«Вонь ужасная и дымка»: ярославцев напугал дым в центре города. Что случилось

Что сгорело в центре Ярославля Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В ночь на 29 июня ярославцы забили тревогу из-за резкого запаха и дыма в Кировском районе. В социальных сетях жители пытались выяснить, что случилось в центре города.

«Что происходит на Пятерке? Стаи машин с мигалками. Слышим их уже минут 10», — написала в «Подслушано Ярославль» Алёна.

«Запах гари невыносимый. Гигант», — отвечает ей ярославна.

«У нас вонь ужасная, и дымка. Центр», — подключилась к обсуждению Екатерина в 01:08.

Как стало известно позже, на проспекте Октября, 78 случился пожар. По данным областного МЧС, вызов спасателям поступил 29 июня в 00:28. 19 человек и семь спецмашин отправились на место.

«Ликвидация пожара в 02:19», — отметили в ведомтсве.

Запах распространялся из-за горевших пластиковых бочек. Пожар охватил 100 квадратных метров. Обошлось без жертв.

Номер экстренных служб — 112.