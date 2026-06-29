Скитаются по миру: сколько жителей Ярославской области объявлены в международный розыск

Сколько ярославцев находятся в федеральном розыске Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В МВД по Ярославской области рассказали, сколько людей, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях на территории региона, находятся в международном розыске. Эти данные правоохранители предоставили по запросу 76.RU.

По данным ведомства, по состоянию на 1 июня 2026 года в международном розыске значатся больше 20 лиц.

Самые распространенные статьи уголовного кодекса, подозреваемые и обвиняемые по которым пустились в бега за границу, это:

ст. 105 УК РФ «Убийство»;

ст. 158 УК РФ «Кража»;

ст. 159 УК РФ «Мошенничество»;

ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»;

ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Также правоохранители уточнили, что за пять лет — с 2017 по 2021 год, на территорию России было экстрадировано пять человек, подозреваемых в преступлениях, которые были совершены в Ярославской области. С 2022 по 2026 год в регион был экстрадирован один человек.

Адвокат Андрей Алешкин рассказывал, что вопрос скорости экстрадиции подозреваемых и обвиняемых зависит не от российских правоохранителей, а от их коллег в других странах.

Например, сейчас в международном розыске находится Андрей Халявин — участник смертельного ДТП в Даниловском округе, произошедшем летом 2024 года. Тогда в столкновении иномарки и квадроцикла погибли двое детей и 21-летняя студентка, проезжавшая мимо на велосипеде.