В Ярославле возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за благоустройства в популярном парке

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка Судостроителей. По данным прокуратуры Ярославской области, речь идет об ущербе бюджету в размере более 14 миллионов рублей.
«В марте 2024 года муниципальное казенное учреждение „Агентство по муниципальному заказу ЖКХ“ города Ярославля с ООО „Ярдорремстрой“ заключен муниципальный контракт на благоустройство общественной территории в парке Судостроителей, который впоследствии расторгнут заказчиком в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим выполнением работ», — сообщили 28 июля в пресс-службе областной прокуратуры.
При этом «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» приняло и оплатило установку нескольких малых архитектурных форм.
Благоустройство началось в 2022 году, второй этап, который вела компания «Ярдорремстрой», стартовал в 2024 году и должен был завершиться 31 августа 2024 года.
«Часть предусмотренных контрактом скамеек в парке отсутствует, часть не имеет маркировки, позволяющей их идентифицировать; модель и характеристики качелей не соответствуют условиям контракта; игровое оборудование частично находится в нерабочем состоянии, имеет глубокие трещины, потертости, отслоения защитного слоя, следы тли на деревянных поверхностях», — указали в ведомстве.
Кроме того, выяснилось, что часть оборудования не имеет паспортов и документов, удостоверяющих качество применяемых материалов.
Отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Прокуратура также направила иск о взыскании причиненного ущерба с подрядчика.
Компания «Ярдорремстрой» не первый раз оказывается в центре скандала с благоустройством в Ярославле. Фирма также вела работы в парках 30-летия Победы и в зеленой зоне у ДК Гамма. На всех объектах были сорваны сроки. По этому поводу прокуратура выносила представление мэру Ярославля Артему Молчанову. Кроме того, фирма начала, но не закончила благоустройство Юбилейного парка.
В 2022 году компания «Ярдорремстрой» была внесена в список недобросовестных поставщиков из-за срыва дорожного ремонта.
Учредителем ООО «Ярдорремстрой» числится Вагинак Погосян, он начинал с продажи спиртного в ларьках на Магистральной в «девяностые», а с 2000-х вышел на дорожный рынок. По последним данным, Вагинак Погосян владеет ресторанным бизнесом «Ремсервис» на Ленинградском проспекте, на его имя зарегистрировано ИП по строительству жилых и нежилых зданий. За 2024 год «Ярдорремстрой» заработал 394,5 миллиона рублей. По состоянию на май 2025 года компания должна была выплатить 5,3 миллиона рублей налогов.
Ранее стало известно, что благоустройство парка Судостроителей будет доделывать МБУ «Горзеленхозстрой».