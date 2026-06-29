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Спорт ЧМ по футболу-2026 Тест Знаете, как выглядят Месси и Роналду? Угадайте футболиста по фотографии — тест

Знаете, как выглядят Месси и Роналду? Угадайте футболиста по фотографии — тест

Сделали подборку со спортсменами, которые играют на чемпионате мира в Северной Америке

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Хорошо разбираетесь в футболе? Докажите | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUХорошо разбираетесь в футболе? Докажите | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Хорошо разбираетесь в футболе? Докажите

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В Северной Америке вовсю идет чемпионат мира по футболу. Групповой этап уже пройден. Впереди — плей-офф и ожесточенная борьба за заветный кубок мира. На мундиаль приехали звезды мирового футбола, которых знают все. Даже если не интересуются этим видом спорта. Вы по-любому видели по телевизору или в Сети Лео Месси, Криштиану Роналду или Килиана Мбаппе. А вспомните, как они выглядят?

Мы предлагаем пройти наш тест. Условия простые — мы показываем фотографию, а вы должны угадать футболиста. Сможете определить, где именно именно Месси, а где Роналду? Или вам настолько неинтересен спорт, что даже не знаете в лицо лучших из лучших.

В нашу подборку попали спортсмены, которые играют на этом чемпионате мира. Без подвохов и каких-либо хитростей — фотография и варианты ответов. Скрывать ничего не стали. Заодно проверим, насколько вы являетесь настоящим фанатом футбола.

ТестПройден 782 раза
Угадай футболиста по фотографии
1 / 10

Что это за футболист сборной Аргентины?

Источник:

Fifa.com

  • Диего Марадона

  • Хулиан Альварес

  • Лионель Месси

  • Энцо Фернандес

2 / 10

Любители российского футбола вспомнят этого игрока.

Источник:

Fifa.com

  • Лука Модрич

  • Никола Влашич

  • Марио Манджукич

  • Стипе Плетикоса

3 / 10

Что за футболист радуется забитому голу в ворота сборной Австрии?

Источник:

Fifa.com

  • Рамиз Зерруки

  • Набиль Бенталеб

  • Карим Бензема

  • Рияд Марез

4 / 10

Канада является одной из стран-хозяек чемпионата мира по футболу. А кто у нее капитан? Он изображен на фотографии.

Источник:

Fifa.com

  • Кайл Ларин

  • Альфонсо Дэвис

  • Джонатан Дэвид

  • Джонатан Осорио

5 / 10

Сборная Германии вышла в плей-офф с первого места. А кто это у них такой улыбчивый?

Источник:

Fifa.com

  • Кай Хаверц

  • Бастиан Швайнштайгер

  • Томас Мюллер

  • Тони Кроос

6 / 10

Мощная Франция выиграла все три матча в группе и является одним из фаворитов чемпионата мира. Кто ведет команду к победе?

Источник:

Fifa.com

  • Карим Бензема

  • Тьерри Анри

  • Килиан Мбаппе

  • Майкл Олисе

7 / 10

Раньше под десятым номером в сборной Бразилии играли Пеле, Зико, Ривалдо, Роналдиньо. А кто сейчас?

Источник:

Fifa.com

  • Халк

  • Робиньо

  • Винисиус Жуниор

  • Неймар

8 / 10

А кто капитан у сборной Англии на чемпионате мира?

Источник:

Fifa.com

  • Харри Кейн

  • Джордан Хендерсон

  • Фрэнк Лэмпард

  • Стивен Джеррард

9 / 10

Про этого вратаря до чемпионата мира мало кто слышал. А теперь — он чуть ли не главная звезда турнира.

Источник:

Fifa.com

  • Возинья

  • Икер Касильяс

  • Мануэль Нойер

  • Гильермо Очоа

10 / 10

Думаем, вы и без подсказок угадаете, кто это.

Источник:

Fifa.com

  • Луиш Фигу

  • Лионель Месси

  • Криштиану Роналду

  • Ламин Ямаль

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Футболист Чемпионат мира по футболу Фотография Тест Турнир
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