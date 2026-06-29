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Город На целый месяц: кому отключат горячую воду в Ярославле в ближайшие дни

На целый месяц: кому отключат горячую воду в Ярославле в ближайшие дни

График отключений

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Если не хотите жить без горячей воды, задумайтесь об установке водонагревателя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Если не хотите жить без горячей воды, задумайтесь об установке водонагревателя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если не хотите жить без горячей воды, задумайтесь об установке водонагревателя

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продолжается сезон работ на теплосетях, в связи с чем в сотнях домах города отключают горячую воду. Ближайшие работы начнутся 30 июня в трех районах: Дзержинском, Кировском и Ленинском. Из-за чего жители останутся без горячего водоснабжения больше, чем на месяц — в совокупности с 30 июня по 4 июля.

В это время сети будут готовить к зиме. Сначала проведут гидравлические испытания, а потом начнутся ремонты.

«Это регламентное мероприятие с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования, которое проводится путем повышения давления воды в трубах до величины, не менее чем в 1,25 раза превышающей рабочее. На период проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение у жителей отсутствует и возобновляется по мере устранения повреждений. Главная задача — выявить слабые участки и скрытые дефекты, возникшие на сетях за время зимних нагрузок, чтобы устранить их летом и обеспечить бесперебойное теплоснабжение в холода», — рассказали в ТГК-2.

Гидравлические испытания производятся дважды. В первый раз после окончания отопительного сезона для выявления «слабых» мест на тепловых сетях перед проведением ремонтов. Второй раз — уже после устранения повреждений.

Дзержинский район (ТЭЦ-2):

  • гидравлические испытания: 30 июня-3 июля.

  • ремонт: с 4 по 22 июля.

Кировский и Ленинский районы:

Часть домов (получающая тепло от ТЭЦ-2):

  • гидравлические испытания: 30 июня-3 июля;

  • ремонт: с 4 по 22 июля.

График по адресам опубликован на сайте ТГК-2 (в документе вкладка 4-й район — Дзержинский, вкладка 1-район — Кировский и Ленинский).

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Отключение горячей воды ГВС
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Комментарии
5
Гость
1 минута
как там у классика в стихах - не мытая Россия? а ничего не поменялось за столетия
Гость
3 минуты
К сожалению нет объявления об отключении горячей воды от управляющей компании. Отключили 29 июня.
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Гость
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