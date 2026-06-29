«Из-за конфликта»: в Ярославле предотвратили теракт в синагоге. Видео

В Ярославле предотвратили теракт Источник: ЦОС ФСБ России

В Ярославле пресекли теракт в синагоге. Мужчина планировал поджечь молитвенный дом на улице Чайковского, где собираются иудеи. Известно, что он заранее приходил осмотреться и сфотографировать окрестности, чем и вызвал подозрения. Об операции сообщили в ФСБ России.

«Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства», — рассказали в ведомстве.

Силовики изъяли из дома задержанного вещества, из которых он планировал сделать зажигательную смесь Источник: ЦОС ФСБ России

После планируемого поджога, подозреваемый хотел уехать в Сирию и вступить в ряды МТО — международной террористической организации. Но силовики оперативно приняли меры.

«В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано сотрудниками ФСБ России. По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора МТО», — дополнили в ФСБ России.

В ведомстве также показали момент задержания. Силовики скрутили подозреваемого прямо на улице. После он сознался на видео в планах на поджог. В качестве причины он назвал «поручение от одного человека».

Видео с задержанием Источник: ЦОС ФСБ России

«Я по заданию должен был купить компоненты для зажигательной смеси и должен был поджечь синагогу из-за конфликта между Палестиной и Израилем», — рассказал он во время допроса.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовление к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5).

Палестино-израильский конфликт — конфликт между иудеями и мусульманами на израильской земле длится уже много веков: и те и другие считают место, на котором расположена страна, священным. Особенно остро это касается Иерусалима, где находятся святыни обеих религий. Начало же ближневосточного конфликта, о котором идет речь, относится к 40-м годам прошлого столетия. Вооруженные конфликты обостряются в последние годы. Эскалация была в 2023 году и продолжается в 2026-м. Всё по теме, можно найти в сюжете.