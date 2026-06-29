Знаете, как выглядят Месси и Роналду? Угадайте футболиста по фотографии — тест

Хорошо разбираетесь в футболе? Докажите Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Северной Америке вовсю идет чемпионат мира по футболу. Групповой этап уже пройден. Впереди — плей-офф и ожесточенная борьба за заветный кубок мира. На мундиаль приехали звезды мирового футбола, которых знают все. Даже если не интересуются этим видом спорта. Вы по-любому видели по телевизору или в Сети Лео Месси, Криштиану Роналду или Килиана Мбаппе. А вспомните, как они выглядят?

Мы предлагаем пройти наш тест. Условия простые — мы показываем фотографию, а вы должны угадать футболиста. Сможете определить, где именно именно Месси, а где Роналду? Или вам настолько неинтересен спорт, что даже не знаете в лицо лучших из лучших.

В нашу подборку попали спортсмены, которые играют на этом чемпионате мира. Без подвохов и каких-либо хитростей — фотография и варианты ответов. Скрывать ничего не стали. Заодно проверим, насколько вы являетесь настоящим фанатом футбола.