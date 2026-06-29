Завалитесь на половине вопросов: попробуйте пройти сложный тест по географии России

Ни в один бинокль вы не увидите правильные ответы на наши вопросы. Тут надо голову подключать

Уроки географии в школе казались скучными? Мы докажем, что карта России — это круче любого приключенческого романа! Мы приготовили для вас жесткий краш-тест на знание рекордов, часовых поясов и самых диких контрастов нашей страны. Никакой занудной теории из учебников — только хитрые вопросы, на которых сыплется большинство взрослых. Посчитайте свои баллы и проверьте, сможете ли вы набрать максимум или вам пора собирать чемоданы и отправляться в реальное путешествие, чтобы выучить базу. Погнали!