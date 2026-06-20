«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило

Ярославцы Иван и Михаил Красовские вместе с друзьями из Костромы съездили в Турцию на машине. Всё верно: не на самолете, не пакетным туром, а на внедорожнике Ford Raptor преодолели тысячи километров. И всё ради цели — концерта Макса Коржа (16+), который прошел в Стамбуле 6 июня на стадионе «Бешикташ».
Мы рассказывали, что видео ребят завирусилось в соцсетях. Их короткий ролик с концерта набрал сотни тысяч просмотров и продолжает крутиться в лентах пользователей.
Но будет нечестным все лавры отдавать концерту Макса Коржа. Само путешествие, или роуд-трип, — это одно из увлечений братьев. Иван Красовский поделился с редакцией 76.RU впечатлениями от поездки и рассказал о нюансах. Далее — колонка от первого лица.
«Начинали с поездок по России»
Мы уже 4 года путешествуем на машине и любим так называемые роуд-трипы (автомобильное путешествие на большое расстояние. — Прим. ред). Начинали с поездок по России: побывали на Алтае, Кольском полуострове, в Архызе и на Домбае.
В 2025 году впервые отправились на своей машине за границу — в Казахстан. Мы пересекли практически всю страну, доехали до Алматы и посетили множество красивых мест: Чарынский каньон, Кольсайские озёра, плато Ассы, горы Богуты и национальный парк Алтын-Эмель. Общая протяженность путешествия составила 9800 километров.
На бензин до Стамбула — больше 100 тысяч
Когда в марте 2026 года Макс Корж объявил, что летом даст концерт в Стамбуле, мы решили ехать именно на машине. Билеты купили на официальном сайте в первые часы продаж за 10 тысяч рублей. Опыт длительных путешествий у нас уже был, а по пути находилось множество интересных мест и красивых городов, которые хотелось увидеть.
Расстояние от Ярославля до Стамбула составляет около 3900 километров: примерно 2200 километров по России и еще 1700 километров по территории Грузии и Турции. По дороге мы заезжали в разные локации, поэтому общая длина маршрута составила около 8400 километров. Ехали через Владикавказ, Тбилиси, Батуми, Каппадокию, Анкару.
В путешествии мы провели 20 дней, а расходы на бензин составили примерно 120 тысяч рублей. Бензина ушло больше тонны — 1344 литра. В Грузии и Турции топливо заметно дороже, чем в России: литр 95-го бензина стоит около 100–110 рублей. Также были траты на страховки — около 5 тысяч рублей.
Особенности турецких дорог
В целом качество дорог было хорошим. Исключением стал участок между Степанцминдой и Тбилиси. На автомобилях с низким клиренсом там нужно ехать очень осторожно, поскольку местами встречаются глубокие ямы.
Также стоит учитывать особенности местных правил дорожного движения. Если в России нештрафуемый порог превышения скорости составляет 20 км/ч, то в Грузии — 15 км/ч, а в Турции допустимое превышение зависит от ограничения скорости и составляет примерно 10%.
В Турции есть платные дороги. Для проезда по ним необходим специальный стикер HGS — аналог российского транспондера. Купить его и пополнить баланс можно в отделениях почты PTT. Поездка по платным дорогам до Стамбула в одну сторону обходится примерно в 2 тысячи рублей.
Ярославль — Стамбул. Что посмотреть в путешествии
За время путешествия мы посетили множество интересных мест:
Мыс Бермамыт — смотровую площадку с панорамным видом на Эльбрус, самую высокую гору России;
Степанцминду — небольшой, но очень атмосферный поселок в горах Грузии;
Джуту и Квемо-Окрокану — высокогорные и частично заброшенные деревни, до некоторых районов которых удобнее добираться на внедорожнике;
Тбилиси и Батуми — крупнейшие и самые известные города Грузии;
Каппадокию — одно из самых красивых мест Турции, где на рассвете в небо одновременно поднимаются сотни воздушных шаров.
И, наконец, Стамбул — древний город на берегах Босфора и финальную точку нашего маршрута, ради которой и началось это большое путешествие на концерт Макса Коржа.
Концерт был просто разрыв: сумасшедшая атмосфера захватила слушателей на все 4 часа! Неожиданно даже встретили несколько знакомых из Ярославля.
Хотели бы отправиться в такое путешествие?