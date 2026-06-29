НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 752мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,75
EUR 88,65
Ярославец выпал из окна
Незнакомцы в подъездах
Кому делегировать бизнес-процессы?
Прогноз погоды
Здесь был Пушкин
Когда отключат горячую воду
Обвалился пол в пятиэтажке
Пропадут сладости
Афиша на неделю
Образование Тест Завалитесь на половине вопросов: попробуйте пройти сложный тест по географии России

Завалитесь на половине вопросов: попробуйте пройти сложный тест по географии России

На них знатоки посыпятся

196
Ни в один бинокль вы не увидите правильные ответы на наши вопросы. Тут надо голову подключать | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНи в один бинокль вы не увидите правильные ответы на наши вопросы. Тут надо голову подключать | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ни в один бинокль вы не увидите правильные ответы на наши вопросы. Тут надо голову подключать

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Уроки географии в школе казались скучными? Мы докажем, что карта России — это круче любого приключенческого романа! Мы приготовили для вас жесткий краш-тест на знание рекордов, часовых поясов и самых диких контрастов нашей страны. Никакой занудной теории из учебников — только хитрые вопросы, на которых сыплется большинство взрослых. Посчитайте свои баллы и проверьте, сможете ли вы набрать максимум или вам пора собирать чемоданы и отправляться в реальное путешествие, чтобы выучить базу. Погнали!

ТестПройден 40 раз
1 / 10

В России 11 часовых поясов. Если на Камчатке уже вовсю празднуют Новый год и часы бьют полночь, то сколько времени в этот же момент в Калининграде?

  • 11:00 предыдущего дня

  • 13:00 предыдущего дня

  • 15:00 предыдущего дня

  • 17:00 предыдущего дня

2 / 10

По территории России протекает великая река Волга. А в какое море она впадает?

  • В Черное море

  • В Азовское море

  • В Каспийское море

  • В Балтийское море

3 / 10

Какая область России является уникальным полуэксклавом — она полностью отделена от остальной части страны сухопутными границами других государств и имеет выход к морю?

  • Магаданская область

  • Калининградская область

  • Мурманская область

  • Ленинградская область

4 / 10

Какой город России является самым северным в мире среди тех, чье население превышает 1 миллион человек?

  • Красноярск

  • Новосибирск

  • Санкт-Петербург

  • Мурманск

5 / 10

Россия граничит со множеством стран. С каким государством у нашей страны самая протяженная непрерывная сухопутная граница в мире?

  • С Китаем

  • С Казахстаном

  • С Монголией

  • С Украиной

6 / 10

Уральские горы уникальны тем, что делят материк Евразию на Европу и Азию. А какая вершина является самой высокой точкой Урала?

  • Гора Народная

  • Гора Ямантау

  • Гора Тылпозиз

  • Гора Магнитная

7 / 10

Озеро Байкал — самое глубокое в мире. А сколько примерно процентов от всех мировых запасов жидкой пресной воды содержится в этом гигантском природном резервуаре?

  • Около 5%

  • Около 10%

  • Около 20%

  • Около 50%

8 / 10

На Кавказе находится Эльбрус — высочайшая точка России (5642 м). А где расположена самая низкая точка на территории нашей страны?

  • В Прикаспийской низменности

  • В Кумо-Манычской впадине

  • На побережье Балтийского моря

  • В районе озера Чаны

9 / 10

Как называется самый большой по площади полуостров России, на территории которого расположена самая северная материковая точка страны и всей Евразии — мыс Челюскин?

  • Камчатка

  • Кольский полуостров

  • Таймыр

  • Ямал

10 / 10

На каком российском острове, расположенном в суровом Тихом океане, находится самый высокий и при этом действующий вулкан во всей Евразии — Ключевская Сопка?

  • На острове Сахалин

  • Ни на одном из островов

  • На острове Кунашир (Курильские острова)

  • На острове Врангеля

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест География Знание Образование Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем