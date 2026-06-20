«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило

Что посмотреть в Турции — мнение ярославца Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ярославцы Иван и Михаил Красовские вместе с друзьями из Костромы съездили в Турцию на машине. Всё верно: не на самолете, не пакетным туром, а на внедорожнике Ford Raptor преодолели тысячи километров. И всё ради цели — концерта Макса Коржа (16+), который прошел в Стамбуле 6 июня на стадионе «Бешикташ».

Мы рассказывали, что видео ребят завирусилось в соцсетях. Их короткий ролик с концерта набрал сотни тысяч просмотров и продолжает крутиться в лентах пользователей.

Но будет нечестным все лавры отдавать концерту Макса Коржа. Само путешествие, или роуд-трип, — это одно из увлечений братьев. Иван Красовский поделился с редакцией 76.RU впечатлениями от поездки и рассказал о нюансах. Далее — колонка от первого лица.

Ярославец поделился видео с поездки Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Начинали с поездок по России»

Мы уже 4 года путешествуем на машине и любим так называемые роуд-трипы (автомобильное путешествие на большое расстояние. — Прим. ред). Начинали с поездок по России: побывали на Алтае, Кольском полуострове, в Архызе и на Домбае.

В 2025 году впервые отправились на своей машине за границу — в Казахстан. Мы пересекли практически всю страну, доехали до Алматы и посетили множество красивых мест: Чарынский каньон, Кольсайские озёра, плато Ассы, горы Богуты и национальный парк Алтын-Эмель. Общая протяженность путешествия составила 9800 километров.

На бензин до Стамбула — больше 100 тысяч

Когда в марте 2026 года Макс Корж объявил, что летом даст концерт в Стамбуле, мы решили ехать именно на машине. Билеты купили на официальном сайте в первые часы продаж за 10 тысяч рублей. Опыт длительных путешествий у нас уже был, а по пути находилось множество интересных мест и красивых городов, которые хотелось увидеть.

Ярославцы отправились в Турцию на машине Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) До Стамбула они проехали по дороге около 3900 километров Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Расстояние от Ярославля до Стамбула составляет около 3900 километров: примерно 2200 километров по России и еще 1700 километров по территории Грузии и Турции. По дороге мы заезжали в разные локации, поэтому общая длина маршрута составила около 8400 километров. Ехали через Владикавказ, Тбилиси, Батуми, Каппадокию, Анкару.

В путешествии мы провели 20 дней, а расходы на бензин составили примерно 120 тысяч рублей. Бензина ушло больше тонны — 1344 литра. В Грузии и Турции топливо заметно дороже, чем в России: литр 95-го бензина стоит около 100–110 рублей. Также были траты на страховки — около 5 тысяч рублей.

В путешествии ребята провели 20 дней Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Особенности турецких дорог

В целом качество дорог было хорошим. Исключением стал участок между Степанцминдой и Тбилиси. На автомобилях с низким клиренсом там нужно ехать очень осторожно, поскольку местами встречаются глубокие ямы.

Ради таких видов можно и тысячи километров проехать Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) А ради таких фото и подавно Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Также стоит учитывать особенности местных правил дорожного движения. Если в России нештрафуемый порог превышения скорости составляет 20 км/ч, то в Грузии — 15 км/ч, а в Турции допустимое превышение зависит от ограничения скорости и составляет примерно 10%.

В Турции есть платные дороги. Для проезда по ним необходим специальный стикер HGS — аналог российского транспондера. Купить его и пополнить баланс можно в отделениях почты PTT. Поездка по платным дорогам до Стамбула в одну сторону обходится примерно в 2 тысячи рублей.

Волшебные кадры из турецкого региона Каппадокия Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Практически весь теплый сезон здесь поднимаются в небо аэростаты Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ярославль — Стамбул. Что посмотреть в путешествии

За время путешествия мы посетили множество интересных мест:

Мыс Бермамыт — смотровую площадку с панорамным видом на Эльбрус, самую высокую гору России;

Степанцминду — небольшой, но очень атмосферный поселок в горах Грузии;

Джуту и Квемо-Окрокану — высокогорные и частично заброшенные деревни, до некоторых районов которых удобнее добираться на внедорожнике;

Тбилиси и Батуми — крупнейшие и самые известные города Грузии;

Каппадокию — одно из самых красивых мест Турции, где на рассвете в небо одновременно поднимаются сотни воздушных шаров.

Ярославец рассказал, что посмотреть в Турции Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

И, наконец, Стамбул — древний город на берегах Босфора и финальную точку нашего маршрута, ради которой и началось это большое путешествие на концерт Макса Коржа.

Концерт был просто разрыв: сумасшедшая атмосфера захватила слушателей на все 4 часа! Неожиданно даже встретили несколько знакомых из Ярославля.

А вот и видео с концерта Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хотели бы отправиться в такое путешествие? Да Нет Свой ответ напишу в комментариях