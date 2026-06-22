Пустые колонки, очереди и ограничения на продажу бензина: что происходит на ярославских заправках

С выходных на заправках в Ярославской области выстраиваются огромные очереди за бензином. Из-за ажиотажа на некоторых АЗС региона заканчивалось топливо. Пока власти сообщали о дополнительных поставках и просили людей не создавать искусственный дефицит, автомобилисты набирали бензин канистрами впрок.
В понедельник, 22 июня, обстановка на заправках Ярославля не утихла. Мы устроили свой рейд по АЗС и узнали, как обстоят дела с топливом у разных компаний. Спойлер: кое-где ввели ограничения на продажу бензина.
«Бензин только в бак»
На заправке «Газпромнефть» на Московском проспекте, 110 около двух часов дня — очередь. Эта АЗС находится на выезде из города, а потому популярна. Вереница машин растянулась от въезда к станции.
Здесь ввели ограничения на продажу, чтобы снизить ажиотажный спрос. В объявлении на кассе сказано, что топливо наливают только в бак.
Сотрудницы станции объяснили — проблем с поставками нет, бензин везут с ярославского НПЗ. Люди, мол, сами создают панику и устраивают ажиотаж.
«Пытались набрать. Блокируешь им топливо — ругани столько», — вздохнула одна из сотрудниц, добавив, что мера временная.
Один из водителей — Артур, рассказал, что стоит в очереди за топливом, потому что эта заправка попалась ему по пути в Иваново. По его словам, бензином пришлось запасаться, поскольку дела на заправках в соседнем регионе обстоят хуже.
«В Иванове в канистре покупал, потому что там его не найдешь уже. Заправляюсь 92-м», — рассказал Артур.
«Все было по нулям»
К заправке «Роснефть» на проспекте Фрунзе, 52 тоже выстроилась очередь. Но водители приехали как раз в тот момент, когда на станцию приехал бензовоз. Проезд закрыли, а рабочие наполняли резервуары. Тем не менее, водители надеялись, что в ближайшее время у них получится заполнить здесь баки.
«Потому что в округе больше ничего нет. Мы несколько объехали — все было по нулям. На Слепнева заправка была, на Калинина. Я точно не помню названия, но три заправки мы объехали, бензина не было, скорее всего, и здесь нет», — рассуждала женщина за рулем иномарки.
А вот «Роснефть» на проспекте Фрунзе, 1 в это время вовсю работала. Десятки машин подъезжали к колонкам. Уставшие операторы вторили коллегам — проблем с топливом нет, бензин привозят даже чаще из-за высокого спроса. Цены поднимать тоже не стали. Но и здесь есть правила.
«Топливо заправляем в бак, в канистры не отпускаем. Да, ажиотаж очень сильный в последние дни», — рассказала сотрудница заправки.
95-й — только 30 литров
На заправке «Татнефть» на проспекте Фрунзе, 21 тоже очередь. Водители как раз подоспели к тому моменту, когда сотрудники наполнили резервуары. Бензин сюда привозят из татарского Нижнекамска. Сотрудники объясняют — проблем с топливом нет, в специализированных канистрах его увезти тоже можно. Единственное ограничение — 95-й наливают только до 30 литров в один автомобиль.
«Потому что 95-й — самый популярный. Люди сами делают ажиотаж. Вы видели очереди, которые были в выходные? Ограничение нужно, чтобы бензина хватило всем», — рассказала сотрудница станции.
Она объяснила, что информация о расходе топлива поступает диспетчерам, которые распределяют бензин по заправкам. То есть, если на станции остается низкий уровень запасов, специалисты узнают об этом и направляют топливо туда.
«Бензин был в четверг»
Если на заправках крупных федеральных сетей проблем с поставками нет, то на станциях частников действительно можно увидеть пустые колонки.
Например, на АЗС «Анита» на Большой Федоровской, 78А бензин закончился в принципе. На стоянки у кассы — пустота. На каждом заправочном пистолете висит объявление о том, что топлива нет.
Сотрудница заправки рассказала, что в выходные бензина уже не было. Когда ждать поставок — неизвестно.
«Вообще тишина. В четверг [бензин] еще был, сейчас поставщик молчит», — объяснила наша собеседница.
Что говорят власти
Губернатор Михаил Евраев 20 июня сообщил, что на большинстве АЗС проблем с топливом нет. Отдельные марки бензина закончились из-за ажиотажа.
«В большинстве сетей все виды топлива доступны. Есть отдельные станции, где временно отсутствуют некоторые марки топлива, потому что руководство заправочной сети не сумело вовремя организовать поставки. Если вы хотите потратить свои деньги и хранить дома бензин, то тоже никаких ограничений по объему покупок нет», — сообщал глава региона 20 июня.
По данным Росстата, в Ярославской области оказался самый дешевый бензин в ЦФО. Такую статистику специалисты привели 15 июня 2026 года. Средняя цена за литр в регионе — 65,79 рубля.
В Минтрансе также пояснили, что проблем с закупкой топлива для общественного транспорта у перевозчиков нет.
Жители Рыбинска ранее жаловались на очереди и нехватку бензина на заправках. В соцсетях опубликовали фото вереницы машин, которая растянулась у АЗС «Газпромнефть». Водители говорили, что всему виной те, кто скупает топливо впрок.
«Проблемы начались с вечера пятницы, 19 июня. Утром 20 июня ездили по городу в поисках бензина, удалось заправиться на „Татнефти“», — рассказал читатель 76.RU из Рыбинска.
Ночью 21 июня в Рыбинск приехали дополнительные бензовозы. Глава города Дмитрий Рудаков сообщил, что удалось договориться о специальных поставках топлива.
«В ближайшее время ситуация должна стабилизироваться. Призываю жителей сохранять холодную голову, не поддаваться панике и не покупать топлива впрок, это создает ажиотаж, к которому поставщики не были готовы. Ситуацию держу на контроле», — написал у себя в соцсетях Рудаков.
А вы столкнулись с проблемами при покупке бензина?