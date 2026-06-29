Роковая спешка: звезда кино Екатерина Волкова снова оказалась в больнице

Екатерина Волкова сбежала из клиники ради зрителей, но ее вновь госпитализировали Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Летний рабочий график обернулся для известной актрисы Екатерины Волковой настоящим испытанием на выносливость. Еще 21 июня поклонников потрясли новости о том, что артистку экстренно увезли в больницу. Однако Екатерина сделала всё возможное, чтобы как можно скорее покинуть больничную койку и вернуться на сцену, увы, такая спешка вышла ей боком.

Как сообщают наши коллеги из издания «СтарХит», попытка перенести тяжелую болезнь на ногах привела к плачевным последствиям: Волкову снова экстренно госпитализировали в «Лапино». И на этот раз ситуация куда серьезнее — у актрисы начались сильные осложнения.

Инсайдеры из окружения звезды рассказывают, что изнурительные переезды и выступления в рамках гастрольного тура добили и без того ослабленный организм, который просто не успел восстановиться после синусита. Ситуацию усугубило и то, что во время поездки Екатерина умудрилась подхватить грипп. Вирус окончательно подкосил артистку.

Источник добавил, что сейчас Волкова чувствует себя очень плохо. Сильнейшая слабость и недомогание мучили ее еще во время гастролей, но она упрямо продолжала выходить на сцену через силу. В итоге колоссальные нагрузки лишь загнали болезнь внутрь и спровоцировали новый кризис.