«Женщина кричала: „Прости меня“»: в центре Ярославля под окнами дома нашли тело парня

Ярославец выпал из окна Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, Ярославль Очевидец / MAX

Поздним вечером 28 июня в Ленинском районе Ярославля под окнами дома обнаружили тело мужчины. Как сообщили очевидцы в соцсетях, он упал из окна многоэтажки на Пятерке. Трагедия случилась около 23:30.

«После какого-то конфликта с женщиной мужчина то ли [упал] из окна пятого этажа, то ли чего, честно, сам не разобрался. Женщина кричала: „Прости меня“», — написал автор поста в max-канале «Ярославль Очевидец».

В полиции 76.RU уточнили, что ярославец погиб. К ситуации подключились в региональном следственном комитете.

Мужчина лежал перед окнами дома Источник: Ярославль Очевидец / MAX

«По данной ситуации проводится проверка», — сообщили 76.RU в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.