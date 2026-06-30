В Монако произошел теракт в жилом доме, среди пострадавших могут быть россияне и украинцы

Подозреваемый убежал с места взрыва Источник: World News / X

В Монако произошел взрыв в жилом доме, в результате чего пострадали три человека. Сообщается, что среди них есть граждане Украины и России.

Как передает телеканал BFMTV, всё произошло в одном из жилых домов Монако на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла на границе с Францией вечером 29 июня. Согласно предварительным данным Управления общественной безопасности, камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестный оставил рюкзак на месте происшествия. После того, как к нему подошли люди, он сдетонировал.

Предварительно, во время взрыва пострадали три человека. По данным французской полиции, в их числе есть украинцы и россияне, сообщает агентство AFP. Le Figaro же пишет, что среди пострадавших может быть украинский олигарх и его семья. Официального подтверждения от представителей России и Украины пока не поступало.

Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал произошедшее в княжестве терактом. Он не уточнил, граждане какого государства пострадали.

«Речь, по всей видимости, идет о теракте», — приводит агентство AFP его слова.

Источник: BFMTV