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Криминал Скитаются по миру: сколько жителей Ярославской области объявлены в международный розыск

Скитаются по миру: сколько жителей Ярославской области объявлены в международный розыск

Данные озвучили в региональном МВД

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Сколько ярославцев находятся в федеральном розыске | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСколько ярославцев находятся в федеральном розыске | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сколько ярославцев находятся в федеральном розыске

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В МВД по Ярославской области рассказали, сколько людей, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях на территории региона, находятся в международном розыске. Эти данные правоохранители предоставили по запросу 76.RU.

По данным ведомства, по состоянию на 1 июня 2026 года в международном розыске значатся больше 20 лиц.

Самые распространенные статьи уголовного кодекса, подозреваемые и обвиняемые по которым пустились в бега за границу, это:

  • ст. 105 УК РФ «Убийство»;

  • ст. 158 УК РФ «Кража»;

  • ст. 159 УК РФ «Мошенничество»;

  • ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»;

  • ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Также правоохранители уточнили, что за пять лет — с 2017 по 2021 год, на территорию России было экстрадировано пять человек, подозреваемых в преступлениях, которые были совершены в Ярославской области. С 2022 по 2026 год в регион был экстрадирован один человек.

Адвокат Андрей Алешкин рассказывал, что вопрос скорости экстрадиции подозреваемых и обвиняемых зависит не от российских правоохранителей, а от их коллег в других странах.

Например, сейчас в международном розыске находится Андрей Халявин — участник смертельного ДТП в Даниловском округе, произошедшем летом 2024 года. Тогда в столкновении иномарки и квадроцикла погибли двое детей и 21-летняя студентка, проезжавшая мимо на велосипеде.

Пока водитель «Ауди» не был признан обвиняемым, он успел покинуть Россию. Когда теперь он вновь окажется на территории страны, неизвестно.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Федеральный розыск Преступление Экстрадиция
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Комментарии
6
Гость
1 минута
Никто и не ищет,если латентно,случайно не попадаться. Ищи, свищи!
Гость
13 минут
Ну за границу нищему не выбраться, значит не скитаются, а богато живут.
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Гость
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