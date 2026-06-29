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Экономика Эксклюзив ОСАГО подорожает в ближайшие месяцы: прогноз и причины

ОСАГО подорожает в ближайшие месяцы: прогноз и причины

Система страхования станет более прозрачной

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Особенно не повезет нарушителям ПДД | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUОсобенно не повезет нарушителям ПДД | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Особенно не повезет нарушителям ПДД

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Стоимость полисов ОСАГО продолжит расти в ближайшие месяцы. О причинах данного явления рассказал директор по развитию страхового бизнеса финансового маркетплейса «Сравни» Владислав Головкин в беседе с Городскими медиа. 

«В ближайшие месяцы рынок ожидает дальнейшее повышение средней стоимости ОСАГО», — сказал Головкин.

По итогам первого полугодия 2026 года средняя цена полиса уже выросла на 10% — до 6800 рублей. В июне же средний чек превысил 7000 рублей. Причиной роста стала убыточность страховщиков. Компании тратят на выплаты по авариям столько же, сколько собирают с водителей в виде премий, объяснил собеседник Городских медиа.

«Когда сборы достигают суммы затрат на урегулирование аварий, бизнес-модель перестает быть устойчивой. Чтобы продолжать гарантировать выплаты, страховщикам приходится корректировать стоимость полисов», — пояснил эксперт.

Однако цена формируется индивидуально и зависит от территориальной статистики ДТП, личной истории вождения и коэффициента бонус-малус (КБМ). Чем аккуратнее водитель, тем выше шанс получить пониженную ставку. Для тех, кто часто попадает в аварии и совершает нарушения, страховщики будут активнее использовать верхнюю границу ценового коридора.

Эксперт рекомендует автовладельцам заранее сравнивать предложения страховщиков через онлайн-площадки. Важно оценивать не только цену, но и репутацию компании — как быстро она платит, насколько удобен процесс подачи документов и оценки ущерба. Самый надежный способ сохранить низкую стоимость страховки — соблюдать ПДД и поддерживать безаварийный стиль вождения.

«Трансформация рынка и рост стоимости ОСАГО неизбежно подталкивают рынок к эволюции. Мы видим рост популярности программ добровольного страхования. За последний год онлайн-оформление мини-каско выросло втрое», — отметил Головкин.

По его словам, автолюбители всё чаще задумываются о дополнительной защите. Они опасаются ДТП с виновником, у которого нет ОСАГО. Также растет спрос на расширение стандартного лимита выплаты до 600 тысяч рублей — многие считают, что базовой суммы недостаточно. Кроме того, водителей беспокоят спорные ситуации при обоюдной вине.

Нынешняя ситуация заставит страховые компании активнее внедрять цифровые технологии и ускорять процессы выплат. Это неизбежно, если они хотят снизить издержки и оставаться на плаву, отметил Головкин. Долгосрочный эффект от этих изменений, несмотря на временный рост цен, должен сделать систему страхования более прозрачной и справедливой.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ОСАГО Полис Цена ПДД Авария Страхование
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Комментарии
2
Гость
29 минут
Вот уж кому меньше всех хочется сопереживать и сочувствовать, так это страховщикам. Сто процентов их "излишние траты" - это оплата судов, адвокатов и экспертиз в проигранных делах, где они сразу не согласились выплатить нормально.
Гость
32 минуты
Наконец-то, дождплись!
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Гость
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