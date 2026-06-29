«Воз и ныне там»: жители Ярославской области пожаловались на разбитую дорогу

Жители Тутаева в Ярославской области забили тревогу. На состояние дороги по улице Советская пожаловалась читательница 76.RU Любовь. По ее словам, уже шесть лет жильцы просят отремонтировать участок, но получить помощь никак не могут.
«Жители регулярно переписываются с администрацией Тутаева с 2019 года, то есть более шести лет, с просьбой провести городскую дорогу в городской вид. Из ответа горпрокуратуры даже есть решение суда от 2023 года. Но воз и ныне там», — рассказала Любовь.
Читательница поделилась с редакцией фотографиями. На них — песчаная дорога, по которой разливаются лужи и грязь.
На проблему отреагировали в администрации города. Как сообщили там, проезд от улицы Советская до улицы Комсомольская включен в план ремонта на 2026–2030 год.
«На сегодняшний день в проектный институт направлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации», — ответили на запрос 76.RU в администрации Тутаева.
Со слов властей, до проведения запланированного ремонта состояние проезда будет поддерживаться в рамках текущего содержания.
Ранее жители Даниловского района возмутились состоянием дороги дороги Бедниково — Козлово. По их словам, капитальный ремонт не проводился более десяти лет, а тяжелые лесовозы разбили покрытие до такой степени, что передвигаться стало опасно.