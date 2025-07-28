В Ярославле возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за благоустройства в популярном парке

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве после благоустройства в парке Судостроителей Источник: прокуратура Ярославской области

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка Судостроителей. По данным прокуратуры Ярославской области, речь идет об ущербе бюджету в размере более 14 миллионов рублей.

«В марте 2024 года муниципальное казенное учреждение „Агентство по муниципальному заказу ЖКХ“ города Ярославля с ООО „Ярдорремстрой“ заключен муниципальный контракт на благоустройство общественной территории в парке Судостроителей, который впоследствии расторгнут заказчиком в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим выполнением работ», — сообщили 28 июля в пресс-службе областной прокуратуры.

При этом «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» приняло и оплатило установку нескольких малых архитектурных форм.

Благоустройство началось в 2022 году, второй этап, который вела компания «Ярдорремстрой», стартовал в 2024 году и должен был завершиться 31 августа 2024 года.

«Часть предусмотренных контрактом скамеек в парке отсутствует, часть не имеет маркировки, позволяющей их идентифицировать; модель и характеристики качелей не соответствуют условиям контракта; игровое оборудование частично находится в нерабочем состоянии, имеет глубокие трещины, потертости, отслоения защитного слоя, следы тли на деревянных поверхностях», — указали в ведомстве.

Кроме того, выяснилось, что часть оборудования не имеет паспортов и документов, удостоверяющих качество применяемых материалов.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Источник: прокуратура Ярославской области

Отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Прокуратура также направила иск о взыскании причиненного ущерба с подрядчика.

Компания «Ярдорремстрой» не первый раз оказывается в центре скандала с благоустройством в Ярославле. Фирма также вела работы в парках 30-летия Победы и в зеленой зоне у ДК Гамма. На всех объектах были сорваны сроки. По этому поводу прокуратура выносила представление мэру Ярославля Артему Молчанову. Кроме того, фирма начала, но не закончила благоустройство Юбилейного парка.

В 2022 году компания «Ярдорремстрой» была внесена в список недобросовестных поставщиков из-за срыва дорожного ремонта.

Учредителем ООО «Ярдорремстрой» числится Вагинак Погосян, он начинал с продажи спиртного в ларьках на Магистральной в «девяностые», а с 2000-х вышел на дорожный рынок. По последним данным, Вагинак Погосян владеет ресторанным бизнесом «Ремсервис» на Ленинградском проспекте, на его имя зарегистрировано ИП по строительству жилых и нежилых зданий. За 2024 год «Ярдорремстрой» заработал 394,5 миллиона рублей. По состоянию на май 2025 года компания должна была выплатить 5,3 миллиона рублей налогов.