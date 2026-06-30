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Страна и мир Для россиян меняют правила выезда за границу. В какие страны станет сложнее попасть

Для россиян меняют правила выезда за границу. В какие страны станет сложнее попасть

О новых условиях предупредили сразу несколько государств

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Туристам рекомендуют планировать поездки заранее | Источник: Артем Ленц / NGS24.RUТуристам рекомендуют планировать поездки заранее | Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Туристам рекомендуют планировать поездки заранее

Источник:

Артем Ленц / NGS24.RU

Для россиян меняются правила подачи документов на визы в несколько стран Европы. Новые условия будут действовать для тех, кто собирается в Испанию, Италию, Францию и Венгрию.

Визовый центр Испании BLS International временно увеличил срок рассмотрения заявлений на визы для граждан РФ до 45 дней. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), это связано с ростом числа обращений.

«В BLS уточнили, что отсчет начинается именно с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема в визовом центре. Это означает, что реальное время ожидания для заявителей может оказаться еще больше», — уточнили в АТОР.

Об аналогичном увеличении сроков заявил и визовый центр Италии несколько дней назад. Из-за высокого числа заявок обработка запросов будет составлять не меньше 60 дней с даты подачи документов.

Венгрия же по распоряжению Генконсульства с 29 июня временно приостанавливает прием документов на визу в трех городах: Казани, Самаре и Уфе. О возобновлении приема сообщат дополнительно, уточняют в АТОР. В остальных регионах подача на венгерскую визу идет в штатном режиме, стандартный срок рассмотрения занимает около трех недель.

Самые серьезные изменения подготовила Франция. С 15 июля визовый центр страны перестанет принимать заявления по нотариальной доверенности. Подать заявления можно только по предварительной записи:

  • лично заявителем;

  • родителем или законным опекуном (для заявителей младше 18 лет);

  • близкими родственниками (супруги, дети, родители) при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих родство (если заявитель прошел процедуру биометрии в течение 59 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на визу).

Визовая анкета может быть подписана только лично заявителем, для несовершеннолетних россиян — родителем или законным опекуном. Прохождение процедуры биометрии требуется для всех заявителей старше 12 лет, сообщает компания VFS Global.

«В совокупности ситуация по Италии, Испании и Венгрии показывает, что в 2026 году планирование поездок в Шенген требует значительно большего запаса времени, чем это было еще год назад», — объяснил в разговоре в РБК генеральный директор VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

Он добавил, что туристам следует подавать документы с учетом возможных задержек и ограничений, которые вводятся визовыми центрами.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Виза Европа Путешествие Шенген
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
Кому нужна Венгрия?
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