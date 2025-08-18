НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 744мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Расселяют аварийный дом
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Афиша на выходные
Роскошный теплоход в Ярославле. Фото
Отдых во Вьетнаме
Активность змей
Город Миллионы на разрухе: как бизнесмен с уголовным прошлым зарабатывает в Ярославле на провальном благоустройстве

Миллионы на разрухе: как бизнесмен с уголовным прошлым зарабатывает в Ярославле на провальном благоустройстве

Большой текст о делах и деньгах дорожника Вагинака Погосяна

3 130
36 комментариев
В Ярославле подрядчик провалил многомиллионное благоустройство | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Vk.comВ Ярославле подрядчик провалил многомиллионное благоустройство | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Vk.com

В Ярославле подрядчик провалил многомиллионное благоустройство

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Vk.com

Недавно в Ярославле возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка Судостроителей. Правоохранители сообщали, что на этом контракте бюджет получил ущерб больше 14 миллионов рублей.

В популярном месте для отдыха ярославцев царит разруха, грязь, новое оборудование не выглядит таковым. Аналогичная ситуация сложилась еще в двух местах — парке 30-летия Победы в Дзержинском районе и территории ДК «Гамма» за Волгой.

У трех парков есть кое-что общее — контракты на благоустройство выиграла скандальная компания «Ярдорремстрой», о которой, кажется, слышал каждый ярославец. В свое время ее включали в реестр недобросовестных подрядчиков, а владелец фирмы Вагинак Погосян имеет за плечами реальный срок по уголовной статье.

В этом тексте рассказываем о провальных проектах «Ярдорремстроя» и объясняем, почему фирма продолжает зарабатывать миллионы на ярославском благоустройстве.

Торговля спиртным и уголовное дело

У Вагинака Погосяна, владеющего «Ярдорремстроем», богатая биография. Дела он начал вести еще в 90-е, а его история в Ярославле тянется со времен перестройки.

Поначалу он был не предпринимателем, а наемным рабочим — водителем грузовика в частной фирме. После приобрел несколько ларьков на Магистральной улице, торговал в основном спиртным. В начале нулевых Вагинак Погосян вышел на дорожный рынок.

Первые скандалы с участием предпринимателя прогремели в 2014 году. Уже тогда его называли главным дорожником Ярославля. Дело в том, что компания «Автодор», директором которой в те времена был Погосян, была субподрядчиком по уборке улиц Ярославля. Кроме того, фирма регулярно выигрывала контракты на ремонт ярославских дорог.

У Вагинака Погосяна за плечами уголовная статья

Источник:

76.RU / Youtube.com

Директора «Автодора» задержали по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 19 млн рублей. По версии следствия, подчиненные Погосяна по его распоряжению предоставили в «Ярдорслужбу» документы о закупке противогололедных реагентов и о выполнении работ по обработке ими проезжей части Юбилейного моста. Но сведения в документах были недостоверными.

«Ярдорслужба» перечислила на счет «Автодора» деньги за выполненные работы. Затем Погосян дал распоряжение бухгалтеру «Автодора» перечислять деньги со счета «Автодора» на расчетные счета компании ООО «Вертикаль» и других «партнерских» организаций. Таким образом деньги обналичивались. В числе денег, перечисленных по фиктивным договорам с этими компаниями, были и средства, полученные от хищения средств по госконтракту на противогололедную обработку.

До колонии так и не доехал и продолжил дело

Погосян пытался решить проблему до суда и возместил бюджету заявленную сумму, в надежде на примирение сторон. Но это не сработало и дорожник получил полтора года лишения свободы в колонии-поселении. С учетом времени, проведенного под стражей, Погосян должен был отсидеть чуть меньше года и двух месяцев.

Помимо этого, Погосяну было запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с ремонтом и содержанием улично-дорожной сети.

Вагинак Погосян на фото в клетчатом костюме, смотрит прямо в камеру | Источник: ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.comВагинак Погосян на фото в клетчатом костюме, смотрит прямо в камеру | Источник: ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com

Вагинак Погосян на фото в клетчатом костюме, смотрит прямо в камеру

Источник:

ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com

Приговор Погосяну вынесли в июне 2015 года, а в ноябре выяснилось, что он так и не оказался в колонии. Это объяснялось тем, что дорожник проходит лечение. Правда, какое именно, было неизвестно. Одновременно с этим компания «Автодор» начала процедуру банкротства.

