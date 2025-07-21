«Как вам такое?»: ярославцы показали разруху в популярном парке отдыха. Что там происходит

ООО «Ярдорремстрой» образовано в 2000 году в Ярославле. Учредителем выступает скандальный бизнесмен Вагинак Погосян. Он также владеет ресторанным бизнесом «Ремсервис», и на его имя зарегистрировано ИП по строительству жилых и нежилых зданий.

За 2024 год «Ярдорремстрой» заработал 394,5 миллиона рублей, выйдя в плюс на 1,8 миллиона. Но по состоянию на май 2025 года компания должна была выплатить 5,3 миллиона рублей налогов.