чиновников лопнуло, когда фирма провалила благоустройство улицы Красный съезд. Тогда было заявлено, что с подрядчиком расторгнут контракт.

Рабочие вышли на объект в минусовую температуру Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Интересно, как дорожники собирались класть асфальт и плитку в такую погоду? Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Многочисленные недочеты отразились на работе компании. В январе 2022 года «Ярдорремстрой» попала в список недобросовестных поставщиков. Такое решение приняли в УФАС Костромской области из-за того, что с подрядчиком расторгли контракт.

Попадание в черный список поставщиков означало, что компания не могла участвовать в госконтрактах до 11 января 2024 года. Технически на саму фирму попадание в реестр не накладывает иных последствий, кроме участия в госзакупках, где, как правило, заявки компаний из этого списка отклоняются.

Миллионы за невыполненные работы

Несмотря на темное прошлое компании в 2024 году фирма Вагинака Погосяна вновь стала выигрывать контракты на благоустройство территорий. Уже в марте «Ярдорремстрой» получил три договора. По контрактам компания должна была провести благоустройство в парке 30-летия Победы в Брагине, территории у ДК «Гамма» в Заволжском районе и парка Судостроителей во Фрунзенском районе.

За второй этап благоустройства в парке Судостроителей компания должна была получить 92 млн 545 тысяч 940 рублей 21 копейку.

За работы на территории ДК «Гамма» «Ярдорремстрою» должны были заплатить 51 млн 508 тысяч 550 рублей 75 копеек.

За благоустройство в парке 30-летия Победы по контракту была предусмотрена оплата в 64 млн 622 тысячи 874 рубля 20 копеек.

Гладко работы в Ярославле снова не прошли. Недавно жители Ярославля показывали последствия благоустройства от «Ярдорремстроя» в парке Судостроителей. На территории раскурочили бордюры, разбросали тротуарную плитку, в некоторых местах видны металлические штыри. На территории не хватает скамеек, вместо предусмотренного контрактом оборудования установлено другое. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. А мэр города Артем Молчанов получил представление от прокуратуры за срыв сроков благоустройства.

Прокуроры выезжали на объекты с проверкой Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Из 92 млн по этому контракту подрядчик уже успел получить за работы 38,3 млн. В мэрии рассказали, что было выставлено семь претензий на 9 с небольшим млн рублей. При оплате работ уже удержали 3,5 млн в доход бюджета, а в арбитражный суд подготовили иски на 5,4 млн.

С остальными контрактами тоже не сложилось. За работы на территории ДК «Гамма» «Ярдорремстрой» получил на руки 22,9 млн рублей. Компании выставили шесть претензий на 3,5 млн из-за просрочки сроков и за невыполнение требований о демонтаже непринятых работ. При оплате удержали чуть больше миллиона рублей. В суд подали иск на 2,4 млн рублей.

А вот как выглядела территория у ДК «Гамма» Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Работы не были сданы в срок, а их качество вызывало вопросы Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Благоустройство парка 30-летия Победы в Брагине, известного в народе как «Очки», тоже было провалено. Компания получила за работы 43,9 млн рублей. Власти выставили шесть претензий на 4,7 млн из-за задержки сроков сдачи работ и неисполнением гарантийных обязательств. При оплате удержали 2,4 млн рублей, в арбитражный суд подан иск на 2,2 млн рублей.

Указано, что все три контракта были расторгнуты 10 января 2025 года в одностороннем порядке.

«Решение МУ ФАС от 24 января 2025 года — не включать сведения о подрядчике в реестр недобросовестных подрядчиков. Решение МУ ФАС агентством обжаловано в судебном порядке», — рассказали в мэрии Ярославля.

Карусель, установленная в парке «Очки» оказалась опасной. Правоохранители рассказали, что такую модель нельзя устанавливать на обычных детских площадках Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

То есть, антимонопольная служба не стала самостоятельно включать «Ярдорремстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков. Случится ли это в итоге — решит суд.

Готовятся к банкротству?

По данным сервиса «Контур.Фокус», в конце 2024 года «Ярдорремстрой» заработал 394,5 млн рублей. После всех затрат чистая прибыль составила 1,8 млн.

Указано, что кредитор ООО «Авен-Нн» намерен обратиться в суд с требованием признать «Ярдорремстрой» банкротом. Согласно судебному решению, ярославская компания должна была выплатить «Авен-Нн» больше пяти миллионов рублей по трем договорам подряда. Информация об этом появилась на сайте «Федресурса» 7 июля 2025 года.

Возникает вопрос: почему после того, как «Ярдорремстрой» оказался в реестре недобросовестных подрядчиков с ним вообще заключали контракты. В мэрии пояснили — на тот момент, когда фирма участвовала в торгах, она уже не числилась в реестре. То есть компании ничего не мешало предлагать меньшую стоимость за проведение работ и выигрывать контракты. Суммарно «Ярдорремстрой» получил за проваленное благоустройство по трем контрактам больше 105,2 млн рублей.

Известно, что доделывать за нерадивым подрядчиком будет муниципальное предприятие «Горзеленхозстрой». Компания займется всеми тремя объектами в городе.

А что с Вагинаком Погосяном?

Даже если «Ярдорремстрой» признают банкротом, у Вагинака Погосяна останутся источники дохода. Например, он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством жилых и нежилых зданий. Также он владеет акционерным обществом «Ремсервис» города Ярославля. Указано, что компания ведет деятельность ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания.

Судя по официальным финансовым отчетам, продуктовый бизнес приносит Погосяну больше денег, чем дорожный. Выручка «Ремсервиса» в 2024 году составила 45,1 млн рублей. А чистая прибыль после всех производственных затрат — 23,8 млн.

Примечательно, что у предпринимателя есть действующая лицензия Росалкогольтабакконтроля, действующая на несколько адресов:

кафе и ресторан на Тверицкой набережной, 27/2;

кафе и буфет на Ленинградском проспекте, 125;

ресторан на Ленинградском проспекте, 62.

На Тверицкой набережной, 27/2 расположены гостиница «Гостиный дворик» и ресторан и кальян-бар «Дудук на Волге».

По указанному адресу расположены гостиница и ресторан Источник: Яндекс.Карты

На Ленинградском проспекте, 125 в Брагине расположена гостиница «Ярдом» с рестораном на застекленной веранде на первом этаже.

В Гостинице есть кафе и автомойка Источник: Яндекс.Карты

На Ленинградском проспекте, 62 расположен торговый центр «Северная звезда». Значительную площадь там занимает ресторан «Эребуни», где, в том числе, проводят крупные банкеты, корпоративы и свадьбы.

«Эребуни» — известное заведение в Брагине Источник: Яндекс.Карты