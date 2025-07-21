«Как вам такое?»: ярославцы показали разруху в популярном парке отдыха. Что там происходит

Жители Ярославля возмущены происходящим в парке Судостроителей во Фрунзенском районе. После начатого благоустройства на территории сняли бордюрные камни, всюду разбросана тротуарная плитка, а в некоторых местах видны металлические штыри.
«Как вам такое благоустройство?», — задал вопрос житель города в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте», проиллюстрировав свой вопрос фотографиями с места.
В мэрии Ярославля пообещали, что территорию приведут в порядок уже в этом году.
«Благоустройство территории парка Судостроителей, незавершенное в 2024 году, в текущем году будет осуществлять МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля. Работы по благоустройству территории будут завершены в текущем году», — сообщили в городской администрации 76.RU.
Благоустройство парка Судостроителей в Ярославле вышло скандальным. Работы начались в 2024 году. Подрядчиком стала фирма «Ярдорремстрой». Но почти сразу же возникли проблемы и потребовалось вмешательство правоохранителей. Прокуратура после проверки установила, что подрядчик благоустраивал парк в неблагоприятную погоду, что негативно влияет на качество работ.
Что известно о подрядчике
ООО «Ярдорремстрой» образовано в 2000 году в Ярославле. Учредителем выступает скандальный бизнесмен Вагинак Погосян. Он также владеет ресторанным бизнесом «Ремсервис», и на его имя зарегистрировано ИП по строительству жилых и нежилых зданий.
За 2024 год «Ярдорремстрой» заработал 394,5 миллиона рублей, выйдя в плюс на 1,8 миллиона. Но по состоянию на май 2025 года компания должна была выплатить 5,3 миллиона рублей налогов.
В 2022 году компанию внесли в черный список недобросовестных поставщиков из-за срыва работ по ремонту дорог в городе. Компания Погосяна приложила руку к благоустройству Юбилейного парка, работы в котором завершала другая предпринимательница.
Спустя время, в апреле 2025 года, стало известно, что прокуратура Ярославской области внесла представление мэру Артему Молчанову после срыва сроков благоустройства в городских парках. Речь идет о работах в парках 30-летия Победы и Судостроителей, в сквере 950-летия города Ярославля и зеленой зоне у ДК Гамма.