Уголовное прошлое не помешало Погосяну зарабатывать на дорожном бизнесе. Он начал тихо вести дела через ООО «Ярдорремстрой» — компанию, образованную в 2000 году и зарегистрированную на Промышленной улице. С 2019 года получал контракты на благоустройство дворов в Ярославле, ремонт дорог в регионе и за его пределами.

На каждом объекте — разруха

О предпринимателе вспомнили в публичном поле, когда «Ярдорремстрой» выиграла закупку у мэрии на текущее содержание дорог в первые четыре месяца 2020 года, предложив 6,2 млн рублей при начальной цене контракта 6,9 млн рублей. По контракту подрядчик должен залатать ямы на нескольких сотнях улиц в городе.

После этого фирма продолжала получать муниципальные контракты. Но сделать все качественно и в срок удавалось не всегда (чаще не удавалось). Например, ремонт Которосльной набережной в 2021 году затянули. Вызывало вопросы и его исполнение. Подрядчику даже пришлось срезать свежий асфальт, потому что он был уложен с нарушениями.

Благоустройство территории вызывало много вопросов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБлагоустройство территории вызывало много вопросов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Люк оказался в асфальте | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЛюк оказался в асфальте | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Асфальт на тротуаре выглядел так, будто его края оборвали | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUАсфальт на тротуаре выглядел так, будто его края оборвали | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Старый асфальт просто свалили на парковку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСтарый асфальт просто свалили на парковку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Старую лестницу тоже решили оставить | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСтарую лестницу тоже решили оставить | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Вставал вопрос о том, как будет выглядеть освещение участка | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВставал вопрос о том, как будет выглядеть освещение участка | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
+2
Так выглядела набережная, когда ремонт еще не был окончен | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUТак выглядела набережная, когда ремонт еще не был окончен | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
А здесь на пробу вырезали асфальт&nbsp;— чтобы проверить его толщину | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUА здесь на пробу вырезали асфальт&nbsp;— чтобы проверить его толщину | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Несмотря на далеко не идеальное исполнение работ по контрактам и затягивание сроков, в 2021 году «Ярдорремстрой» смогла заполучить большинство контрактов в городе. Это и ремонт Комсомольской улицы за 44,7 миллиона рублей, и благоустройство Юбилейного парка за 20 миллионов рублей, и ремонт еще более десятка участков дорог.

Практически ко всем объектам были вопросы. Сроки сдачи Комсомольской улицы постоянно переносились, тротуар, засыпанный грудами песка, выглядел как стройплощадка.

Легендарное фото с Комсомольской улицы. Бывший мэр Ярославля Владимир Волков, директор ДГХ Ярослав Овчаров и владелец компании-подрядчика Вагинак Погосян обсуждают, как обложить круглый люк квадратной плиткой | Источник: Владимир Волков / Vk.comЛегендарное фото с Комсомольской улицы. Бывший мэр Ярославля Владимир Волков, директор ДГХ Ярослав Овчаров и владелец компании-подрядчика Вагинак Погосян обсуждают, как обложить круглый люк квадратной плиткой | Источник: Владимир Волков / Vk.com
Благоустройство улицы затянулось, и людям приходилось пробираться через стройматериалы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБлагоустройство улицы затянулось, и людям приходилось пробираться через стройматериалы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
После дождей на участке образовывались лужи | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПосле дождей на участке образовывались лужи | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Осадки размывали горы песка | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUОсадки размывали горы песка | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Вода с проезжей части стекала к тротуарам | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВода с проезжей части стекала к тротуарам | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Пройти по пешеходной зоне на Комсомольской ярославцам удавалось с трудом | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПройти по пешеходной зоне на Комсомольской ярославцам удавалось с трудом | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Юбилейном парке работы тоже не удалось сдать вовремя. Ярославцам приходилось мириться с разрухой и отсутствием пешеходных зон. Власти обещали, что «Ярдорремстрой» оштрафуют, а сам подрядчик говорил, что не может закончить работы в парке из-за отсутствия материалов.

Терпение чиновников лопнуло, когда фирма провалила благоустройство улицы Красный съезд. Тогда было заявлено, что с подрядчиком расторгнут контракт.

Рабочие вышли на объект в минусовую температуру | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUРабочие вышли на объект в минусовую температуру | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Рабочие вышли на объект в минусовую температуру

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Интересно, как дорожники собирались класть асфальт и плитку в такую погоду? | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUИнтересно, как дорожники собирались класть асфальт и плитку в такую погоду? | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Интересно, как дорожники собирались класть асфальт и плитку в такую погоду?

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Многочисленные недочеты отразились на работе компании. В январе 2022 года «Ярдорремстрой» попала в список недобросовестных поставщиков. Такое решение приняли в УФАС Костромской области из-за того, что с подрядчиком расторгли контракт.

