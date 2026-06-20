НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 754мм 63%
Подробнее
2 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
В Турцию на машине
Судьба заброшки
Кому доверить бизнесс-процессы
Афиша на выходные
Где в Ярославле жить хорошо?
Закроют гипермаркет
Что с бензином в Ярославле
Пробка на Московском
Погиб подросток
Страна и мир Мнение «Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило

«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило

Иван Красовский поделился впечатлениями от роуд-трипа

2 924
Что посмотреть в Турции&nbsp;— мнение ярославца | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Что посмотреть в Турции&nbsp;— мнение ярославца | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Что посмотреть в Турции — мнение ярославца

Источник:

krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ярославцы Иван и Михаил Красовские вместе с друзьями из Костромы съездили в Турцию на машине. Всё верно: не на самолете, не пакетным туром, а на внедорожнике Ford Raptor преодолели тысячи километров. И всё ради цели — концерта Макса Коржа (16+), который прошел в Стамбуле 6 июня на стадионе «Бешикташ».

Мы рассказывали, что видео ребят завирусилось в соцсетях. Их короткий ролик с концерта набрал сотни тысяч просмотров и продолжает крутиться в лентах пользователей.

Но будет нечестным все лавры отдавать концерту Макса Коржа. Само путешествие, или роуд-трип, — это одно из увлечений братьев. Иван Красовский поделился с редакцией 76.RU впечатлениями от поездки и рассказал о нюансах. Далее — колонка от первого лица.

Ярославец поделился видео с поездки

Источник:

krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Начинали с поездок по России»

Мы уже 4 года путешествуем на машине и любим так называемые роуд-трипы (автомобильное путешествие на большое расстояние. — Прим. ред). Начинали с поездок по России: побывали на Алтае, Кольском полуострове, в Архызе и на Домбае.

В 2025 году впервые отправились на своей машине за границу — в Казахстан. Мы пересекли практически всю страну, доехали до Алматы и посетили множество красивых мест: Чарынский каньон, Кольсайские озёра, плато Ассы, горы Богуты и национальный парк Алтын-Эмель. Общая протяженность путешествия составила 9800 километров.

На бензин до Стамбула — больше 100 тысяч

Когда в марте 2026 года Макс Корж объявил, что летом даст концерт в Стамбуле, мы решили ехать именно на машине. Билеты купили на официальном сайте в первые часы продаж за 10 тысяч рублей. Опыт длительных путешествий у нас уже был, а по пути находилось множество интересных мест и красивых городов, которые хотелось увидеть.

Ярославцы отправились в Турцию на машине | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ярославцы отправились в Турцию на машине | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ярославцы отправились в Турцию на машине

Источник:

krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

До Стамбула они проехали по дороге около 3900 километров | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)До Стамбула они проехали по дороге около 3900 километров | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

До Стамбула они проехали по дороге около 3900 километров

Источник:

krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Расстояние от Ярославля до Стамбула составляет около 3900 километров: примерно 2200 километров по России и еще 1700 километров по территории Грузии и Турции. По дороге мы заезжали в разные локации, поэтому общая длина маршрута составила около 8400 километров. Ехали через Владикавказ, Тбилиси, Батуми, Каппадокию, Анкару.

В путешествии мы провели 20 дней, а расходы на бензин составили примерно 120 тысяч рублей. Бензина ушло больше тонны — 1344 литра. В Грузии и Турции топливо заметно дороже, чем в России: литр 95-го бензина стоит около 100–110 рублей. Также были траты на страховки — около 5 тысяч рублей.

В путешествии ребята провели 20 дней | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В путешествии ребята провели 20 дней | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В путешествии ребята провели 20 дней

Источник:

krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Особенности турецких дорог

В целом качество дорог было хорошим. Исключением стал участок между Степанцминдой и Тбилиси. На автомобилях с низким клиренсом там нужно ехать очень осторожно, поскольку местами встречаются глубокие ямы.

Ради таких видов можно и тысячи километров проехать | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ради таких видов можно и тысячи километров проехать | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ради таких видов можно и тысячи километров проехать

Источник:

krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А ради таких фото и подавно | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)А ради таких фото и подавно | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А ради таких фото и подавно

Источник:

krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Также стоит учитывать особенности местных правил дорожного движения. Если в России нештрафуемый порог превышения скорости составляет 20 км/ч, то в Грузии — 15 км/ч, а в Турции допустимое превышение зависит от ограничения скорости и составляет примерно 10%.

В Турции есть платные дороги. Для проезда по ним необходим специальный стикер HGS — аналог российского транспондера. Купить его и пополнить баланс можно в отделениях почты PTT. Поездка по платным дорогам до Стамбула в одну сторону обходится примерно в 2 тысячи рублей.

Волшебные кадры из турецкого региона Каппадокия | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Волшебные кадры из турецкого региона Каппадокия | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Волшебные кадры из турецкого региона Каппадокия

Источник:

krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Практически весь теплый сезон здесь поднимаются в небо аэростаты | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Практически весь теплый сезон здесь поднимаются в небо аэростаты | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Практически весь теплый сезон здесь поднимаются в небо аэростаты

Источник:

krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ярославль — Стамбул. Что посмотреть в путешествии

За время путешествия мы посетили множество интересных мест:

  • Мыс Бермамыт — смотровую площадку с панорамным видом на Эльбрус, самую высокую гору России;

  • Степанцминду — небольшой, но очень атмосферный поселок в горах Грузии;

  • Джуту и Квемо-Окрокану — высокогорные и частично заброшенные деревни, до некоторых районов которых удобнее добираться на внедорожнике;

  • Тбилиси и Батуми — крупнейшие и самые известные города Грузии;

  • Каппадокию — одно из самых красивых мест Турции, где на рассвете в небо одновременно поднимаются сотни воздушных шаров.

Ярославец рассказал, что посмотреть в Турции | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ярославец рассказал, что посмотреть в Турции | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ярославец рассказал, что посмотреть в Турции

Источник:

krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

И, наконец, Стамбул — древний город на берегах Босфора и финальную точку нашего маршрута, ради которой и началось это большое путешествие на концерт Макса Коржа.

Концерт был просто разрыв: сумасшедшая атмосфера захватила слушателей на все 4 часа! Неожиданно даже встретили несколько знакомых из Ярославля.

А вот и видео с концерта

Источник:

krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хотели бы отправиться в такое путешествие?

Да
Нет
Свой ответ напишу в комментариях

Иван Красовский
Роуд-трипы
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Путешествие на машине Колонка Макс Корж Турция
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Ну вот зумеры и альфачи сейчас насмотрятся этих лубочных картинок, а потом думают, что жизнь один сплошной праздник и им все постоянно должны.
Гость
1 час
Со свержения царя в 1917 году СССР за 35 лет стал великой державой. Россия с развала СССР в 1991 году за 35 лет стала вымирающей, коррумпированной, с разрушенной промышленностью страной третьего мира
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Рекомендуем