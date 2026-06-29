Завалитесь на половине вопросов: попробуйте пройти сложный тест по географии России

Уроки географии в школе казались скучными? Мы докажем, что карта России — это круче любого приключенческого романа! Мы приготовили для вас жесткий краш-тест на знание рекордов, часовых поясов и самых диких контрастов нашей страны. Никакой занудной теории из учебников — только хитрые вопросы, на которых сыплется большинство взрослых. Посчитайте свои баллы и проверьте, сможете ли вы набрать максимум или вам пора собирать чемоданы и отправляться в реальное путешествие, чтобы выучить базу. Погнали!
В России 11 часовых поясов. Если на Камчатке уже вовсю празднуют Новый год и часы бьют полночь, то сколько времени в этот же момент в Калининграде?
11:00 предыдущего дня
13:00 предыдущего дня
15:00 предыдущего дня
17:00 предыдущего дня
По территории России протекает великая река Волга. А в какое море она впадает?
В Черное море
В Азовское море
В Каспийское море
В Балтийское море
Какая область России является уникальным полуэксклавом — она полностью отделена от остальной части страны сухопутными границами других государств и имеет выход к морю?
Магаданская область
Калининградская область
Мурманская область
Ленинградская область
Какой город России является самым северным в мире среди тех, чье население превышает 1 миллион человек?
Красноярск
Новосибирск
Санкт-Петербург
Мурманск
Россия граничит со множеством стран. С каким государством у нашей страны самая протяженная непрерывная сухопутная граница в мире?
С Китаем
С Казахстаном
С Монголией
С Украиной
Уральские горы уникальны тем, что делят материк Евразию на Европу и Азию. А какая вершина является самой высокой точкой Урала?
Гора Народная
Гора Ямантау
Гора Тылпозиз
Гора Магнитная
Озеро Байкал — самое глубокое в мире. А сколько примерно процентов от всех мировых запасов жидкой пресной воды содержится в этом гигантском природном резервуаре?
Около 5%
Около 10%
Около 20%
Около 50%
На Кавказе находится Эльбрус — высочайшая точка России (5642 м). А где расположена самая низкая точка на территории нашей страны?
В Прикаспийской низменности
В Кумо-Манычской впадине
На побережье Балтийского моря
В районе озера Чаны
Как называется самый большой по площади полуостров России, на территории которого расположена самая северная материковая точка страны и всей Евразии — мыс Челюскин?
Камчатка
Кольский полуостров
Таймыр
Ямал
На каком российском острове, расположенном в суровом Тихом океане, находится самый высокий и при этом действующий вулкан во всей Евразии — Ключевская Сопка?
На острове Сахалин
Ни на одном из островов
На острове Кунашир (Курильские острова)
На острове Врангеля