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Происшествия «Вонь ужасная и дымка»: ярославцев напугал дым в центре города. Что случилось

«Вонь ужасная и дымка»: ярославцев напугал дым в центре города. Что случилось

В МЧС рассказали подробности

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Что сгорело в центре Ярославля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЧто сгорело в центре Ярославля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Что сгорело в центре Ярославля

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В ночь на 29 июня ярославцы забили тревогу из-за резкого запаха и дыма в Кировском районе. В социальных сетях жители пытались выяснить, что случилось в центре города.

«Что происходит на Пятерке? Стаи машин с мигалками. Слышим их уже минут 10», — написала в «Подслушано Ярославль» Алёна.

«Запах гари невыносимый. Гигант», — отвечает ей ярославна.

«У нас вонь ужасная, и дымка. Центр», — подключилась к обсуждению Екатерина в 01:08.

Как стало известно позже, на проспекте Октября, 78 случился пожар. По данным областного МЧС, вызов спасателям поступил 29 июня в 00:28. 19 человек и семь спецмашин отправились на место.

«Ликвидация пожара в 02:19», — отметили в ведомтсве.

Запах распространялся из-за горевших пластиковых бочек. Пожар охватил 100 квадратных метров. Обошлось без жертв.

Номер экстренных служб — 112.

Напомним, 25 июня случился пожар на улице Труфанова, 20. Огонь повредил всю квартиру. Виновником пожара предварительно называют непотушенную сигарету. В пожаре погиб 64-летний ярославец.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пожар Пластик Дым МЧС
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Комментарии
3
Гость
8 минут
это аромат стабильности?
Гость
11 минут
На Пятёрке часто по ночам воняет.
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Гость
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