Попадание в черный список поставщиков означало, что компания не могла участвовать в госконтрактах до 11 января 2024 года. Технически на саму фирму попадание в реестр не накладывает иных последствий, кроме участия в госзакупках, где, как правило, заявки компаний из этого списка отклоняются.

Миллионы за невыполненные работы

Несмотря на темное прошлое компании в 2024 году фирма Вагинака Погосяна вновь стала выигрывать контракты на благоустройство территорий. Уже в марте «Ярдорремстрой» получил три договора. По контрактам компания должна была провести благоустройство в парке 30-летия Победы в Брагине, территории у ДК «Гамма» в Заволжском районе и парка Судостроителей во Фрунзенском районе.

  • За второй этап благоустройства в парке Судостроителей компания должна была получить 92 млн 545 тысяч 940 рублей 21 копейку.

  • За работы на территории ДК «Гамма» «Ярдорремстрою» должны были заплатить 51 млн 508 тысяч 550 рублей 75 копеек.

  • За благоустройство в парке 30-летия Победы по контракту была предусмотрена оплата в 64 млн 622 тысячи 874 рубля 20 копеек.

Работы в парке Судостроителей так и не были окончены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаботы в парке Судостроителей так и не были окончены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Оборудование вызывает вопросы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОборудование вызывает вопросы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Дорогу к детскому городку уложили плиткой, но не полностью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДорогу к детскому городку уложили плиткой, но не полностью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+2
К каким-то участкам, судя по всему, даже не прикосались | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК каким-то участкам, судя по всему, даже не прикосались | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Даже тяжело представить, как это должно выглядеть в конечном варианте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаже тяжело представить, как это должно выглядеть в конечном варианте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гладко работы в Ярославле снова не прошли. Недавно жители Ярославля показывали последствия благоустройства от «Ярдорремстроя» в парке Судостроителей. На территории раскурочили бордюры, разбросали тротуарную плитку, в некоторых местах видны металлические штыри. На территории не хватает скамеек, вместо предусмотренного контрактом оборудования установлено другое. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. А мэр города Артем Молчанов получил представление от прокуратуры за срыв сроков благоустройства.

Прокуроры выезжали на объекты с проверкой | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramПрокуроры выезжали на объекты с проверкой | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуроры выезжали на объекты с проверкой

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Из 92 млн по этому контракту подрядчик уже успел получить за работы 38,3 млн. В мэрии рассказали, что было выставлено семь претензий на 9 с небольшим млн рублей. При оплате работ уже удержали 3,5 млн в доход бюджета, а в арбитражный суд подготовили иски на 5,4 млн.

С остальными контрактами тоже не сложилось. За работы на территории ДК «Гамма» «Ярдорремстрой» получил на руки 22,9 млн рублей. Компании выставили шесть претензий на 3,5 млн из-за просрочки сроков и за невыполнение требований о демонтаже непринятых работ. При оплате удержали чуть больше миллиона рублей. В суд подали иск на 2,4 млн рублей.

А вот как выглядела территория у ДК «Гамма» | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramА вот как выглядела территория у ДК «Гамма» | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

А вот как выглядела территория у ДК «Гамма»

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Работы не были сданы в срок, а их качество вызывало вопросы | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramРаботы не были сданы в срок, а их качество вызывало вопросы | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Работы не были сданы в срок, а их качество вызывало вопросы

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Благоустройство парка 30-летия Победы в Брагине, известного в народе как «Очки», тоже было провалено. Компания получила за работы 43,9 млн рублей. Власти выставили шесть претензий на 4,7 млн из-за задержки сроков сдачи работ и неисполнением гарантийных обязательств. При оплате удержали 2,4 млн рублей, в арбитражный суд подан иск на 2,2 млн рублей.

Указано, что все три контракта были расторгнуты 10 января 2025 года в одностороннем порядке.

«Решение МУ ФАС от 24 января 2025 года — не включать сведения о подрядчике в реестр недобросовестных подрядчиков. Решение МУ ФАС агентством обжаловано в судебном порядке», — рассказали в мэрии Ярославля.

Карусель, установленная в парке «Очки» оказалась опасной. Правоохранители рассказали, что такую модель нельзя устанавливать на обычных детских площадках | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramКарусель, установленная в парке «Очки» оказалась опасной. Правоохранители рассказали, что такую модель нельзя устанавливать на обычных детских площадках | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Карусель, установленная в парке «Очки» оказалась опасной. Правоохранители рассказали, что такую модель нельзя устанавливать на обычных детских площадках

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

То есть, антимонопольная служба не стала самостоятельно включать «Ярдорремстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков. Случится ли это в итоге — решит суд.

