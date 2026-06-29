«Женщина кричала: „Прости меня“»: в центре Ярославля под окнами дома нашли тело парня

Поздним вечером 28 июня в Ленинском районе Ярославля под окнами дома обнаружили тело мужчины. Как сообщили очевидцы в соцсетях, он упал из окна многоэтажки на Пятерке. Трагедия случилась около 23:30.
«После какого-то конфликта с женщиной мужчина то ли [упал] из окна пятого этажа, то ли чего, честно, сам не разобрался. Женщина кричала: „Прости меня“», — написал автор поста в max-канале «Ярославль Очевидец».
В полиции 76.RU уточнили, что ярославец погиб. К ситуации подключились в региональном следственном комитете.
«По данной ситуации проводится проверка», — сообщили 76.RU в ведомстве.
Все обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, 29 августа 2025 года из окна многоэтажки в Дзержинском районе выпала 31-летняя женщина. Ее тело заметили на Брагинской улице, 18, корпус 3. Тогда в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области сообщили, что смерть женщины некриминальная.