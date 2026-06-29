От ваших ручек будет глаз не отвести: как подобрать дизайн маникюра по форме ногтей

Не все дизайны одинаково хорошо смотрятся на разной форме Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Маникюр перестал быть данью бьюти-рутине — в 2026 году это продуманный аксессуар и способ заявить о себе. Но модный дизайн — это не только про цвет и декор, важна и гармония с формой ногтей. Поговорили с нейл-мастерами и узнали, как подобрать рисунок для овала, миндаля или квадрата.

Как говорит дипломированный мастер маникюра Любовь Горбунова, при выборе дизайна есть закономерности.

— Например, такой дизайн, как френч, интереснее смотрится на ногтях квадратной формы. На миндале красиво смотрятся какие-нибудь геометрические рисунки. Но это чисто визуальная зависимость, никто не запрещает делать любой дизайн на любой форме ногтей, — отмечает нейл-мастер.

Любовь добавляет, что овал повторяет физиологическую форму ногтя, поэтому на такой форме отлично смотрится любой дизайн. Но чаще всего клиенты с такой формой ногтей выбирают нюд.

Мягкий квадрат

Квадратные ногти были популярны в начале 2000-х, а сейчас переживают новое рождение. Современный тренд — не острые углы, а слегка скругленные края, которые выглядят более утонченно и женственно. Такая форма подходит тем, кто ценит четкость линий и хочет, чтобы маникюр стал самостоятельным аксессуаром. К тому же она весьма удобна в быту — реже ломается и не мешает, например, при наборе текста на клавиатуре.

На мягком квадрате выигрышно смотрятся анималистичные принты, глянцевые пятна на контрастном матовом фоне. Популярны и однотонные покрытия глубоких, насыщенных тонов — от графитового и бордового до изумрудного и сливового. Актуальны и геометрические акценты: тонкие линии или треугольники, нанесенные на один–два ногтя.

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Еще один выигрышный дизайн — классический френч в «новом прочтении», когда вместо белой полоски рисуют цветную. Отличным выбором для квадрата станет также мраморный дизайн: имитация камня со светлыми прожилками смотрится особенно благородно.

Подойдет такой форме и «голый» маникюр. Для такого дизайна используются полупрозрачные покрытия нюдовых, молочных или карамельных оттенков, которые создают эффект ухоженных, но «не накрашенных» ногтей.

Миндаль

Это одна из самых популярных и женственных форм ногтей. Она визуально вытягивает пальцы и служит идеальным полотном для разных дизайнов — от минималистичных до ультрамодных. На пике популярности средняя длина: выглядит элегантно, но остается практичной для повседневной носки.

Красиво на этой форме будут смотреться как полупрозрачный нюд, так и неоновые оттенки. Сторонники минимализма могут выбрать микрофренч — тонкая линия на кончике ногтя, которая может быть выполнена как в классическом белом, так и в ярком цвете, металлике или хроме. Актуальны «голые» ногти и минималистичные узоры.

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Любители более выразительных дизайнов оценят металлизированные текстуры: хромированные втирки, «кошачий глаз». Красиво смотрятся и сложные, фактурные дизайны: сочетание розовой хромированной основы с золотыми деталями, выпуклые капли из геля, лепнина в виде миниатюрных роз или мягкие бусины.

Популярен и «кружевной» нейл-арт. Полупрозрачная вязь, напоминающая дорогое кружево, нанесенная поверх нюдовой или молочной базы, смотрится на миндале нежно и женственно.

Овал

Овальную форму можно назвать классикой. В 2026 году в фаворе удлиненный овал — он визуально делает пальцы длиннее и тоньше. При этом такая форма смотрится отлично как на длинных ногтях, так и на средней длине, которая более удобна в носке.

Для этой формы на пике популярности минимализм и спокойные, благородные оттенки. На смену привычной бежевой палитре приходят серо-коричневые и сливочные тона, молочный нюд и оттенки с оливковым подтоном. Элегантно смотрится лавандовый полупрозрачный маникюр.

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Классика овальной формы — однотонные покрытия. Особенно в тренде в год Красной огненной лошади оттенки красного. Актуальны «мокрый блеск», монохромные градиенты, перламутровые переливы. А вот матовое покрытие на такой форме стало антитрендом.

Подойдет на овал и микрофренч, дизайн с вертикальными полосками или нежными цветами.