Готовятся к банкротству?

По данным сервиса «Контур.Фокус», в конце 2024 года «Ярдорремстрой» заработал 394,5 млн рублей. После всех затрат чистая прибыль составила 1,8 млн.

Указано, что кредитор ООО «Авен-Нн» намерен обратиться в суд с требованием признать «Ярдорремстрой» банкротом. Согласно судебному решению, ярославская компания должна была выплатить «Авен-Нн» больше пяти миллионов рублей по трем договорам подряда. Информация об этом появилась на сайте «Федресурса» 7 июля 2025 года.

Возникает вопрос: почему после того, как «Ярдорремстрой» оказался в реестре недобросовестных подрядчиков с ним вообще заключали контракты. В мэрии пояснили — на тот момент, когда фирма участвовала в торгах, она уже не числилась в реестре. То есть компании ничего не мешало предлагать меньшую стоимость за проведение работ и выигрывать контракты. Суммарно «Ярдорремстрой» получил за проваленное благоустройство по трем контрактам больше 105,2 млн рублей.

Известно, что доделывать за нерадивым подрядчиком будет муниципальное предприятие «Горзеленхозстрой». Компания займется всеми тремя объектами в городе.

А что с Вагинаком Погосяном?

Даже если «Ярдорремстрой» признают банкротом, у Вагинака Погосяна останутся источники дохода. Например, он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством жилых и нежилых зданий. Также он владеет акционерным обществом «Ремсервис» города Ярославля. Указано, что компания ведет деятельность ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания.

Судя по официальным финансовым отчетам, продуктовый бизнес приносит Погосяну больше денег, чем дорожный. Выручка «Ремсервиса» в 2024 году составила 45,1 млн рублей. А чистая прибыль после всех производственных затрат — 23,8 млн.

Примечательно, что у предпринимателя есть действующая лицензия Росалкогольтабакконтроля, действующая на несколько адресов:

  • кафе и ресторан на Тверицкой набережной, 27/2;

  • кафе и буфет на Ленинградском проспекте, 125;

  • ресторан на Ленинградском проспекте, 62.

На Тверицкой набережной, 27/2 расположены гостиница «Гостиный дворик» и ресторан и кальян-бар «Дудук на Волге».

По указанному адресу расположены гостиница и ресторан | Источник: Яндекс.КартыПо указанному адресу расположены гостиница и ресторан | Источник: Яндекс.Карты

По указанному адресу расположены гостиница и ресторан

Источник:

Яндекс.Карты

На Ленинградском проспекте, 125 в Брагине расположена гостиница «Ярдом» с рестораном на застекленной веранде на первом этаже.

В Гостинице есть кафе и автомойка | Источник: Яндекс.КартыВ Гостинице есть кафе и автомойка | Источник: Яндекс.Карты

В Гостинице есть кафе и автомойка

Источник:

Яндекс.Карты

На Ленинградском проспекте, 62 расположен торговый центр «Северная звезда». Значительную площадь там занимает ресторан «Эребуни», где, в том числе, проводят крупные банкеты, корпоративы и свадьбы.

«Эребуни»&nbsp;— известное заведение в Брагине | Источник: Яндекс.Карты«Эребуни»&nbsp;— известное заведение в Брагине | Источник: Яндекс.Карты

«Эребуни» — известное заведение в Брагине

Источник:

Яндекс.Карты

Какое решение в итоге примет суд по поводу признания «Ярдорремстроя» недобросовестным подрядчиком, и продолжит ли компания, развалившая ярославское благоустройство, зарабатывать на госконтрактах — вопрос, который пока остается открытым.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Подрядчик Вагинак Погосян Мэрия Ярославля Благоустройство
Лайк
TYPE_LIKE5
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY6
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
Гость
3 часа
Асфальт на детской площадке? Ну и тротуары, никогда не видела такого открытого разгильдяйства и мошнничества. Сочувствую ярославцам, у вас один из самых коррумпированных городов в России, иначе как такое вообще может происходить? Как вы терпите такого мэра, губернатора и их госаппарат? Эти слуги народа давно должны сидеть на нарах с вашим дорожником-аферистом погосянам.
Гость
2 часа
Как такое может быть? Парки в ужасном состоянии, а подрядчик зарабатывает, и всем другим пример - выигрывайте торги, зарабатывайте и срывайте. Как с гуся вода.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление