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Город «Воз и ныне там»: жители Ярославской области пожаловались на разбитую дорогу

«Воз и ныне там»: жители Ярославской области пожаловались на разбитую дорогу

Ремонт они ждут с 2019 года

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Жители Тутаева бьют тревогу из-за состояния дороги | Источник: читательница 76.RUЖители Тутаева бьют тревогу из-за состояния дороги | Источник: читательница 76.RU

Жители Тутаева бьют тревогу из-за состояния дороги

Источник:

читательница 76.RU

Жители Тутаева в Ярославской области забили тревогу. На состояние дороги по улице Советская пожаловалась читательница 76.RU Любовь. По ее словам, уже шесть лет жильцы просят отремонтировать участок, но получить помощь никак не могут.

«Жители регулярно переписываются с администрацией Тутаева с 2019 года, то есть более шести лет, с просьбой провести городскую дорогу в городской вид. Из ответа горпрокуратуры даже есть решение суда от 2023 года. Но воз и ныне там», — рассказала Любовь.

Дорогу размыло от воды | Источник: читательница 76.RUДорогу размыло от воды | Источник: читательница 76.RU

Дорогу размыло от воды

Источник:

читательница 76.RU

Читательница поделилась с редакцией фотографиями. На них — песчаная дорога, по которой разливаются лужи и грязь.

На проблему отреагировали в администрации города. Как сообщили там, проезд от улицы Советская до улицы Комсомольская включен в план ремонта на 2026–2030 год.

«На сегодняшний день в проектный институт направлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации», — ответили на запрос 76.RU в администрации Тутаева.

На дорогу жители жалуются с 2019 года | Источник: читательница 76.RUНа дорогу жители жалуются с 2019 года | Источник: читательница 76.RU

На дорогу жители жалуются с 2019 года

Источник:

читательница 76.RU

Власти планируют отремонтировать улицу в ближайшие годы | Источник: читательница 76.RUВласти планируют отремонтировать улицу в ближайшие годы | Источник: читательница 76.RU

Власти планируют отремонтировать улицу в ближайшие годы

Источник:

читательница 76.RU

Со слов властей, до проведения запланированного ремонта состояние проезда будет поддерживаться в рамках текущего содержания.

Ранее жители Даниловского района возмутились состоянием дороги дороги Бедниково — Козлово. По их словам, капитальный ремонт не проводился более десяти лет, а тяжелые лесовозы разбили покрытие до такой степени, что передвигаться стало опасно.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Тутаев Дорога Яма Администрация
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Комментарии
3
Гость
8 минут
Какие нетерпеливые! Подождать еще пятилетку не могут. Не до вас, мои хорошие!
Гость
8 минут
Потерпеть отнестись с пониманием и побольше платить за всё
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Гость
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