Знаете, как выглядят Месси и Роналду? Угадайте футболиста по фотографии — тест

В Северной Америке вовсю идет чемпионат мира по футболу. Групповой этап уже пройден. Впереди — плей-офф и ожесточенная борьба за заветный кубок мира. На мундиаль приехали звезды мирового футбола, которых знают все. Даже если не интересуются этим видом спорта. Вы по-любому видели по телевизору или в Сети Лео Месси, Криштиану Роналду или Килиана Мбаппе. А вспомните, как они выглядят?
Мы предлагаем пройти наш тест. Условия простые — мы показываем фотографию, а вы должны угадать футболиста. Сможете определить, где именно именно Месси, а где Роналду? Или вам настолько неинтересен спорт, что даже не знаете в лицо лучших из лучших.
В нашу подборку попали спортсмены, которые играют на этом чемпионате мира. Без подвохов и каких-либо хитростей — фотография и варианты ответов. Скрывать ничего не стали. Заодно проверим, насколько вы являетесь настоящим фанатом футбола.
Что это за футболист сборной Аргентины?
Диего Марадона
Хулиан Альварес
Лионель Месси
Энцо Фернандес
Любители российского футбола вспомнят этого игрока.
Лука Модрич
Никола Влашич
Марио Манджукич
Стипе Плетикоса
Что за футболист радуется забитому голу в ворота сборной Австрии?
Рамиз Зерруки
Набиль Бенталеб
Карим Бензема
Рияд Марез
Канада является одной из стран-хозяек чемпионата мира по футболу. А кто у нее капитан? Он изображен на фотографии.
Кайл Ларин
Альфонсо Дэвис
Джонатан Дэвид
Джонатан Осорио
Сборная Германии вышла в плей-офф с первого места. А кто это у них такой улыбчивый?
Кай Хаверц
Бастиан Швайнштайгер
Томас Мюллер
Тони Кроос
Мощная Франция выиграла все три матча в группе и является одним из фаворитов чемпионата мира. Кто ведет команду к победе?
Карим Бензема
Тьерри Анри
Килиан Мбаппе
Майкл Олисе
Раньше под десятым номером в сборной Бразилии играли Пеле, Зико, Ривалдо, Роналдиньо. А кто сейчас?
Халк
Робиньо
Винисиус Жуниор
Неймар
А кто капитан у сборной Англии на чемпионате мира?
Харри Кейн
Джордан Хендерсон
Фрэнк Лэмпард
Стивен Джеррард
Про этого вратаря до чемпионата мира мало кто слышал. А теперь — он чуть ли не главная звезда турнира.
Возинья
Икер Касильяс
Мануэль Нойер
Гильермо Очоа
Думаем, вы и без подсказок угадаете, кто это.
Луиш Фигу
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Ламин Ямаль