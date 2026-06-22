Пустые колонки, очереди и ограничения на продажу бензина: что происходит на ярославских заправках

На заправках в Ярославле ввели ограничения на продажу бензина Источник: Алина Сардекова / 76.RU

С выходных на заправках в Ярославской области выстраиваются огромные очереди за бензином. Из-за ажиотажа на некоторых АЗС региона заканчивалось топливо. Пока власти сообщали о дополнительных поставках и просили людей не создавать искусственный дефицит, автомобилисты набирали бензин канистрами впрок.

В понедельник, 22 июня, обстановка на заправках Ярославля не утихла. Мы устроили свой рейд по АЗС и узнали, как обстоят дела с топливом у разных компаний. Спойлер: кое-где ввели ограничения на продажу бензина.

«Бензин только в бак»

Многие приехали посреди дня, чтобы заправиться Источник: Алина Сардекова / 76.RU

На заправке «Газпромнефть» на Московском проспекте, 110 около двух часов дня — очередь. Эта АЗС находится на выезде из города, а потому популярна. Вереница машин растянулась от въезда к станции.

Здесь ввели ограничения на продажу, чтобы снизить ажиотажный спрос. В объявлении на кассе сказано, что топливо наливают только в бак.

Такой шаг — один из способов борьбы с ажиотажем Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Сотрудницы станции объяснили — проблем с поставками нет, бензин везут с ярославского НПЗ. Люди, мол, сами создают панику и устраивают ажиотаж.

«Пытались набрать. Блокируешь им топливо — ругани столько», — вздохнула одна из сотрудниц, добавив, что мера временная.

Цены на бензин не доходят до 70 рублей, в то время как на некоторых частных заправках стоимость топлива взлетела Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Один из водителей — Артур, рассказал, что стоит в очереди за топливом, потому что эта заправка попалась ему по пути в Иваново. По его словам, бензином пришлось запасаться, поскольку дела на заправках в соседнем регионе обстоят хуже.

«В Иванове в канистре покупал, потому что там его не найдешь уже. Заправляюсь 92-м», — рассказал Артур.

Очередь на заправку «Газпромнефть» на Московском проспекте, 110 Источник: Алина Сардекова / 76.RU

«Все было по нулям»

Водители ждали, пока бензоколонки будут наполнены Источник: Алина Сардекова / 76.RU

К заправке «Роснефть» на проспекте Фрунзе, 52 тоже выстроилась очередь. Но водители приехали как раз в тот момент, когда на станцию приехал бензовоз. Проезд закрыли, а рабочие наполняли резервуары. Тем не менее, водители надеялись, что в ближайшее время у них получится заполнить здесь баки.

«Потому что в округе больше ничего нет. Мы несколько объехали — все было по нулям. На Слепнева заправка была, на Калинина. Я точно не помню названия, но три заправки мы объехали, бензина не было, скорее всего, и здесь нет», — рассуждала женщина за рулем иномарки.

А вот «Роснефть» на проспекте Фрунзе, 1 в это время вовсю работала. Десятки машин подъезжали к колонкам. Уставшие операторы вторили коллегам — проблем с топливом нет, бензин привозят даже чаще из-за высокого спроса. Цены поднимать тоже не стали. Но и здесь есть правила.

«Топливо заправляем в бак, в канистры не отпускаем. Да, ажиотаж очень сильный в последние дни», — рассказала сотрудница заправки.

Здесь автомобилистам тоже не наливают бензин в канистры Источник: Алина Сардекова / 76.RU

95-й — только 30 литров

Очередь на «Татнефть» на проспекте Фрунзе Источник: Алина Сардекова / 76.RU

На заправке «Татнефть» на проспекте Фрунзе, 21 тоже очередь. Водители как раз подоспели к тому моменту, когда сотрудники наполнили резервуары. Бензин сюда привозят из татарского Нижнекамска. Сотрудники объясняют — проблем с топливом нет, в специализированных канистрах его увезти тоже можно. Единственное ограничение — 95-й наливают только до 30 литров в один автомобиль.

«Потому что 95-й — самый популярный. Люди сами делают ажиотаж. Вы видели очереди, которые были в выходные? Ограничение нужно, чтобы бензина хватило всем», — рассказала сотрудница станции.

Она объяснила, что информация о расходе топлива поступает диспетчерам, которые распределяют бензин по заправкам. То есть, если на станции остается низкий уровень запасов, специалисты узнают об этом и направляют топливо туда.

Покупателям предлагают максимум 30 литров 95-го бензина Источник: Алина Сардекова / 76.RU

«Бензин был в четверг»

Если на заправках крупных федеральных сетей проблем с поставками нет, то на станциях частников действительно можно увидеть пустые колонки.

Например, на АЗС «Анита» на Большой Федоровской, 78А бензин закончился в принципе. На стоянки у кассы — пустота. На каждом заправочном пистолете висит объявление о том, что топлива нет.

Пока на других заправках гигантские очереди, здесь — пустота Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Сотрудница заправки рассказала, что в выходные бензина уже не было. Когда ждать поставок — неизвестно.

«Вообще тишина. В четверг [бензин] еще был, сейчас поставщик молчит», — объяснила наша собеседница.

Что говорят власти

Губернатор Михаил Евраев 20 июня сообщил, что на большинстве АЗС проблем с топливом нет. Отдельные марки бензина закончились из-за ажиотажа.

«В большинстве сетей все виды топлива доступны. Есть отдельные станции, где временно отсутствуют некоторые марки топлива, потому что руководство заправочной сети не сумело вовремя организовать поставки. Если вы хотите потратить свои деньги и хранить дома бензин, то тоже никаких ограничений по объему покупок нет», — сообщал глава региона 20 июня.

По данным Росстата, в Ярославской области оказался самый дешевый бензин в ЦФО. Такую статистику специалисты привели 15 июня 2026 года. Средняя цена за литр в регионе — 65,79 рубля.

В Минтрансе также пояснили, что проблем с закупкой топлива для общественного транспорта у перевозчиков нет.

Жители Рыбинска ранее жаловались на очереди и нехватку бензина на заправках. В соцсетях опубликовали фото вереницы машин, которая растянулась у АЗС «Газпромнефть». Водители говорили, что всему виной те, кто скупает топливо впрок.

«Проблемы начались с вечера пятницы, 19 июня. Утром 20 июня ездили по городу в поисках бензина, удалось заправиться на „Татнефти“», — рассказал читатель 76.RU из Рыбинска.

Очередь на одну из заправок Рыбинска 20 июня Источник: читатель 76.RU

Ночью 21 июня в Рыбинск приехали дополнительные бензовозы. Глава города Дмитрий Рудаков сообщил, что удалось договориться о специальных поставках топлива.

«В ближайшее время ситуация должна стабилизироваться. Призываю жителей сохранять холодную голову, не поддаваться панике и не покупать топлива впрок, это создает ажиотаж, к которому поставщики не были готовы. Ситуацию держу на контроле», — написал у себя в соцсетях Рудаков.