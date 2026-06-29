Тысячи людей лишатся работы, а уехать в Крым станет сложнее: главные экономические новости недели

Volkswagen готовится к серьезному сокращению Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Косметика из Хорватии бьет рекорды поставок в Россию, Disney первой в 2026 году преодолела планку в 3 млрд долларов в прокате, а Apple тем временем уступила второе место по капитализации и удалила несколько приложений из App Store. Об этих и других экономических новостях прошлой недели рассказывает канал «Денежный бро».

Хорватская косметика стремительно набирает популярность

Импорт хорватской косметики в Россию в апреле достиг рекордного уровня — закупки составили 14,1 млн евро. Это в 30 раз больше показателей марта и абсолютный исторический максимум.

Благодаря такому росту Хорватия вышла на второе место среди европейских поставщиков косметики в РФ, опередив Италию. Лидером остается Франция, ее поставки в апреле оцениваются в 15,9 млн евро.

На российском рынке особенно заметны бренды BIOFARM, SINDI, OLIVA и SKIN LAB. Они в основном представлены в средне‑высоком ценовом сегменте. Так, кремы от BIOFARM можно приобрести примерно за 2–4 тысячи рублей, а средства для волос из профессиональной линейки SINDI стоят от 1,5 до 5 тысяч рублей за флакон.

При этом общий объем импорта косметики из стран ЕС в апреле увеличился в 1,6 раза и достиг 54,4 млн евро. Это самый высокий показатель с февраля 2022 года.

Из App Store пропали VK, «Одноклассники» и «Дзен»

Apple удалила из App Store приложения VK, «Одноклассники» и «Дзен». Их больше нельзя скачать или обновить на устройствах компании.

В VK заявили, что удаление произошло без предупреждения и считают действия Apple необоснованными. В компании подчеркнули, что ранее установленные приложения продолжат работать, а для Android‑устройств сервисы остаются доступны.

Disney лидирует в мировом прокате

Кинокомпания Disney стала первой в 2026 году, чьи кассовые сборы в мировом прокате преодолели отметку в 3 миллиарда долларов. Существенный вклад в этот результат внесли несколько крупных релизов. Наибольшую кассу принесли: «Дьявол носит Prada 2» (677 млн долларов), «История игрушек 5» (367 млн долларов) и «Мандалорец и Грогу» (323 млн долларов).

При этом Disney уже девять раз за последние десять лет занимала лидирующие позиции по объемам кассовых сборов. Компания стабильно удерживает высокие показатели на рынке.

В планах студии — дальнейшее укрепление позиций. Впереди премьеры таких ожидаемых проектов, как «Моана» и «Мстители: Доктор Дум», а также ряд других релизов.

Volkswagen планирует масштабное сокращение персонала: под угрозой до 100 тысяч рабочих мест

Немецкий автоконцерн Volkswagen готовится к серьезному сокращению. Компания может сократить до 100 тысяч сотрудников по всему миру. Учитывая, что общая численность персонала концерна составляет 657 тысяч человек, речь идет об увольнении примерно каждого седьмого работника.

Под угрозой закрытия оказались сразу несколько производственных площадок в Германии: заводы в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также предприятие Audi в Неккарзульме.

В рамках преобразований концерн рассматривает вариант структурного разделения бизнеса. Основной бренд Volkswagen, а также подразделения, выпускающие комплектующие, могут быть выделены в самостоятельные структуры.

Apple уступил вторую строчку в рейтинге самых дорогих компаний

Компания Alphabet, материнская структура Google, опередила Apple по рыночной капитализации. Разрыв составил порядка 150 миллиардов долларов. Теперь стоимость Alphabet достигает 4,19 триллиона долларов, тогда как капитализация Apple снизилась до 4,04 триллиона.

Спад показателей Apple во многом связан с падением котировок: после того как компания повысила цены на технику в среднем на 20%, стоимость ее акций опустилась на 6,1%. В итоге рыночная стоимость производителя iPhone сократилась примерно на 150 миллиардов долларов.

Лидером рейтинга по‑прежнему остается Nvidia. Капитализация компании составляет 4,74 триллиона долларов.

Число поездов в Крым серьезно сокращают

Число поездов «Таврия», которые ходят в Крым и обратно, уменьшат до семи составов в сутки. Из расписания исключают рейсы сразу из восьми городов: Омска, Перми, Мурманска, Архангельска, Челябинска, Оренбурга, Смоленска и Минеральных Вод. Кроме того, отменят несколько поездов, отправлявшихся из Москвы и Санкт‑Петербурга.