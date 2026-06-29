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Происшествия «Женщина кричала: „Прости меня“»: в центре Ярославля под окнами дома нашли тело парня

«Женщина кричала: „Прости меня“»: в центре Ярославля под окнами дома нашли тело парня

Публикуем первые подробности

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Ярославец выпал из окна | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, Ярославль Очевидец / MAXЯрославец выпал из окна | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, Ярославль Очевидец / MAX

Ярославец выпал из окна

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU, Ярославль Очевидец / MAX

Поздним вечером 28 июня в Ленинском районе Ярославля под окнами дома обнаружили тело мужчины. Как сообщили очевидцы в соцсетях, он упал из окна многоэтажки на Пятерке. Трагедия случилась около 23:30.

«После какого-то конфликта с женщиной мужчина то ли [упал] из окна пятого этажа, то ли чего, честно, сам не разобрался. Женщина кричала: „Прости меня“», — написал автор поста в max-канале «Ярославль Очевидец».

В полиции 76.RU уточнили, что ярославец погиб. К ситуации подключились в региональном следственном комитете.

Мужчина лежал перед окнами дома | Источник: Ярославль Очевидец / MAXМужчина лежал перед окнами дома | Источник: Ярославль Очевидец / MAX

Мужчина лежал перед окнами дома

Источник:

Ярославль Очевидец / MAX

«По данной ситуации проводится проверка», — сообщили 76.RU в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, 29 августа 2025 года из окна многоэтажки в Дзержинском районе выпала 31-летняя женщина. Ее тело заметили на Брагинской улице, 18, корпус 3. Тогда в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области сообщили, что смерть женщины некриминальная.

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Комментарии
5
Гость
16 минут
Эмоции у людей зашкаливают.
Гость
39 минут
Пятерка это маргинальный район.
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Гость
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