ОСАГО подорожает в ближайшие месяцы: прогноз и причины

Особенно не повезет нарушителям ПДД Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Стоимость полисов ОСАГО продолжит расти в ближайшие месяцы. О причинах данного явления рассказал директор по развитию страхового бизнеса финансового маркетплейса «Сравни» Владислав Головкин в беседе с Городскими медиа.

«В ближайшие месяцы рынок ожидает дальнейшее повышение средней стоимости ОСАГО», — сказал Головкин.

По итогам первого полугодия 2026 года средняя цена полиса уже выросла на 10% — до 6800 рублей. В июне же средний чек превысил 7000 рублей. Причиной роста стала убыточность страховщиков. Компании тратят на выплаты по авариям столько же, сколько собирают с водителей в виде премий, объяснил собеседник Городских медиа.

«Когда сборы достигают суммы затрат на урегулирование аварий, бизнес-модель перестает быть устойчивой. Чтобы продолжать гарантировать выплаты, страховщикам приходится корректировать стоимость полисов», — пояснил эксперт.

Однако цена формируется индивидуально и зависит от территориальной статистики ДТП, личной истории вождения и коэффициента бонус-малус (КБМ). Чем аккуратнее водитель, тем выше шанс получить пониженную ставку. Для тех, кто часто попадает в аварии и совершает нарушения, страховщики будут активнее использовать верхнюю границу ценового коридора.

Эксперт рекомендует автовладельцам заранее сравнивать предложения страховщиков через онлайн-площадки. Важно оценивать не только цену, но и репутацию компании — как быстро она платит, насколько удобен процесс подачи документов и оценки ущерба. Самый надежный способ сохранить низкую стоимость страховки — соблюдать ПДД и поддерживать безаварийный стиль вождения.

«Трансформация рынка и рост стоимости ОСАГО неизбежно подталкивают рынок к эволюции. Мы видим рост популярности программ добровольного страхования. За последний год онлайн-оформление мини-каско выросло втрое», — отметил Головкин.

По его словам, автолюбители всё чаще задумываются о дополнительной защите. Они опасаются ДТП с виновником, у которого нет ОСАГО. Также растет спрос на расширение стандартного лимита выплаты до 600 тысяч рублей — многие считают, что базовой суммы недостаточно. Кроме того, водителей беспокоят спорные ситуации при обоюдной вине.